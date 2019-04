Eventi, feste, mostre, aperitivi: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano nel weekend del Fuorisalone

Il weekend del Salone del Mobile è uno dei più amati dai milanesi e in generale da tutto il popolo del design che arriva in città con il suo carico di creatività.

Non c'è quartiere che non sia in fermento, risvegliato da feste, aperitivi, mostre, installazioni e ogni altro genere di evento.

Ma se di arredamento non vi importa nulla, c'è anche qualche proposta per fuggire e rigenerarsi.

Ecco le nostre segnalazioni.

Tadao Ando all’Armani Silos

In occasione del Salone del Mobile, Giorgio Armani inaugura negli spazi di Armani/Silos la prima mostra dedicata all’architettura.

The Challenge - questo il titolo dell’esposizione - ripercorre la carriera di Tadao Ando attraverso le sue realizzazioni più significative.

Il percorso narrativo, progettato in collaborazione con il Centre Pompidou, si articola intorno a quattro temi principali: Forme primitive dello spazio, Una sfida urbana, Genesi del paesaggio, Dialoghi con la storia.

Fanno parte della retrospettiva oltre 50 progetti, illustrati da schizzi, modelli originali, video installazioni, disegni tecnici, taccuini di viaggio e fotografie scattate da Tadao Ando.

La mostra sarà visitabile fino al 29 luglio.





Microsoft design week

In occasione della Milano Design Week, Microsoft presenta We are all creators, una tre giorni densa di appuntamenti e incontri aperti al pubblico che sarà ospitata dal 12 al 14 aprile all’interno della Microsoft House.

Avvalendosi dell’ esperienza di NABA e del prezioso supporto dei suoi docenti, We are all creators ospiterà una lineup di lecture rivolte a professionisti, studenti e appassionati del design per esplorare il rapporto tra arte e tecnologia, e diversi workshop gratuiti e aperti al pubblico.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti, previa registrazione.

House in a box

Amazon apre le porte della propria sede e porta i visitatori in due case arredate interamente con prodotti in vendita su Amazon, tra articoli di design a prezzi accessibili, marchi di fascia alta e soluzioni innovative per la casa intelligente.

Fino a sabato 13 in viale Monte Grappa infatti sarà possibile vedere Alexa in azione, mentre interagisce con diversi prodotti di domotica, ma anche sperimentare nuove funzionalità dedicate all’acquisto di arredi come : Amazon Augmented Reality, che consente di visualizzare i prodotti direttamente nella propria casa, Amazon 360 Spin, che permette una visione a 360 gradi dei prodotti, e Discover, la funzionalità che consente ai clienti di filtrare gli articoli in base alle proprie preferenze di stile e fornisce raccomandazioni personalizzate.

Tutti gli articoli presenti nell'esposizione sono disponibili nello store dedicato alla Design Week.

Ciliegina sulla torta, due allestimenti con effetto ottico pensati per foto da condividere sui social.

Il gelato per il design

Come tradizione ormai per le grandi occasioni, anche per il Salone del Mobile Gusto 17 ha deciso di celebrare il mondo del design con tre gusti in edizione limitata in omaggio a Ettore Sottsass.

La capsule collection vuole essere un tributo alle famose ceramiche create dal designer nel corso della sua carriera.

Così il primo gusto si ispira al pezzo pink della Serie Flavia, creata nel 1964 e appartenente alla Collezione Bitossi. Un’opera che è un mix and match di nuances rosa ricreate con una base di Yogurt greco, con una coulis di fragole varietà Candonga, un croccante di noci pecan e scaglie di cioccolato rosa.

Il secondo sapore è un omaggio a Odalisca, scultura in ceramica ideata nel 1967 per Mirabili e caratterizzata dalla brillantezza del giallo che avvolge il bianco e il nero, riproposti nel doppio incontro di stracciatella realizzata con un Fiordilatte leggermente salato abbracciato da una colata di cioccolato fondente e scaglie di cioccolato bianco fuso alla curcuma.

Infine il gusto ispirato a Chiaro di luna, del 1998, in cui cilindri e parallelepipedi sono lo spazio di incontro tra il bianco candido e il verde acquamarina. E per ricreare questo connubio di cromie, è stata lavorata una base di cioccolato bianco 35% con latte fresco e vaniglia resi vivi da screziature di spirulina e pepe garofanato.

Fuori Ape

Dal 12 al 14 aprile la Piscina Argelati ospita l’evento rivolto a tutti coloro che vogliano staccare la spina tra una mostra e un’installazione.

La tre giorni di festival permetterà di rilassarsi a bordo vasca con musica e laboratori, da mattina a notte fonda.

L’ingresso è libero.

Auguri, Kartell

Fino al 12 maggio Palazzo Reale ospita The art side of Kartell, la mostra dedicata alle celebrazioni per i 70 anni del celebre marchio di design.

La rassegna non sarà una mera celebrazione cronologica della storia del brand, ma racconterà il suo percorso attraverso l’intreccio con l’arte e altri linguaggi.

In esposizione prototipi e oggetti inediti, modelli fuori serie e disegni preparatori, documenti e materiali d’archivio. Poi performance, installazioni e opere d’arte commissionate ad hoc per l’esibizione.

Closing Party

Domenica 14 si chiude la Design Week. Ogni locale celebra a modo suo la fine della settimana del Salone del Mobile e del FuoriSalone con feste a tema e ospiti.

Tra questi il Sampling Moods ospita la serata Discosaray Design Week Closing Party che vedrà in consolle la dj Marcele, seguita da Cristian Croce aka Henry Cane e Soren.

Il NHow è la location scelta per Closing Party del Tortona District con musica e dj set sulla terrazza dell'hotel.



Sabato sera invece si terrà la festa di chiusura organizzata ai Magazzini Generali dal titolo Hyperdesign. Uno show del futuro proiettato ai nostri giorni, che vede nella line up i dj Sovltrippin, Atlanta Soundsystem: Fawzi e Dj Atn.

Cosa vedere assolutamente del FuoriSalone

La settimana del Salone è una delle occasioni migliori per crearsi un archivio di foto coloratissime da condividere su Instagram.

Non c’è angolo della città che ormai non faccia parte di un distretto del design, con relativi eventi e installazioni.

Qui quelli che, se non lo avete ancora fatto, dovete vedere assolutamente.

In foto l'esposizione Home Sweet Home di Missoni in via Solferino.



FruttAmami

Sabato 13 e domenica 14 il Novotel Milano Nord Ca’ Granda ospita il festival dedicato alla natura, al cibo sano e all’ambiente.

Due giorni di dibattiti, approfondimenti e incontri dedicati al mondo del biologico e dell’alimentazione salutare, con interventi di medici, nutrizionisti, chef e ricercatori.

Il programma completo è disponibile sul sito dell’evento.

Fashion Festival al McArthurGlen

Per chi, invece, volesse fuggire da Milano (e dal Salone), domenica 14 Aprile, McArthurGlen dedica ai propri clienti il Fashion Festival, una giornata piena di sorprese e di shopping per arricchire il guardaroba primaverile.

Tutti i Designer Outlet saranno aperti in via del tutto eccezionale dalle 9 alle 21, con la possibilità di acquistare tre capi iconici al -70% sul prezzo outlet in tutti i negozi aderenti.

Inoltre, per fare una pausa tra un acquisto e l’altro, sarà possibile godersi uno dei momenti happy hour firmati Campari.

E per i più piccoli workshop creativi, postazioni Nintendo Lab, palloncini e bolle di sapone per tutti, oltre a zucchero filato, popcorn e patatine.