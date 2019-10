Tra mostre, eventi e mercatini, ecco tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana del 12 e 13 ottobre

Torna un appuntamento imperdibile per gli amanti del Giappone: il festival “Via Japan 2019”, ospitato alle Officine Farneto per tutto il fine settimana con tante proposte culinarie in un’atmosfera da tipica strada affollata di Tokyo.

E ancora, per i più golosi, la Sagra del pesce fritto e del baccalà da Eataly: una vera e propria festa per tutti gli appassionati della frittura nelle sue varie declinazioni.

Domenica torna anche il Festival Hippie, mercatino a tema anni ’60 e ’70 al Circolo degli Illuminati.

Tra le mostre da poco inaugurate, segnaliamo “Frida Kahlo – Caos dentro” allo Spazio Tirso dove vi attenderà una “esposizione sensoriale” per conoscere meglio l’artista messicana, le sue vibranti lettere, le fotografie e le opere grazie ad una tecnologia immersiva e coinvolgente; e poi “Jan Fabre - The rhythm of the brain” a Palazzo Merulana con oltre trenta opere dell’artista belga tra sculture in bronzo e cera, disegni e film-performance.

Anche le "Giornate Fai d'Autunno" meritano una mezione speciale con tanti luoghi insoliti e affascinanti aperti in via del tutto eccezionale al pubblico.

Sotto la foto, tutti i dettagli che vi servono.

(Continua sotto la foto)

Giornate Fai d’Autunno

Da non perdere sabato e domenica le “Giornate FAI di Autunno”, evento in cui luoghi solitamente chiusi al pubblico apriranno le loro porte in ben 260 città in tutta Italia.

Grazie a questa iniziativa di successo del Fondo Ambientale Italiano a Roma sarà possibile visitare l’Avvocatura Dello Stato e Biblioteca Angelica, la Corte di Cassazione, il Museo storico dell’Arma dei Carabinieri, il Tribunale supremo militare, S. Onofrio al Gianicolo e Museo Tassiano.

Per maggiori info e per conoscere le modalità di accesso collegarsi al sito www.fondoambiente.it.

Via Japan alle Officine Farneto

Dopo il successo dell’anno scorso, torna a Roma il primo festival italiano dedicato al vero street food giapponese: per tutto il weekend le Officine Farneto si trasformeranno in una via di Tokyo con 15 veri izakaya (tipici locali giapponesi dove si beve birra e sakè accompagnati da “tapas”) e 15 chef che arriveranno da ogni parte del Giappone, ognuno con la sua specialità e la sua storia.

Gyoza, onigiri, ramen, yakitori, okonomiyaki, sono solo alcune delle delizie che si potranno assaggiare alla manifestazione che, da venerdì a domenica, vedrà due turni: pranzo (dalle 12 alle 17) e cena (dalle 19 alle 00).

Acquistare il biglietto d’ingresso in prevendita (6 euro) su Ticketone dà diritto al “salta fila”. www.viajapan.it.

Mostra “Jan Fabre - The rhythm of the brain” a Palazzo Merulana

Palazzo Merulana inaugura la stagione espositiva autunnale con una mostra dedicata all’artista belga Jan Fabre, “The rhythm of the brain”, a cura di Achille Bonito Oliva e Melania Rossi.

Il progetto vede esposte oltre trenta opere dell’artista belga, tra sculture in bronzo e cera, disegni e film-performance, molte delle quali mai esposte in Italia e alcune realizzate appositamente per la mostra.

All’interno degli spazi espositivi dell’ex Ufficio di Igiene, la mostra si sviluppa in due capitoli: il primo si concentra su un dialogo diretto con la collezione permanente e il suo percorso espositivo; l’altro consiste in una selezione di lavori dell’artista sul tema del cervello e del rapporto tra arte e scienza.

Biglietto intero 10 euro; indirizzo, via Merulana 121, www.palazzomerulana.it.

Sagra del Pesce Fritto e del Baccalà da Eataly

Eataly dedicherà un intero weekend, da venerdì a domenica, alla frittura di pesce in tutte le sue golose declinazioni: dalle alici alla paranza, dai calamari ai gamberi fino all’immancabile filetto di baccalà.

Oltre ai menù dei ristoranti che partecipano alla manifestazione, sono in programma show cooking e corsi di cucina, per scoprire i segreti della frittura perfetta e trasformare così una cena con gli amici in una vera festa.

E poi la birra artigianale di Beerfellas, le selezioni di vino e bollicine e tanta musica dal vivo.

Per tutte le info www.eataly.net.

Frida Kahlo a Spazio Eventi Tirso

I più grandi fotografi del tempo che hanno immortalato Frida Kahlo, i suoi abiti, le sue lettere, i film che la vedono protagonista, la ricostruzione degli spazi in cui visse, come lo studio e la camera da letto, racchiusi in una mostra affascinante in cui la realtà immersiva metterà tutti in contatto con lo straordinario mondo dell’artista messicana.

All’interno dell’esposizione dal titolo “Il caos dentro” sarà possibile seguire dei percorsi tematici per immergersi completamente nel mondo di Frida Kahlo e accedere a focus dedicati alle singole opere. Si tratta di una modalità nuova per approfondire la conoscenza dell’artista grazie a contenuti originali che spaziano dal suo rapporto con il corpo, alle relazioni con la politica, fino al valore di una pittura che va ben oltre la leggenda pop.

Oltre alle opere d’arte proposte in formato modlight (forma di retroilluminazione omogenea di pannelli), la collezione presenta anche centinaia di fotografie personali, ritratti d’autore, lettere, pagine di diario, abiti e gioielli ispirati all’artista per un viaggio a 360 gradi nell’universo di Frida.

Biglietto intero 13,50 euro; www.mostrafridakahlo.it.

Crash Roma – Da provare

Interessanti proposte enogastronomiche in un’atmosfera accogliente, intima e suggestiva accompagnate da musica live: tutto questo è il Crash Roma, locale dietro piazza Istria (quartiere Trieste).

Si tratta di un vero e proprio tempio del gusto che, accanto a una selezionata offerta food, wine e mixology, propone anche un nuovo concept di musica live.

Sarà una stagione di concerti ricca di artisti e proposte originali in un unico e straordinario concept unplugged perfettamente incastonato nell’atmosfera intima e familiare del locale.

Sul sito e sui canali social di Crash Roma è disponibile il calendario in continuo aggiornamento con tutte le date live e i concerti in agenda.

Un cartellone ricco e variegato, che spazia per generi, influenze, stili e atmosfere per offrire al pubblico un’attenta e sempre più ampia proposta di qualità.

Giornata del Contemporaneo

Dopo il successo delle passate edizioni, anche quest’anno AMACI (Associazione dei musei d’arte contemporanea italiana) organizza la “Giornata del Contemporaneo”, iniziativa per la promozione dell’arte contemporanea.

Per questa quindicesima edizione, sabato 12 ottobre apriranno gratuitamente le porte i 24 musei AMACI e un migliaio di realtà in Italia e all'estero con un programma multiforme che di anno in anno ha saputo regalare al vasto pubblico una importante occasione per visitare musei, gallerie, fondazioni, associazioni, accademie, studi d'artista, spazi espositivi, luoghi d'arte pubblici e privati, che liberamente decidono di aderire.

Tra questi il MAXXI (Museo nazionale delle arti XXI secolo), il Macro, Palazzo Merulana e molti altri. www.amaci.org.

Tennis & Friends al Foro Italico

Tutto pronto per la 9^ edizione di “Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute”, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia.

Al Foro Italico sabato e domenica, dalle 10 alle 18, torna il weekend interamente dedicato alla salute con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute e un rinnovato Villaggio dello Sport, alla presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, intratterranno il pubblico in attesa del proprio check-up gratuito.

Tra i tanti testimonial invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano.

Per saperne di più www.tennisandfriends.it.

Radio2 Social Club all’Auditorium Parco della Musica

Venerdì lo studio di Radio2 Social Club si trasferirà per una notte da via Asiago all’Auditorium Parco della Musica.

L’11 ottobre infatti Luca Barbarossa, Andrea Perroni e la Social Band formata da Stefano Cenci (tastiere e arrangiamenti), Frances Alina Ascione (voce), Meki Marturano (batteria), Emanuele Ciampichetti (basso) e Claudio Trippa (chitarra) andranno in scena per il pubblico dell’Auditorium e non mancheranno tanti ospiti come da tradizione a Social Club.

Sarà una vera e propria puntata della striscia quotidiana tra le più amate dagli ascoltatori di Radio2: Social Club aprirà dunque le porte al pubblico che diventerà parte vera e propria dello show.

Biglietto intero 25 euro, www.auditorium.com.

Festival Hippie al Circolo degli Illuminati

Domenica, dalle 11.30 alle 21.30, la musica e le atmosfere anni '60 e '70 faranno da sfondo al Circolo degli Illuminati (Via Libetta 1) in occasione del Festival Hippie.

Più di 200 fra artigiani, musicisti, ballerine, acrobati, operatori olistici, trampolieri saranno pronti a far rivivere le atmosfere frizzanti dell’epoca dei “figli dei fiori”.

Saranno oltre 60 gli espositori provenienti da tutta Italia e tra i classici outfit non mancheranno i crop top, gli shorts di jeans a vita alta, le maxi mantelle, le canotte accompagnate da giacche con le frange, vestitini in pizzo bianco e copricapi piumati.

Ci saranno anche cristalli, profumatori per ambienti e brucia essenze realizzati in cera di soia con inclusioni di fiori bacche hand made, candle tarts da sciogliere nel brucia essenze o per profumare cassetti, prodotti ecobio per il corpo come saponi, detergenti, creme, oli.

Presente in esposizione anche abbigliamento veg realizzato con l’utilizzo di tinture e fibre vegetali; rimedi naturali ottenuti dalla lavorazione di erbe e spezie essenziali, ceramica, lavorazioni di cuoio, arte del riciclo e oggettistica per l’arredamento.

Ingresso libero.