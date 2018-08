Tra rassegne cinematografiche, feste ed eventi enogastronomici ecco tutto quello che vi serve sapere per decidere cosa fare a Roma ad agosto

A Roma anche in piena estate non mancano le cose da fare: dalle visite in notturna di Villa D’Este a pochi chilometri dalla capitale alle notti stellate da godersi al Planetario dell’Ex Dogana.

Se vi divertono le sagre non perdetevi la “Spaghettongola” a Fiumicino dal 3 al 12 agosto.

E poi le serate di film all’aperto all’Arena Garbatella e le rassegne “Caleidoscopio” a Villa Borghese e “L’Isola del Cinema” all’Isola Tiberina.

Tutto questo senza dimenticare le mostre ancora in corso come “Tel Aviv The white city” al Maxxi e Turner al Chiostro del Bramante.

Proseguono anche le notti lungofiume tra Molo Ponte Milvio e “Lungo il Tevere 2018”.

Ecco tutti i dettagli.

Arena Garbatella

Torna per tutta l’estate il cinema all’aperto a Garbatella.

Tantissimi i film in programma come “A Casa tutti bene” , “La Forma dell’acqua”, “Assassinio sull’Orient Express”, “Dogman”.

Per conoscere nel dettaglio la programmazione www.estateromana.comune.roma.it.

Piazza Benedetto Brin, orario 21.15; biglietto 6 euro.

Spaghettongola a Fiumicino

Torna per il decimo anno la “Spaghettongola”, l’ormai tradizionale festa degli spaghetti alle vongole lupino di Fiumicino.

Fino al 12 agosto, stessa location di sempre: Parco Forti (via Lorenzo Bezzi a Fiumicino).

Stessa organizzazione: ‘Il Faro all’Orizzonte’.

Stesso obiettivo: valorizzare il pescato locale e fare beneficenza.

Appuntamento da non perdere dell’estate laziale.

Isola del Cinema

Per tutti gli appassionati, torna “L’Isola del Cinema” all’Isola Tiberina (fino al 2 Settembre) con proiezioni sotto le stelle.

Il festival, giunto alla sua XXIV edizione, darà spazio anche alle arti e ai linguaggi che contribuiscono ad arricchire il mondo del cinema: letteratura, musica, poesia e arti visive.

Per conoscere nel dettaglio tutte le proiezioni in programma: www.isoladiroma.

Visita di Villa D’Este in notturna

Cascate, giardini, fontane, zampilli vi aspetteranno, in notturna, nella bellissima Villa d’Este a Tivoli.

Dopo il grande successo della passata edizione, torna l'appuntamento con “Villa d’Este di notte”, occasione unica per ammirare le bellezze della villa al tramonto o sotto il chiarore della luna.

Si tratta di una delle più affascinanti dimore del Rinascimento italiano da non perdere assolutamente

Per tutte le info: www.villadestetivoli.info.

Planetario all’Ex Dogana



Se siete appassionati di astronomia o semplicemente volete osservare spettacolari visioni cosmiche e assistere a spiegazioni di astronomi allora questa è la meta che fa per voi.

Gli spazi dell'Ex Dogana di San Lorenzo fanno da cornice al Planetario di Roma in attesa della riapertura della sede dell’Eur.

Biglietto intero 12 euro.

Viale dello Scalo di San Lorenzo 10.

Lungo il Tevere 2018

Continua il successo della kermesse a bordo fiume “Lungo il Tevere” con un ricco programma culturale e di intrattenimento per arricchire l’estate della Città Eterna (ingresso da Ponte Garibaldi e Ponte Sublicio).

Non mancherà anche in questa edizione un ricco programma di appuntamenti interessanti tra eventi culturali, intrattenimento, degustazioni e molto altro.

La grande novità di quest’anno è la mostra che celebra i 140 anni de “il Messaggero” con 14 pannelli sulle prime storiche pagine del principale quotidiano romano.

L’ingresso alla manifestazione e a tutte le sue iniziative culturali è gratuito.

Per saperne di più www.lungoiltevereroma.it.

Mostra “Tel Aviv The white city” al Maxxi

Cento tra fotografie, schizzi, plastici e video svelano Tel Aviv e le sue architetture, una città all’avanguardia in termini di innovazione.

La mostra “Tel Aviv The white city” è un’occasione per riscoprire il Movimento Moderno e gli influssi Bauhaus proprio alla vigilia del centesimo anniversario del movimento che univa arte, architettura e design, nato nel 1919 alla Scuola Bauhaus di Weimar.

Si parte dagli anni ’20 e ’30, quando la città iniziò a crescere per effetto delle migrazioni dall’Europa e fu disegnata secondo il gusto e gli influssi di intellettuali e architetti, trasformando l’area periferica, semidesertica di Jaffa in una città moderna e funzionale.

La White City è un museo a cielo aperto della più avanzata architettura internazionale del XX secolo.

Un gran numero di architetti che avevano studiato e lavorato in Europa, portarono in questa città gli orientamenti rivoluzionari dell’architettura europea, tra cui anche il razionalismo italiano: dalla Garden City disegnata da Sir Patrick Geddes ai duemila edifici, di cui circa seicento ancora esistenti, che compongono il centro storico.

Maxxi, Via Guido Reni, 4/a.

Biglietti intero 14 euro.

Molo Ponte Milvio

Musica, intrattenimento, bistrot: Molo Ponte Milvio è una passeggiata lungo la banchina del Tevere che offre divertimento, cultura e specialità enogastronomiche.

Vi aspettano sette punti di ristoro, un’area dedicata allo shopping, un’isola ludico-ricreativa e un cinema all’aperto fino al 9 settembre.

Per info www.molopontemilvio.it.

Turner al Chiostro del Bramante

Il Chiostro del Bramante, per la prima volta, ospita una raccolta di opere esclusive dell’artista inglese Joseph Mallord William Turner (fino al 26 agosto).

Una collezione unica conservata presso la Tate Britain di Londra tra ricordi di viaggi, emozioni e frammenti di paesaggi visti durante i suoi soggiorni all’estero.

Era infatti abitudine dell’artista lavorare sei mesi all’aria aperta durante la bella stagione e solo in inverno chiudersi nel suo studio per riportare su tela i ricordi di ciò che aveva osservato dal vivo.

Più di 90 opere d’arte, tra schizzi, studi, acquerelli, disegni e una selezione di olii mai giunti insieme in Italia, caratterizzano il percorso espositivo della grande mostra Turner.

Opere della Tate dedicata al celebre e rinomato maestro dell’acquerello che con la sua pittura ha influenzato più di una generazione di artisti, quali Claude Monet, Caspar David Friedrich, Vincent Van Gogh, Edgar Degas, Paul Klee, Franz Marc, Wassily Kandinsky, Gustav Klimt, Mark Rothko.

Natura e romanticismo si fondono nella raffigurazione perfetta del sublime e nella contemplazione di una forza inarrestabile, quasi misteriosa, che andava rievocata per rispondere al bisogno dell’artista di ricercare un linguaggio in constante evoluzione che anticipasse i tempi e le mode artistiche.

Biglietto intero 14 euro.

Caleidoscopio. Notti di cinema a Villa Borghese

Torna l’appuntamento sotto le stelle con la rassegna “Caleidoscopio. Notti di cinema a Villa Borghese”.

Tutte le proiezioni saranno a ingresso gratuito fino al 5 settembre alla Casa del Cinema.

Dalla Roma di ieri, celebrata attraverso l'icona femminile più popolare e acclamata, Anna Magnani, con la proiezione ogni lunedì di dieci film interpretati dall'attrice, fino alla Roma di oggi raccontata dalla serie tv "Suburra" che per la prima volta sbarcherà sul grande schermo.

Per info www.casadelcinema.it.