Mercatini, musica e mostre: ecco tutto quanto c'è in programma per decidere cosa fare a Roma in questo weekend di metà novembre

Se siete ancora indecisi su cosa fare nel fine settimana, vi diamo una mano.

Proseguono con grande successo il “Roma Jazz Festival” e il “Roma Europa Festival” ospitati in suggestive location della Capitale, tra cui l’Auditorium Parco della Musica.

Da non perdere la mostra-evento incentrata sul legame tra Antonio Canova e la città di Roma, con oltre 170 opere e prestigiosi prestiti da importanti musei e collezioni italiane e straniere, ospitata al Museo di Roma.

Al Maxxi è in scena tutto il mondo di Altan raccontato attraverso disegni originali, poster, illustrazioni, quadri, schizzi, tavole, libri e filmati.

Se cercate uno spettacolo a teatro, Alessandro Preziosi impersona Vincent Van Gogh al Teatro Vascello per tutto il fine settimana nello spettacolo “Vincent Van Gogh - L’odore assordante del bianco”.

Sabato e domenica, largo allo shopping al Mercato Monti tra oggetti e vestiti vintage.

Noi ve le raccontiamo: a voi tocca solo scegliere.

(Continua sotto la foto)

Roma Jazz Festival 2019

Continuano (fino al 1 dicembre) gli appuntamenti con il “Roma Jazz Festival”: in programma 23 concerti fra l’Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz, il Monk e l’Alcazar.

In cartellone sono presenti star della storia del jazz come Archie Shepp, Abdullah Ibrahim, Dave Holland, Ralph Towner, Gary Bartz e Dayramir Gonzalez ma anche i più interessanti esponenti della nuova scena come Kokoroko, Moonlight Benjamin, Donny McCaslin, Maisha e Cory Wong.

Le protagoniste femminili come Dianne Reeves e Carmen Souza al fianco dei talenti più recenti come Linda May Han Oh, Elina Duni e Federica Michisanti.

“No borders. Migration and integration" è il titolo di questa edizione: si tratta di un programma pensato per indagare come oggi la musica jazz, nelle sue ampie articolazioni geografiche e stilistiche, rifletta una irresistibile spinta a combattere vecchie e nuove forme di esclusione.

In linea con il tema, e a completare il programma del festival, l’artista Alfredo Pirri realizzerà un’installazione visitabile fino al 30 novembre.

Una struttura dal telaio in ferro e pannelli colorati di plexiglass che dividerà in due la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, epifania del concetto di muro e di confine ma dal senso ribaltato: l’opera di Pirri sarà una barriera luminosa e trasparente, continuamente attraversabile dal pubblico, trasformando il concetto di muro nell’evocazione poetica di un rito di passaggio.

Durante il corso del festival, l’installazione sarà elemento attivo di una serie di eventi musicali che la trasformeranno in una vera e propria cassa di risonanza.

Per conoscere il programma nel dettaglio www.romajazzfestival.it.

Mercato Monti

Questo fine settimana avete voglia di dedicarvi allo shopping?

Fate un salto al Mercato Monti in via Leonina 46 dove, sabato e domenica dalle 10 alle 20, vi aspetteranno vestiti, borse e oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti.

Ingresso libero, www.mercatomonti.com.

La Luna sul Colosseo – Il sogno del gladiatore

Per una serata speciale, cosa c’è di meglio che la visita del Colosseo di notte?

Anche a novembre continuano gli appuntamenti con la “La Luna sul Colosseo – Il sogno del gladiatore”.

Un'atmosfera magica si diffonde per tutta la cavea dell'anfiteatro: la visita serale prevede la scoperta dei sotterranei, delle gallerie e delle arcate interne dello straordinario monumento che continua ad affascinare a distanza di secoli.

Biglietto intero 24 euro.

Dalle 18 alle 22.

www.coopculture.it.

Arte virtuale Van Gogh + Monet Experience all’Ex Caserma Guido Reni

L’ex Caserma Guido Reni ospita la mostra “Arte virtuale Van Gogh + Monet Experience” fino al prossimo 6 gennaio.

Sarà un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta di Van Gogh e Monet: grazie alla tecnologia VR il visitatore sarà immerso a 360 gradi nei paesaggi, nei colori, nelle atmosfere, ai tempi di Arles e Giverny, come se stesse vivendo all’interno del quadro.

L’esperienza, per la prima volta a Roma, è totalizzante: il visitatore viene preso per mano e guidato in un percorso culturale tra reale e virtuale alla ricerca di emozioni nuove e delicate, aprendo la mente verso sensazioni mai provate prima: colori, impressioni, sentimenti.

Per tutte le info e orari www.videocitta.com.

Vintage Market a Largo Venue

Questa domenica, dalle 11 alle 21, torna il “Vintage Market” nei locali di Largo Venue (via Biordo Michelotti 2) con tantissime novità tra vintage, artigianato, design, illustrazioni, libri e stampe.

Ci sarà anche una nuova area al secondo piano, il Green Market, dedicato al mondo del bio, piante e fiori, prodotti ecosostenibili, cosmesi bio, saponi e detersivi sfusi, cibo biologico, laboratori per grandi e piccoli.

Per info www.vintagemarketroma.it.

Mostra Canova – Eterna Bellezza a Palazzo Braschi

Palazzo Braschi ospita la mostra “Canova – Eterna Bellezza” con oltre 170 opere del celebre scultore veneto e di alcuni artisti a lui vicini.

L’esposizione racconta in 13 sezioni l’arte canoviana e il contesto che lo scultore trovò giungendo nell’Urbe nel 1779.

Attraverso ricercate soluzioni illuminotecniche, lungo il percorso della mostra è rievocata la calda atmosfera a lume di torcia con cui l’artista, a fine Settecento, mostrava le proprie opere agli ospiti, di notte, nell’atelier di via delle Colonnette.

A definire la trama del racconto, importanti prestiti provenienti, fra l’altro, dall’Ermitage di San Pietroburgo, i Musei Vaticani, la Gypsotheca e Museo Antonio Canova di Possagno, il Museo Civico di Bassano del Grappa, i Musei Capitolini, il Museo Correr di Venezia, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, le Accademie di Belle Arti di Bologna, di Carrara e di Ravenna, l'Accademia Nazionale di San Luca, il Musée des Augustins di Tolosa, i Musei di Strada Nuova-Palazzo Tursi di Genova, il Museo Civico di Asolo.

Biglietti a partire da 13 euro, www.museodiroma.it.

Altan. Pimpa, Cipputi e altri pensatori al Maxxi

Altan è protagonista di una grande mostra al Maxxi fino al prossimo 12 gennaio.

Una ricognizione completa per raccontare, in un percorso articolato, tutto il suo lavoro tra disegni originali, poster, illustrazioni, quadri, schizzi, tavole, libri e filmati.

Quello di Altan è un mondo in cui il dubbio si rivela come l’unica grande certezza possibile, in cui i grandi miti della storia vengono ribaltati e l’umanità cerca di galleggiare nel disordinato mare della vita.

Ci salva una cagnolina che, forte della propria voglia di conoscenza, sorride di fronte alle meraviglie dell’universo.

I personaggi di Altan sono tutti liberi pensatori, così liberi da poter confessare a sé stessi e al mondo anche il proprio desiderio di autodistruzione.

Ma il loro pensiero è sempre una rivelazione, è quello che stavamo per dire, che avevamo sulla punta della lingua. Altan ce lo rivela con sorprendente lucidità. Come se fosse sempre un passo avanti a noi.

Ecco finalmente la mostra completa di un autore capace di muoversi agilmente tra disegni dedicati all’infanzia e fumetto d’avventura, tra romanzi illustrati e filmati di animazione, tra vignette e sceneggiature.

Per tutte le info www.maxxi.art.

Frida Kahlo a Spazio Eventi Tirso

I più grandi fotografi del tempo che hanno immortalato Frida Kahlo, i suoi abiti, le sue lettere, i film che la vedono protagonista, la ricostruzione degli spazi in cui visse, come lo studio e la camera da letto, racchiusi in una mostra affascinante in cui la realtà immersiva metterà tutti in contatto con lo straordinario mondo dell’artista messicana.

All’interno dell’esposizione dal titolo “Il caos dentro” sarà possibile seguire dei percorsi tematici per immergersi completamente nel mondo di Frida Kahlo e accedere a focus dedicati alle singole opere.

Si tratta di una modalità nuova per approfondire la conoscenza dell’artista grazie a contenuti originali che spaziano dal suo rapporto con il corpo, alle relazioni con la politica, fino al valore di una pittura che va ben oltre la leggenda pop.

Oltre alle opere d’arte proposte in formato modlight (forma di retroilluminazione omogenea di pannelli), la collezione presenta anche centinaia di fotografie personali, ritratti d’autore, lettere, pagine di diario, abiti e gioielli ispirati all’artista per un viaggio a 360 gradi nell’universo di Frida.

Biglietto intero 13,50 euro; www.mostrafridakahlo.it.

RomaEuropa Festival 2019

Prosegue il “Roma Europa Festival” con tanti eventi in programma tra danza, teatro e musica fino al 24 novembre sotto il titolo “Landascape”.

La kermesse, giunta alla 34esima edizione, sarà ospitata in 20 location della Capitale che accoglieranno 377 artisti e 126 eventi.

Anche quest’anno gli spazi del Mattatoio, insieme a Palazzo Merulana e la sala Santa Rita, ospiteranno “Digitalive”, la quattro giorni dedicata alle arti visive, nonché la sezione kids, con laboratori dedicati ai più piccoli.

Per scoprire il programma nel dettaglio romaeuropa.net.

Alessandro Preziosi in scena al Teatro Vascello

Le austere e slavate pareti di una stanza del manicomio di Saint Paul.

Come può vivere un grande pittore in un luogo dove non c’è altro colore che il bianco?

È il 1889 e l’unico desiderio di Vincent Van Gogh è uscire da quelle mura, la sua prima speranza è riposta nell’inaspettata visita del fratello Theo che ha dovuto prendere quattro treni e persino un carretto per andarlo a trovare.

Attraverso l’imprevedibile metafora del temporaneo isolamento di Vincent Van Gogh in manicomio, interpretato da Alessandro Preziosi, lo spettacolo “Vincent Van Gogh - L’odore assordante del bianco” è una sorta di thriller psicologico attorno al tema della creatività artistica che lascia lo spettatore con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.

Per info e orari degli spettacoli www.teatrovascello.it; biglietti a partire da 28 euro.