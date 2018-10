Mostre, eventi e feste: ecco tutto quello che c'è da sapere per decidere cosa fare a Roma questo lungo weekend di ponte

Il fine settimana non è mai così bello come quando il giovedì coincide con una festa.

Per Ognissanti Roma è pronta a offrire arte, concerti e spettacoli: ecco allora dieci idee per decidere cosa fare.

Per gli amanti dell’arte, torna la manifestazione “Palazzi di Roma a porte aperte” con tanti appuntamenti in programma fino a domenica in giro per la Capitale.

Prosegue lo spettacolo “Il Corpo Perfetto” in scena al Teatro Brancaccio; da non perdere, a proposito di musica, il concerto dei Morcheeba domenica all’Auditorium Parco della Musica.

Per tutti gli amanti di Halloween, gli appuntamenti sono mercoledì sera al Coropuna di Pietralata, a Palazzo Dama (a due passi da piazza del Popolo) e all’Ex Dogana.

E poi proseguono le mostre “Impressionisti Francesi” al Palazzo degli Esami, “Dream” al Chiostro del Bramante e le visite ai Fori Imperiali in notturna.

(Continua sotto la foto)

Impressionisti Francesi - da Monet a Cézanne al Palazzo degli Esami

Per la prima volta arriva in Italia la tanto attesa esposizione multimediale internazionale “Impressionisti francesi - Da Monet a Cézanne” che rende omaggio a quegli artisti che hanno cambiato la storia dell'arte grazie al loro nuovo approccio verso la natura circostante e il loro modo di rappresentare l'immediatezza attraverso un uso incredibile di luce e ombra.

Il percorso espositivo appositamente studiato per il Palazzo degli Esami vi porterà indietro nell'Ottocento parigino, dove un centro bohémien di creatività e innovazione è destinato a cambiare per sempre il volto dell'arte europea.

Circondati da un ambiente ricco e dinamico di luci, colori e suoni, gli impressionisti francesi tornano in vita.

I dipinti mozzafiato sono proiettati su una scala enorme con dettagli vividi per riportare, più grandi della vita, le audaci pennellate diMonet, Pissarro, Renoir, Cézanne e altri ancora.

Visitare la mostra vi porterà negli ambienti multischermo più eccitanti del mondo. Enormi immagini cristalline, così reali da toccarle, illuminano una vasta gamma di schermi e superfici appositamente adattati allo spazio espositivo.

www.impressionistiroma.it.

Musei Statali Gratis

Domenica, in quanto prima del mese, i musei statali saranno gratuiti tranne le mostre temporanee per le quali potrebbe rimanere in vigore la tariffa d’ingresso.

Ecco alcuni musei che aderiranno all’iniziativa: Colosseo e Foro Romano / Palatino, Domus Aurea, Galleria Borghese, Galleria Nazionale Arte Moderna, Museo nazionale Etrusco di Villa Giulia e molti altri.

Per maggiori info: www.beniculturali.it.

Viaggio nei Fori di Cesare e Augusto

Una passeggiata in notturna tra i Fori Imperiali cosa c’è di più romantico?

E allora non perdetevi la possibilità di rivivere la storia del Foro di Cesare e di Augusto con “Viaggi nell’antica Roma”, gli straordinari spettacoli che hanno già affascinato oltre 520 mila persone (fino all’11 novembre).

Il progetto “Viaggi nell’antica Roma” racconta il Foro di Augusto e il Foro di Cesare partendo da pietre, frammenti e colonne presenti, con l’uso di tecnologie all’avanguardia.

Gli spettatori sono accompagnati dalla voce di Piero Angela e da magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono quei luoghi così come si presentavano nell’antica Roma: una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico.

Acquisto online: ticket.museiincomuneroma

Dream - L’Arte incontra i sogni al Chiostro del Bramante

Un tema che diventa viaggio, scoperta, conoscenza, emozione: ilsogno.

I grandi protagonisti dell’arte contemporanea si rivelano attraverso opere intime e visionarie in un luogo straordinario: ilChiostro del Bramante.

Una mostra che parla di desideri, aspettative, fantasie, paure esorcizzate e che permette allo spettatore di dare forma ai propri sogni.

“Dream” è un percorso allegorico verso la parte più segreta dell’animo umano; attraverso l’idea di viaggio viene sviluppato il tema del sogno che costituisce il canale o “la strada reale”, secondo il pensiero di Sigmund Freud, per entrare in contatto con l’inconscio e la dimensione spirituale.

La mostra, curata da Danilo Eccher, affronta il sogno come elemento di riflessione, di scoperta, come espressione privata, come porta d’accesso allo spazio più profondo dell’animo.

A opere site-specific si alternano lavori ripensati per gli spazi del Chiostro del Bramante in una successione che diviene un unico grande racconto anche grazie al coinvolgimento diretto degli artisti.

Un percorso espositivo immaginato come un’esperienza che conduce il pubblico dalle zone più in ombra alla dimensione meditativa fino agli spazi celesti dell’anima.

www.chiostrodelbramante.it.

Il Corpo Perfetto in scena al Teatro Brancaccio

Una donna di quarant'anni dall’aspetto giovanile fa le prove a casa del suo programma "Il Corpo Perfetto" che andrà in onda in diretta tv il giorno dopo e che è anche il nome del metodo da lei creato per vivere in salute.

La prova del discorso si trasforma in un flusso di coscienza su come siamo fatti e su come possiamo raggiungere la perfetta funzionalità del corpo.

Alcuni ricordi di bambina romperanno il suo precario equilibrio mentale mostrando al pubblico dei lati che fino ad allora erano repressi, facendola trasformare a tratti in un mostro.

“Il Corpo Perfetto” è uno spettacolo sull’ossessione odierna dell’essere sani, belli, mangiare bio, avere corpi perfettamente funzionanti.

Le diverse facce della protagonista (Lavinia Savignoni che ha anche scritto e diretto lo spettacolo) danno voce, a volte in modo grottesco, ad alcuni aspetti disturbati del nostro mondo contemporaneo.

Si snoda un conflitto aperto tra il bisogno di un corpo perfettamente funzionante, i modi che si usano per ottenerlo, e il tentativo di non perdere genuinità e umanità contro tutto ciò che è inquinato, artificiale.

Questa corsa per trovare l’elisir di eterna giovinezza si scontra con l’incedere inesorabile della vecchiaia che ci riguarda tutti, indipendentemente dagli sforzi fatti per contrastarla con diete e cure di ogni sorta.

Biglietto intero 18 euro.

Morcheeba in concerto all’Auditorium Parco della Musica

I Morcheeba domenica saranno all'Auditorium Parco della Musica per presentare il loro nuovo album Blaze Away.

Il nono album della band inglese segna un ritorno al loro gioioso miscuglio di generi dei primi giorni attingendo molto alle influenze dei primi album, dal blues anni Cinquanta all’hip hop anni Novanta, passando attraverso rock psichedelico, dub reggae ed elettronica.

Biglietti a partire da 25 euro.

La Noche de Muertos al Coropuna

Tra le fronde del Coropuna ornato di fiori di cempasúchil, tra sombreros e baffoni, mariachi e fiumi di tequila, il chipotle e la lucha, preparate il poncho e soprattutto alla “Noche De Muertos”, festa dei morti messicana accompagnata da numerose rappresentazioni caricaturali per sfatare il Tristo Mietitore.

Coropuna, via di Pietralata 149

Culto | Halloween 2018 all’Ex Dogana

Per Halloween 2018 l’Ex Dogana ha deciso di evocare una tribù da mondi lontani che invaderà tutta la struttura con i suoi culti tribali e le sue danze esoteriche: avrete a disposizione più di 20.000 metri quadri in cui perdervi, finché la mattina di un nuovo giorno non illuminerà gli hangar.

Ex Dogana, via dello Scalo San Lorenzo, 10.

Halloween Night al Raspoutine

Quale posto migliore dove passare la notte di Halloween se non una villa del XVI secolo a due passi dal centro di Roma?

Tra i corridoi e le sale del Raspoutine mercoledì si celebra la “Halloween Night” fino all’alba.

Via Maria Cristina 2.

Palazzi di Roma a Porte Aperte

Turismo Culturale Italiano ha programmato la VI Edizione di “Palazzi di Roma a Porte Aperte”, manifestazione che si svolgerà per tutto il mese di novembre.

L'evento prevede l'apertura straordinaria con visite guidate di numerosi palazzi romani, molti dei quali privati e chiusi al pubblico, una serie di interessanti itinerari urbani ed alcune escursioni in pullman fuori porta.

Saranno svelate opere e progetti firmati dai grandi Maestri dell'arte e dell'architettura italiana tra palazzi, cortili, cappelle, torri e palazzetti.

73 appuntamenti vi condurranno alla scoperta di Roma e non solo: 16 itinerari urbani e 4 contemporanei, 13 visite guidate, 4 aperture riservate, 31 aperture straordinarie e 2 escursioni fuori Roma, 1 tour fuori regione.

Tra gli itinerari in programma questo weekend, il Rione Monti, Trastevere, il Ghetto, l’Isola Tiberina, Borgo e varie visite tra cui Palazzo Braschi.

Per maggiori dettagli http://www.turismoculturale.org.