Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e concerti, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana del 15 e 16 giugno.

Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra musica, eventi enogastronomici e visite culturali.

Ed Sheeran domenica sarà in concerto allo Stadio Olimpico mentre sabato i Cinecittà Studios ospiteranno la serata Circoloco nell’ambito del “Just Music Festival”.

Torna l’appuntamento con “Vinoforum” a Ponte Milvio tra degustazioni e temporary restaurant.

Dopo la riapertura dell’Hotel De La Ville non c’è niente di meglio che gustare un ottimo aperitivo in terrazza con una magnifica vista su Roma.

E poi ultimo weekend per assistere alla mostra dedicata a Giacomo Balla a Palazzo Merulana.

Sotto la foto, tutti i dettagli che vi servono.

Circoloco al Just Music Festival

Dopo la preview con Fatboy Slim e l'esclusiva serata Boiler Room per la prima volta a Roma, l'evento di chiusura di questa quinta edizione di “Just Music Festival” sarà sabato a Cinecittà Studios.

Lo storico set ospiterà un brand di clubbing di livello mondiale: il Circoloco, serata culto nata a Ibiza nel leggendario club Dc10 e capace di radunare il meglio della house e della techno in circolazione.

Dalle 18 a notte fonda si alterneranno infatti in console alcuni dei più acclamati DJ del globo come i Martinez Brothers, Marco Carola, William Djoko e Sossa.

Cinecittà Studios, via Tuscolana 1055.

Ed Sheeran in concerto

Ed Sheeran domenica sarà in concerto a Roma allo Stadio Olimpico.

La popstar britannica era molto attesa dai fan italiani in quanto mancava nel nostro paese dal 2017 quando si esibì a Torino per il “Divide tour”.

Sheeran proseguirà per Milano dove è atteso mercoledì allo stadio San Siro.

Vinoforum Roma

Torna “Vinoforum - Lo spazio del gusto” dal 14 al 23 giugno in zona Ponte Milvio.

La sedicesima edizione prenderà forma in uno spazio esteso su circa 112.000 mq e caratterizzato da un laghetto con fontane e giochi d’acqua.

I Temporary Restaurant di questa edizione ospiteranno ben 30 grandi chef provenienti dall’intero territorio nazionale.

Agli appassionati sarà dedicato un palcoscenico posizionato nel cuore della manifestazione che ospiterà grandi appuntamenti a tema vino.

Indirizzo, Parco di Tor di Quinto - Via Fornaci di Tor di Quinto.

Orari dalle ore 19:00 alle 24:00 (fino alle 01:00 venerdì e sabato).

Per tutte le info www.vinoforum.it.





Ennio Morricone alle Terme di Caracalla

Il Maestro Ennio Morricone sabato e domenica si esibirà nello scenario unico delle Terme di Caracalla per il “60 Years of Music” World Tour che ha visto registrare numerosi sold out.

I concerti a Verona e Roma saranno l’ultima occasione in cui il Maestro riprodurrà le sue amate musiche prima di godersi la meritata pensione.





Orto botanico

In primavera non c’è niente di meglio che una visita all’Orto Botanico di Trastevere (Largo Cristina di Svezia 24): un luogo magico, lontano dal caos cittadino, dove rilassarsi tra piante e fiori meravigliosi.

Dal lunedì alla domenica (fino a ottobre) dalle ore 9 alle ore 18.30.

Biglietto di ingresso 8 euro.

The Good Food

C’è tempo fino a domenica per partecipare a “Good Food”, kermesse ospitata nella sede dell’Unione Rugby Capitolina, tra iniziative ed eventi dedicati al gusto, all'intrattenimento, al benessere e all'attività fisica.

Gli appassionati potranno degustare le specialità enogastronomiche di street food lungo gli spazi espositivi allestiti.

Durante l’evento l'Unione Rugby Capitolina metterà a disposizione dei bambini le proprie strutture per avvicinarli al Rugby alla presenza di tecnici qualificati.

Indirizzo Via Flaminia 867 a. www.good-food.it

Giardino di Ninfa

Se avete voglia di fare una gita fuori porta, il giardino di Ninfa anche a giugno e luglio organizza visite guidate di un’ora.

Per ogni informazione su date e orari consultare il sito Giardino di Ninfa, Cisterna di Latina.

Biglietto d’ingresso 12 euro.

Giacomo Balla a Palazzo Merulana

Ultimo fine settimana per assistere, a Palazzo Merulana, alla mostra “Giacomo Balla.

Dal Futurismo astratto al Futurismo iconico”, una mostra incentrata sul famoso dipinto Primo Carnera del 1933.

Un’opera eccezionale della produzione del Maestro futurista.

Dipinta sui due lati, con da una parte Vaprofumo del 1926, un soggetto tipicamente futurista che fu esposto nel 1928 alla mostra personale che Balla tenne agli Amatori e Cultori di Roma.

Sul verso dell’opera nel 1933, l’artista dipinge Primo Carnera che si ispira nitidamente a una foto di Elio Luxardo, amico di Marinetti.

La mostra si propone quindi di indagare questo passaggio di stile, che sperimenta immagini che si associano fortemente a quelle dei media dell’epoca, alla nascente iconicità dei divi mediatici dello sport come del cinema.

Biglietto intero 10 euro. www.palazzomerulana.it.





Mercato Monti

Voglia di vintage?

Fate un salto al Mercato Monti in via Leonina 46 dove, sabato e domenica dalle 10 alle 20, vi aspetteranno vestiti, borse e oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti.

Ingresso libero.

Aperitivo all’Hotel de La Ville

Da pochissimi giorni, in via Sistina, ha riaperto lo storico Hotel De La Ville sotto le insegne Rocco Forte Hotels.

L’albergo è ospitato in un palazzo settecentesco ed è un omaggio contemporaneo al Grand Tour del XVIII secolo.

Da non perdere, un passaggio al rooftop bar, “Cielo” che incanta gli ospiti con proposte studiate ad hoc e una vista mozzafiato sui tetti di Roma.

www.roccofortehotels.com.