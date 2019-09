Cosa fare a Roma nel weekend: musica, eventi e ristoranti da provare, ecco 11 idee per organizzare il fine settimana del 21 e 22 settembre

Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra fiere, iniziative culturali e suggerimenti per gite fuori porta.

L’Auditorium Parco della Musica ospiterà l’edizione 2019 del “Taste of Roma” con tanti e prestigiosi chef pronti a far assaggiare le loro proposte gourmet tra degustazioni e assaggi.

Questo fine settimana da segnalare in particolare l’iniziativa del Touring Club Italiano “Un giorno per bene” e la mostra florovivaistica “La Conserva della Neve” al Museo Orto Botanico.

Da provare il nuovo dim sum bar del ristorante cinese Dao dove fermarsi per un aperitivo dal gusto orientale nel quartiere di Montesacro.

Per i buongustai, non perdetevi la Sagra del Fungo Porcino di Lariano, la manifestazione “Tartufo e Cioccolato” a Subiaco e l’iniziativa “Cantine aperte in vendemmia” nel Lazio: tutti ottimi spunti per gite fuori porta tanto la dieta inizia sempre di lunedì!

Ecco tutti i dettagli che vi servono.

La Conserva della Neve al Museo Orto Botanico

Da venerdì a domenica al Museo Orto Botanico di Roma, torna il tradizionale appuntamento con “La Conserva della Neve”, giunto alla diciassettesima edizione.

Si tratta di una mostra-mercato florovivaistica che ospita esclusivamente vivai da collezione scelti tra i migliori del panorama italiano ed europeo.

Per tre giorni il verde sarà protagonista: si potranno acquistare piante, trovare tutte le novità del settore e scambiare informazioni difficilmente reperibili nei circuiti tradizionali così da rendere questa manifestazione un evento unico in Italia e in Europa.

Quest’anno la manifestazione darà speciale rilievo alla botanica con conferenze e presentazioni di libri.

La manifestazione comprende anche visite guidate all’Orto Botanico per i visitatori della mostra.

Biglietto intero 10 euro. www.laconservadellaneve.it.

“Un giorno per bene” del Touring Club

“Un giorno per bene” è un’interessante iniziativa del Touring Club Italiano che avrà luogo questo fine settimana.

L’intento è molto nobile: restituire alla comunità beni comuni che necessitano di cure e attenzioni, tutto questo grazie al supporto concreto di soci del Touring Club e dei cittadini.

Luoghi d’arte, parchi, spiagge, piste ciclabili, monumenti, sentieri e percorsi pedonali patrimonio culturale, artistico e naturalistico del nostro Paese hanno bisogno dell’aiuto di tutta la comunità per essere valorizzati e resi accessibili.

I riflettori saranno puntati sui “beni comuni” di 26 città in tutta Italia ma i veri protagonisti dell’iniziativa saranno i cittadini in veste di volontari.

Tutti sono chiamati a partecipare attivamente a “Un giorno per bene” prendendosi cura della propria città per renderla più accogliente: a Roma l’appuntamento è a Villa dei Sette Bassi (Parco Archeologico dell'Appia Antica) e al Parco del Forte Ardeatino.

Per scoprire tutti i luoghi oggetto di intervento e diventare volontario: touringclub.it/ungiornoperbene.

Taste of Roma 2019

All’Auditorium Parco della Musica c’è tempo fino a domenica per partecipare all’edizione 2019 del “Taste of Roma”, manifestazione dedicata ai foodies e ai curiosi che, per l’occasione, avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica all’insegna della grande ristorazione.

Anche quest’anno non mancheranno 14 chef (tra i vari, Heinz Beck, Cristina Bowerman, Giulio Terrinoni, Angelo Troiani) che proporranno un menù degustazione da 4 portate gourmet inoltre ci sarà anche la possibilità di scoprire le “eccellenze italiane” degli espositori e di provare ai Wine Bar Trimani una speciale selezione di etichette scelte ad hoc per esaltare al meglio le 56 portate gourmet.

Grande ritorno per la Scuola di Cucina e Il Salotto del Vino e tra le novità la fiammante BBQ Academy.

Il colore e il suo abbinamento al cibo sarà il tema di questa edizione di Taste of Roma che prenderà vita nel piatto icona che ogni chef realizzerà ad hoc per raccontare l’evoluzione della propria cucina, permettendo a tutti di percorrere un viaggio che risveglierà tutti i 5 sensi.

Biglietto intero 17 euro, www.tasteofroma.it.

Tartufo e cioccolato a Subiaco

Dopo il successo della prima edizione, torna la manifestazione gastronomica “Tartufo e cioccolato” nella magnifica cornice di Subiaco, località a pochi chilometri da Roma e nota per i suoi monasteri benedettini.

L’evento, ospitato nella Rocca Abbaziale, avrà come grandi protagonisti il tartufo (nero e bianco) e il cioccolato tra showcooking, menù degustazioni, e streetfood il tutto accompagnato da vino e birre artigianali.

Non mancherà anche un mercatino dell’artigianato.

Per conoscere il programma nel dettaglio www.tartufoecioccolato.it.

RomaEuropa Festival 2019

Torna il “Roma Europa Festival” con tanti eventi in programma tra danza, teatro e musica fino al 24 novembre sotto il titolo “Landascape”.

La kermesse, giunta alla 34esima edizione, sarà ospitata in 20 location della Capitale che accoglieranno 377 artisti e 126 eventi.

Anche quest’anno gli spazi del Mattatoio, insieme a Palazzo Merulana e la sala Santa Rita, ospiteranno “Digitalive”, la quattro giorni dedicata alle arti visive, nonché la sezione kids, con laboratori dedicati ai più piccoli.

Per scoprire il programma nel dettaglio romaeuropa.net.

Mostra sulla Dolce Vita da McArthurGlen

Gli appassionati di fotografia non potranno lasciarsi sfuggire l'occasione di una piccola fuga dalla città: al McArthurGlen Designer Outlet di Castel Romano, fino al 13 ottobre è aperta al pubblico la mostra fotografica: “40 scatti della mia Dolce Vita”, rassegna di immagini del "re dei paparazzi" Rino Barillari.

Una carrellata di foto in bianco e nero che ritraggono "stelle" italiane e internazionali come Grace Kelly, Mina, Audrey Hepburn e Frank Sinatra nell'epoca d'oro della Dolce Vita, a cavallo tra gli anni '50 e '60.

Per celebrare l'esposizione, il 18 settembre, il centro ha organizzato un evento speciale con una protagonista d'eccezione: l'attrice italiana Gina Lollobrigida, una delle dive "immortalate" proprio da Barillari nelle sue foto.

La "Lollo" è stata la madrina della serata, firmando autografi e raccontando il suo legame speciale con Rino: "I paparazzi erano una risorsa, un po’ li sfuggivo un po’ li aiutavo... ma Rino Barillari è sempre stato una persona squisita”.



Per info: McArthurGlen Castel Romano Designer Outlet, Via Pontina, uscita Castel Romano



Sagra del fungo porcino di Lariano

Ultimo weekend per partecipare a una delle sagre più rinomate nei dintorni di Roma, quella del fungo porcino di Lariano che ogni anno richiama migliaia di visitatori.

Oltre al grande protagonista di questa kermesse gastronomica, non mancheranno eventi e musica ad accompagnare i piatti e le degustazioni organizzate.

Nel fine settimana la sagra è aperta anche a pranzo; l’ingresso è gratuito e si può poi scegliere tra diverse formule per assaggiare le specialità a base di funghi porcini. www.sagrafungoporcinolariano.it.

Cantine aperte in vendemmia

A settembre tornano le “Cantine aperte in vendemmia” nell’ambito del Movimento Turismo del Vino.

È il momento in cui le aziende si animano del lavoro incessante in vigna e della selezione dei grappoli migliori, un periodo suggestivo per visitare i vigneti, partecipare insieme ai vignaioli alla raccolta dell'uva e alle prime fasi di lavorazione.

Per accogliere al meglio gli appassionati, le aziende organizzano eventi speciali come mostre d'arte, spettacoli, concerti e molto altro.

Per scoprire tutte le 11 cantine aderenti nel Lazio, tra degustazioni e passeggiate in vigna, basta collegarsi a www.movimentoturismovino.it.

Antiquariato a Ponte Milvio

Questa domenica torna a Ponte Milvio (dalle 9 alle 18) la mostra mercato dell’antiquariato e dell’artigianato con più di 200 espositori di antiquariato, oggettistica e collezionismo tra mobili, argenti, oggetti d’epoca, collezionismo e modernariato.

Gianicolo in musica

Domenica calerà il sipario su “Gianicolo in musica”, manifestazione nell’ambito dell’“Estate Romana” ospitata in uno degli angoli più suggestivi della Capitale e soprattutto dalla vista spettacolare.

Questo fine settimana in cartellone non solo apertivi e musica ma anche una serata a passo di tango per una milonga sotto le stelle. www.ilgianicolo.it.

Dim Sum Bar - da provare

A otto anni dall’apertura, il ristorante cinese Dao in viale Jonio si presenta con una nuova proposta gastronomica e un restyling del locale.

Grande novità è l’arrivo del Dim Sum Bar (aperto tutti i giorni dalle ore 18), un’area dedicata agli involtini, baozi e ravioli perfetti per l’aperitivo in abbinamento a una selezione di cocktail.

In carta se ne contano circa 35 tipologie per tutti i gusti, cotti al vapore o fritti, dolci oppure fritti.

A pranzo e a cena si mangia à la carte e la cucina, ricercata e autentica, si basa solo su un’ottima scelta delle materie prime.

Tra le proposte più interessanti, negli antipasti troviamo gli jaozi, i wonton, i ravioli e gli xiao mai, involtini di farina di grano aperti sulla sommità.

Tra i primi il riso di yang zou con piselli, carote, uova, funghi cinesi, prosciutto e gamberi e gli spaghetti di farina di soia con i gamberi, con le verdure o con il manzo.

Passando ai secondi di carne da menzionare il gu iao rou, l’arista di suino con fagioli rossi, pachino e cipolla e la pancetta di maiale piccante con funghi cinesi, peperoni, cipolle e cipolline.

Indirizzo Viale Jonio, 328/330; www.daorestaurant.it.