Mercatini, concerti e mostre: ecco tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Roma quest'ultimo weekend di novembre

Se dovete decidere cosa fare a Roma nel fine settimana, vi diamo una mano.

Ultimo weekend di eventi e concerti per l’edizione 2019 del “Roma Europa Festival”, kermesse dedicata alla musica, alla danza e al teatro.

Da Eataly si celebra uno dei piatti più amati della cucina italiana, fra ospiti eccellenti, creazioni innovative e lezioni di impasto: la pizza.

Sabato a Spazio 900 è ospitato “Evento Domino”, una serata all’insegna dello spettacolo e del divertimento con coreografi e artisti di calibro internazionale.

Al Maxxi invece si conclude la “Videoart Week” tra film d’artista, video e rassegne speciali per raccontare l’arte contemporanea nelle sue molteplici sfaccettature.

Sotto la foto, tutti i dettagli.

(Continua sotto la foto)

Settimana della Pizza e dei Pizzaioli da Eataly

C’è tempo fino a domenica per partecipare alla “Settimana della Pizza e dei Pizzaioli” da Eataly.

Nello store di Ostiense si celebra il piatto italiano per eccellenza con una carrellata di pizze preparate da alcuni fra i migliori interpreti italiani, scelti fra pizzaioli emergenti e affermati, senza dimenticare focacce e pizza alla pala e corsi dedicati a chi vuole cimentarsi nella preparazione a casa.

Un’occasione di incontro e di studio in cui i maestri pizzaioli di Eataly proporranno anche la loro Pizza Eataly in cinque varianti, dalla classica Margherita alla stagionale Zucca e pecorino.

In merito a questo fine settimana, sabato si terrà un corso dedicato ai più piccoli con un vero e proprio Pizza Party, un laboratorio di cucina in inglese per bambini dai 7 ai 12 anni; mentre domenica ci saranno due appuntamenti dedicati a chi vuole imparare a fare l’impasto della pizza con il lievito madre.

Per tutte le info www.eataly.net.

Roma Europa Festival

Domenica all’Auditorium Parco della Musica gran finale del “Roma Europa Festival”, kermesse dedicata alla danza, al teatro e alla musica che ha visto in scena 377 artisti e 126 eventi.

Il 24 novembre, a partire dalle ore 17, le sale dell'Auditorium ospiteranno diversi concerti di artisti di fama internazionale come il pianista e compositore Claude Chassol.

A seguire, alle 18,30 in sala Petrassi, ci sarà il musicista austriaco Christian Fennesz, noto per la sua sperimentazione musicale elettronica.

La chitarrista, compositrice e attrice maliana Fatoumata Diawara si esibirà in sala Sinopoli a partire dalle 20.

A chiudere, alle 21, un concerto di Ryuchi Sakamoto e Alva Noto.

Per scoprire il programma nel dettaglio romaeuropa.net.

Evento Domino a Spazio 900

Sabato torna “Evento Domino” a Spazio 900, kermesse giunta alla dodicesima edizione.

L’evento, che celebra le eccellenze della danza italiana in tutte le sue espressioni, si conferma un format vincente all’insegna della sperimentazione artistica con la missione di dare avvio a una nuova era.

Boggiesa’ e Shorty, Rada, Fabio Fiorillo, D’Angelo Brothers, Flaminia Genoese, Daniele Vitale, Patrizio Ratto sono i sette coreografi che, a partire dalle 22.30, animeranno il palco di Spazio 900 con le loro personali creazioni coinvolgendo i migliori danzatori della scena italiana nei soli cinque minuti a disposizione di ciascuno.

Evento Domino è emerso dalla necessità di ampliare l’offerta coreografica presente in Italia e di stimolare l'ambiente artistico, diventando così un appuntamento immancabile per coreografi, ballerini, performer e addetti ai lavori, raggiungendo nelle ultime edizioni fino a 1500 persone in una sola notte.

Biglietto (15,00 euro) è acquistabile direttamente il giorno dell’evento al botteghino.

Vintage Market a Largo Venue

Domenica torna il “Vintage Market” a Largo Venue con 70 espositori di talento dal vintage all'artigianato made in Italy.

Non mancherà inoltre una nuova area, il Green Market, dedicata al mondo del bio, piante e fiori, prodotti ecosostenibili, cosmesi, saponi e detersivi sfusi, cibo biologico, laboratori per grandi e piccoli.

Per saperne di più www.vintagemarketroma.it.

Ingresso gratuito ai Musei Vaticani

Questa domenica, 24 novembre, i Musei Vaticani saranno aperti al pubblico gratuitamente fino alle 14 (ultimo orario disponibile per l’accesso le 12.30).

Non sarà però possibile effettuare la prenotazione.

Da non perdere assolutamente una visita alla Cappella Sistina.

Per maggiori info: mv.vatican.va.

Antiquariato a Ponte Milvio

Questa domenica torna a Ponte Milvio (dalle 9 alle 19) la mostra mercato dell’antiquariato e dell’artigianato con più di 200 espositori di antiquariato, oggettistica e collezionismo tra mobili, argenti, oggetti d’epoca, collezionismo e modernariato sulle rive del Tevere.

Indirizzo: via Capoprati.

Mostra Bacon, Freud, La Scuola di Londra al Chiostro del Bramante

Due giganti della pittura, Francis Bacon e Lucian Freud, per la prima volta insieme in una mostra in Italia.

Uno dei più affascinanti, ampi e significativi capitoli dell’arte contemporanea mondiale, la Scuola di Londra, è in mostra al Chiostro del Bramante fino a febbraio 2020.

Oltre a Bacon e Freud, saranno presenti anche Michael Andrews, Frank Auerbach, Leon Kossoff e Paula Rego, tutti artisti che hanno segnato un’epoca, ispirato generazioni, utilizzato la pittura per raccontare la vita.

Il lavoro di sei artisti con opere dal 1945 al 2004 rivela, in maniera diretta e sconvolgente, la natura umana fatta di fragilità, energia, opposti, eccessi, evasioni, nessun filtro, verità.

Tanti i temi affrontati: gli anni della guerra e del dopoguerra, storie di immigrazione, tensioni, miserie e insieme, desiderio di cambiamento, ricerca e introspezione, ruolo della donna, dibattito culturale e riscatto sociale.

Biglietto intero 15 euro, www.chiostrodelbramante.it.

Mercatino di Natale al Baja

Sabato al Baja torna lo “Stand by the River”, il mercatino di Natale sulle sponde del Tevere dove trovare le creazioni dei migliori artigiani Made in Italy dalle 10 alle 18.

Durante tutta la giornata e fino a sera sarà anche possibile assaggiare i piatti preparati dagli chef del ristorante che resterà aperto dalla colazione alla cena.

Mostra Impressionisti segreti a Palazzo Bonaparte

Palazzo Bonaparte ospita la mostra “Impressionisti segreti” con oltre 50 opere di artisti tra cui Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin, Signac, Van Rysselberghe e Cross.

Tesori nascosti al più vasto pubblico, provenienti da collezioni private raramente accessibili e concessi eccezionalmente per questa mostra, saranno esposti proprio a Palazzo Bonaparte – anch’esso fino a oggi luogo privato – che apre per la prima volta le sue porte a veri capolavori del movimento artistico d’Oltralpe più famoso al mondo: l’Impressionismo.

Biglietto intero 15 euro.

Palazzo Bonaparte, piazza Venezia 5, palazzobonaparte.it.

Videoart al Maxxi

Torna al Maxxi, per la seconda edizione, la “Videoart Week”: una settimana dedicata interamente alla video arte italiana e internazionale.

Dal Magic Lantern Film Festival a Kizart, il programma dedicato ai più piccoli, dai lavori di Garrett Bradley, Chris Burden, Jos de Gruyter & Harald Thys, Rirkrit Tiravanija e Apichatpong Weerasethakul, agli italiani Nico Vascellari e Daniele Puppi.

Il tutto sarà affiancato da incontri con gli artisti, in dialogo con critici e curatori internazionali quali Sophie Lauwers, Alessandra Mammì, Vittoria Matarrese, Bartolomeo Pietromarchi e Davide Quadrio e organizzato in collaborazione con l’Academia Belgica e l’American Academy in Rome.

Un collage di opere inedite per la città di Roma, per ripercorrere la storia di questo linguaggio artistico che da pura documentazione diventa una forma espressiva. La “Videoart Week” è parte di “Videocittà – il Festival della Visione”, ideato da Francesco Rutelli, presidente dell’ANICA.

Una rassegna culturale di eventi in programma a Roma legati dal filo conduttore dell’audiovisivo e delle diverse discipline e forme espressive delle immagini in movimento.

Fino a domenica, ingresso libero. www.maxxi.art.