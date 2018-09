Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, sagre e mercati, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana del 22 e 23 settembre

Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra musica, cinema e visite culturali.

I Giardini Pensili dell’Auditorium Parco della Musica tornano ad ospitare fino a domenica, il “Taste of Roma” con tante proposte culinarie e chef altisonanti.

E se vi piace lo streetwear, domenica all’Atlantico ci sarà un grande market dedicato alle sneakers e all’abbigliamento urban.

Per tutti gli appassionati di spritz, non perdetevi l’“Aperol Spritz Festival Roma”, un grande evento dedicato all’aperitivo più amato dagli italiani.

E poi le "Giornate Europee del Patrimonio", il "Live Cinema Festival" e il “Tutto Fritto Festival” con tante proposte da provare (rimandate la dieta a lunedì...).

Sotto la foto, tutti i dettagli che vi servono.

Taste of Rome 2018

L’Auditorium Parco della musica torna a ospitare, fino a domenica, la 7° edizione di “Taste of Roma”, uno dei più importanti eventi enogastronomici italiani i cui protagonisti sono grandi chef stellati che porteranno i loro piatti più innovativi e particolari proponendo menù eccellenti.

Si succederanno degustazioni, showcooking e tanto altro per una grande festa dove gourmet e amanti della buona cucina potranno condividere la loro passione per il cibo.

Quest’anno Taste of Roma avrà come filo conduttore l’arte e lo stretto rapporto che la cucina ha con essa.

Durante l’evento si scopriranno le opere d’arte che più sono legate agli Chef presenti secondo una evoluzione del gusto che caratterizza la storia e l’identità italiana contemporanea.

Per scoprire tutti i ristoranti e gli chef di quest’anno www.tasteofroma.it.

Aperol Spritz Festival

Domenica a Palazzo Brancaccio, Roma.Eat presenta "Aperol Spritz Festival Roma", l’evento dedicato all’aperitivo più amato dagli italiani.

Le sale del Palazzo di Viale del Monte Oppio e i suoi giardini si trasformeranno per un giorno in un Temporary Aperol Spritz Bar aperto dalle ore 18.00 alle ore 2.00.

Saranno presenti 5 postazioni dove i bartender provenienti da tutta Italia vi faranno gustare i loro Aperol Spritz accompagnati da snack.

Giornate Europee del Patrimonio – Galleria Nazionale d’arte moderna e contemporanea

Sabato e domenica tornano, nei musei e nei luoghi della cultura di tutta Italia, le “Giornate Europee del Patrimonio” (GEP 2018), con tema “L’Arte di condividere”.

Visite guidate, iniziative speciali e aperture di luoghi normalmente chiusi al pubblico saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali, cui si accederà con orari e costi ordinari nel corso delle giornate del 22 e 23 settembre.

Inoltre, aperture straordinarie serali al costo simbolico di 1 euro saranno previste per la serata di sabato.

La Galleria Nazionale D’Arte moderna e contemporanea aderirà alle “Giornate Europee del Patrimonio” con un programma di attività aperte a tutti e un’apertura serale straordinaria.

Quest’edizione propone di osservare i beni da una lente diversa, quella che mette a fuoco gli elementi dell’incontro tra le diverse culture, della contaminazione di tradizioni e saperi tra comunità e della condivisione di conoscenze come recita il titolo di questa edizione, “L’Arte di condividere”.

Per conoscere il programma nel dettaglio http://www.beniculturali.it.

Live Cinema Festival

Quattro giorni dove macchine, arte e tecnologia si uniscono per diffondere nuovi messaggi, nuovi immaginari e nuove prospettive, in una manifestazione internazionale completamente gratuita che porta nella Capitale le più innovative performance live di spettacoli audio visual.

Torna, fino a domenica, la V° edizione del “Live Cinema Festival”: 11 nazioni coinvolte, 8 live cinema performance inedite o presentate per la prima volta in Italia e realizzate in real-time, screenings, workshop e un cast di artisti di rilievo internazionale per un'esperienza sinestetica e ipersensoriale unica.

Ospitato quest'anno per la prima volta nello splendido Palazzo delle Esposizioni, “Live Cinema Festival 2018”, è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE ed è una delle iniziative dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018.

Quella del "Live Cinema" è una tecnica narrativa sperimentale applicata al video performativo che dà vita alla creazione simultanea di suoni e immagini in tempo reale, in cui i parametri tradizionali del cinema narrativo, rappresentati dalla soggettività fotografata dalla camera, si espandono in una concezione più ampia.

L'edizione 2018 si prospetta ricca di sorprese esclusive: tutti gli artisti invitati si presenteranno eccezionalmente con première delle loro performance, Live AV mai visti oppure presentati per la prima volta in Italia.

Ogni giorno, la Sala 9 di Palazzo delle Esposizioni ospiterà due performance di live cinema.

Per saperne di più www.livecinemafestival.com.

Visite guidate a Villa Medici

L’Accademia di Francia - Villa Medici propone un programma di visite guidate che, attraverso percorsi specifici, permette di accedere ai giardini e ai luoghi più belli di Villa Medici e di scoprire la sua storia e le sue missioni.

Da martedì a domenica vengono organizzate le visite storiche (in italiano, francese e inglese), che mostrano i giardini e gli appartamenti, soffermandosi sugli aspetti storici, artistici e architettonici e ripercorrendo le vicende che hanno segnato Villa Medici e l’Accademia di Francia a Roma.

Durata 1h30 circa; costo 12 euro intero, 6 euro ridotto.

Per info www.villamedici.it.

Viaggio nei Fori di Cesare e Augusto

Una passeggiata in notturna tra i Fori Imperiali: cosa c’è di più romantico?

E allora non perdetevi la possibilità di rivivere la storia del Foro di Cesare e di Augusto con “Viaggi nell’antica Roma”, gli straordinari spettacoli che hanno già affascinato oltre 520 mila persone (fino all’11 novembre).

Il progetto “Viaggi nell’antica Roma” racconta il Foro di Augusto e il Foro di Cesare partendo da pietre, frammenti e colonne presenti, con l’uso di tecnologie all’avanguardia.

Gli spettatori sono accompagnati dalla voce di Piero Angela e da magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono quei luoghi così come si presentavano nell’antica Roma: una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico.

Acquisto online: http://ticket.museiincomuneroma.it/foro-di-augusto/ - http://ticket.museiincomuneroma.it/foro-di-cesare/.

Mostra “Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo” al Museo di Roma in Trastevere

“Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo”, è una mostra fotografica e multimediale realizzata in occasione del 50° anniversario del 1968, a cura di AGI Agenzia Italia e resa possibile dalle numerose fotografie provenienti dall’archivio storico di AGI e completata con gli altrettanto numerosi prestiti messi a disposizione.

L’iniziativa nasce da un’idea di Riccardo Luna, direttore AGI e curata a quattro mani con Marco Pratellesi, condirettore dell’agenzia, e intende delineare un vero e proprio percorso nell’Italia del periodo: un racconto per immagini e video del Paese di quegli anni per rivivere, ricordare e ristudiare quella storia.

Da qui, AGI ha ricreato un archivio storico quanto più completo del ’68 attraverso le immagini simbolo dell’epoca.

Non solo occupazioni e studenti, ma anche e soprattutto la dolce vita, la vittoria dei campionati europei di calcio e le altre imprese sportive, il cinema, la vita quotidiana, la musica, la tecnologia e la moda.

Un viaggio nel tempo fra 171 immagini, tra le quali più di 60 inedite; 19 archivi setacciati in Italia e all’estero; 15 filmati originali che ricostruiscono più di 210 minuti della nostra storia di cui 12 minuti inediti; 40 prime pagine di quotidiani e riviste riprese dalle più importanti testate nazionali; e inoltre una ricercata selezione di memorabilia: un juke boxe, un ciclostile, una macchina da scrivere Valentine, la Coppa originale vinta dalla Nazionale italiana ai Campionati Europei, la maglia della nazionale italiana indossata da Tarcisio Burgnich durante la finale con la Jugoslavia, la fiaccola delle Olimpiadi di Città del Messico.

Tutti questi temi verranno raccontati attraverso la cronaca, gli usi, i costumi e le tradizioni in diverse sezioni tematiche, dando vita e facendo immergere il pubblico in questo lungo e intenso racconto nell’Italia del ’68.

Biglietto intero 7,50 euro.

Tutto Fritto Festival al Parco Egeria

Da venerdì a domenica, nello storico parco sull’Appia Antica, vi aspetta l’appuntamento con il “Tutto fritto festival”: fritti, street food, birra artigianale e spettacoli di burlesque.

Nove gli espositori presenti che, dagli stand del villaggio gastronomico, proporranno preparazioni servite sul momento.

Ai prodotti più tipici della tradizione romana verranno affiancate proposte d’autore e contaminazioni con l’estero: dalle polpette col pulled pork in pieno stile americano, al gusto orientale dei falafel e dei giapponesi gyoza (ravioli fritti proposti con gamberi, maiale o verdure speziate) e takoyaki (sfere di pastella glassate con un cuore morbido di polpo).

E poi via libera a pizze fritte (proposte in versione margherita, gricia o con broccoli, provola e pachino), chips, mozzarelle di bufala in carrozza, baccalà, polpette di bollito, paccheri fritti con ricotta e pomodoro, crocchette di patate, pollo e peperoni, e alla parmigiana.

Sagra del Fungo Porcino a Lariano

A Lariano di Roma (fino a domenica) si svolgerà la 28ma “Sagra del Fungo Porcino”.

La Sagra si terrà in zona Campo Sportivo con ingresso libero; sarà anche possibile pranzare nelle giornate di sabato e domenica.

Come al solito faranno da cornice all’evento gastronomia, musica, spettacoli, sport e convegni durante tutte le serate.

Kickit all’Atlantico

Domenica “Kickit” il market italiano dedicato alle sneakers e all’abbigliamento urban approda all’Atlantico, il tempio degli eventi live della Capitale.

Dalle 11 alle 21 appassionati, resellers, youtubers, e tanti volti noti dei social si incontreranno alla ricerca dei pezzi più rari e interessanti in ambito streetwear.

Asics, Diadora, Nike, Yeezy, Human Race, North Face, Trasher, Supreme sono solo alcuni tra i marchi in vendita.

Oltre che per i brand più importanti a livello internazionale, Kickit sarà la prima importante vetrina per oltre 45 giovanissimi stilisti emergenti italiani.

È il passato e il presente che si incontrano: l’Italia della grande tradizione artigiana e sartoriale, quella che le passate generazioni hanno tramandato ai loro nipoti e che oggi si fonde con l’innovazione dei tagli laser, delle nuove tecnologie, delle stampanti 3D.

Negli oltre 3000 mq dell’Atlantico uno spazio importante lo avrà anche la musica e i workshop.

Tra le tante novità dal sapore europeo ed internazionale volute da Fabrizio Efrati per questa edizione, in anteprima assoluta per Roma, un angolo dedicato al tie-dye: letteralmente annodare e tingere, una particolare tecnica di stampa del tessuto, dal sapore vintage anni ’70, che da vita a capi dall’effetto sfumato, e che verrà realizzata appositamente dai ragazzi di Shooter Staff.

Kickit Market dalle 11 alle 21, Atlantico Viale dell’Oceano Atlantico 271 D.