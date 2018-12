Ecco cosa fare a Roma a Capodanno tra festeggiamenti in piazza e musica, e cosa fare nel resto del weekend lungo tra mostre, eventi e feste

Fine settimana e fine dell'anno a Roma, con la Capitale pronta a offrire concerti, fiere e mostre.

La notte di Capodanno il Circo Massimo ospita una serie di festeggiamenti e musica con protagonisti Vinicio Capossela e il rapper Achille Lauro.

Per chi vuole festeggiare l’ultimo dell’anno all’insegna della comicità, Gigi Proietti sarà sul palco dell’Auditorium Parco della Musica con il suo spettacolo “Cavalli di Battaglia”. E poi per una serata speciale, regalatevi una cena giapponese da Zuma con un menù pensato per l’occasione.

Continuate a leggere per i dettagli.

Ecco tutto quello che c'è in programma.

Concerto di Capodanno al Circo Massimo

Anche quest’anno non mancherà il concerto di Capodanno al Circo Massimo: protagonisti dell’edizione 2019, Vinicio Capossela e Achille Lauro.

Alle 21.30 si esibirà la Piccola Orchestra di Tor Pignattara, con un concerto eseguito da 20 ragazzi provenienti da 14 diversi Paesi del mondo (Italia, Polonia, Egitto, Senegal, Eritrea, Tunisia, Nigeria, Cuba, Argentina, Colombia, Filippine, Bangladesh, Cina, Guatemala).

Alle 22.15 sarà il turno di Vinicio Capossela con il suo spettacolo intitolato "In difesa della Luna, breve viaggio di andata e ritorno dal Circo Massimo alla Luna in tributo a Guido Ceronetti, ai lunatici, ai seleniti, ai gladiatori, agli allunanti".

Alle 22.45 salirà sul palco la compagnia Kitonb, che presenterà la performance Carillon, Il volo del tempo, "un grande spettacolo di teatro urbano che si sviluppa tra la terra e il cielo, con un innovativo allestimento in cui spettacolari macchine sceniche in movimento, gigantesche scenografie volanti manovrate da autogrù idrauliche e azioni coreografiche dei danzatori-acrobati creano uno spettacolo tridimensionale che coinvolge lo spettatore a 360°".

Dopo il brindisi di mezzanotte con i fuochi d'artificio ci sarà il dj set e live del rapper romano Achille Lauro.

La chiusura, fino alle 3, è affidata ai dj di Dimensione Suono Roma.

Ultimo dell'anno con We Run Rome

Lunedì 31 torna l'”Atleticom We Run Rome 2018”, la corsa competitiva di 10 km e non competitiva (10 e 5 km) giunta all'ottava edizione.

La manifestazione è a numero chiuso e tra le diverse categorie sono previsti circa 10.000 atleti vestiti di rosso.

Il villaggio dedicato sarà alle Terme di Caracalla e poi dal Circo Massimo si passerà per piazza Venezia, via dal Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, Villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali.

Per tutte le info www.werunrome.com.

Capodanno con Gigi Proietti

A grande richiesta il 31 dicembre, Gigi Proietti torna in scena con il suo spettacolo “Cavalli di Battaglia” all’Auditorium Parco della Musica, un excursus del proprio repertorio: popolare, drammaturgico, canoro, mimico, poetico, parodistico, comico , umano, multiculturale.

Biglietti a partire da 83 euro. www.auditorium.com.

Capodanno da Zuma

Se cercate un indirizzo speciale per concludere l’ultimo dell’anno con una cena di alto livello Zuma è quello che fa per voi.

La proposta gastronomica prevede una raffinata cucina giapponese realizzata con ingredienti ricercati in chiave contemporanea ma autentica.

Il menu per questo cenone in puro stile Izakaya (approccio al cibo informale e conviviale che prevede la condivisione delle pietanze con tutti i commensali) è firmato dal nuovo chef di Zuma Roma, Dario Schiavo.

Tra le proposte previste, tartare di wagyu con tartufo bianco, tartare di ricciola e gambero rosso di mazara, cracker di riso piccante, tempura di rana pescatrice con salsa dashi piccante, filetto di angus con foie gras, salsa al vino di prugne e tartufo bianco.

E, dopo cena, sul rooftop panoramico di Zuma, spettacolo dei fuochi d'artificio e il DJ set.

Natale nei musei in festa

A Natale i Musei Civici di Roma fanno festa con un ricco programma di mostre, eventi, spettacoli e attività didattiche con l’apertura straordinaria il 1° gennaio.

Eccezionalmente, i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano, il Museo dell’Ara Pacis, il Museo di Roma, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Napoleonico e il Museo di Roma in Trastevere saranno aperti il 1° gennaio dalle 14 alle 20 e l’area archeologica del Circo Massimo sarà aperta dalle 10 alle 16.

Il 31 dicembre saranno aperti i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano e il Museo dell’Ara Pacis dalle 9.30 alle 14.

Pollock e la Scuola di New York in mostra al Museo del Vittoriano

Ultimo fine settimana per ammirare, al Complesso del Vittoriano - Ala Brasini, uno dei nuclei più preziosi della collezione del Whitney Museum di New York: Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, Franz Kline e molti altri rappresentati della Scuola di New York con tutta l’energia e quel carattere di rottura che fece di loro eterni e indimenticabili “Irascibili”.

Anticonformismo, introspezione psicologica e sperimentazione sono le tre linee guida che accompagnano lo spettatore della mostra Pollock e la Scuola di New York.

Attraverso circa 50 capolavori, – tra cui il celebre Number 27, la grande tela di Pollock lunga oltre 3m resa iconica dal magistrale equilibrio fra le pennellate di nero e la fusione dei colori più chiari – colori vividi, armonia delle forme, soggetti e rappresentazioni astratte immergono gli osservatori in un contesto artistico magnifico: l’espressionismo astratto.

Biglietto intero 15 euro.

Impressionisti Francesi al Palazzo degli Esami

Ultimo weekend per assistere all’esposizione multimediale “Impressionisti francesi - Da Monet a Cézanne” che rende omaggio a quegli artisti che hanno cambiato la storia dell'arte grazie al loro nuovo approccio verso la natura circostante e il loro modo di rappresentare l'immediatezza attraverso un uso incredibile di luce e ombra.

Il percorso espositivo appositamente studiato per il Palazzo degli Esami vi porterà indietro nell'Ottocento parigino, dove un centro bohémien di creatività e innovazione è destinato a cambiare per sempre il volto dell'arte europea.

Circondati da un ambiente ricco e dinamico di luci, colori e suoni, gli impressionisti francesi tornano in vita.

I dipinti mozzafiato sono proiettati su una scala enorme con dettagli vividi per riportare, più grandi della vita, le audaci pennellate di Monet, Pissarro, Renoir, Cézanne e altri ancora. Visitare la mostra vi porterà negli ambienti multischermo più eccitanti del mondo. Enormi immagini cristalline, così reali da toccarle, illuminano una vasta gamma di schermi e superfici appositamente adattati allo spazio espositivo.

www.impressionistiroma.it.

Ingresso gratuito ai Musei Vaticani

Anche questa domenica, 30 dicembre, i Musei Vaticani, saranno aperti al pubblico gratuitamente fino alle 14 (ultimo orario disponibile per l’accesso le 12.30).

Non sarà però possibile effettuare la prenotazione.

Da non perdere assolutamente una visita alla Cappella Sistina.

www.museivaticani.va.

Max Gazzè all’Auditorium Parco della Musica

Correva l'anno 1998, quando uno dei più apprezzati cantastorie dei nostri giorni, Max Gazzè, raccontava con ironia la sua prima Favola, quella di Adamo ed Eva, accompagnato da un basso che scandiva un tempo sempre attuale.

Ora, a distanza di 20 anni esatti, “La favola di Adamo ed Eva Tour” rivivrà con sole tre date a Roma: 28, 29 e 30 dicembre all’Auditorium Parco della Musica.

Tre appuntamenti unici per festeggiare il compleanno di quell’album che fu una svolta per la carriera dell’artista, e portò alla musica italiana uno dei lavori pop più amati e sperimentali dell'ultimo ventennio, tra testi ironici, surreali e poetici e suoni a tratti avveniristici.

Per “La Favola di Adamo ed Eva Tour” Max sarà accompagnato dalla sua band storica, e riproporrà esattamente la scaletta di quel disco, riprendendo il suo basso dopo i concerti sinfonici di Alchemaya Tour della scorsa estate.

Biglietti a partire da 26 euro.

Visita guidata gratuita al Maxxi

Partendo dal nuovo allestimento della Collezione MAXXI. Lo Spazio dell’Immagine, si prosegue la visita guidata approfondendo la grande mostra dedicata al fotografo Paolo Pellegrin che nei decenni ha intrecciato la visione del reporter con l’intensità visiva dell’artista.

Vincitore di dieci edizioni del World Press Photo Award e membro dell’agenzia Magnum dal 2005, l’opera di Pellegrin è approfondita in mostra attraverso due grandi sezioni: la prima dedicata all’essere umano, la seconda focalizzata sulla sua visione della natura.

Martedì 1 gennaio, 12:00 - 13:30.

www.maxxi.art.