Tra i numerosissimi appuntamenti della settimana del Salone del Mobile di Milano ecco cosa vedere al Fuorisalone tra eventi, feste e installazioni

Il Salone e Fuorisalone del Mobile sono come sempre una miscela esplosiva di appuntamenti da non perdere.

Per riuscire a orientarsi al meglio nel labirinto di design in cui si trasforma Milano dal 9 al 14 aprile, ecco la nostra selezione dei migliori eventi della Milan Design Week 2019.

Ecco in pillole cosa vedere al Fuorisalone 2019.

Dolce&Gabbana e Smeg



Dal 10 al 14 aprile, dalle 18 alle 22 presso il Metropol (viale Piave 24) Dolce&Gabbana presenta la collezione Divina Cucina, i Frigoriferi d’Arte e gli elettrodomestici Sicily Is My Love, creati in collaborazione con Smeg.

La nuova Peugeot 208 in versione elettrica



Dal 9 al 14 aprile presso l’AREA 56 (via Savona 56) Peugeot sarà protagonista con l’allestimento #UnboringTheFuture dedicato alla sua visione del presente e del futuro.

Con l’anteprima italiana della Nuova 208, esposta in versione 100% elettrica, la e-208!

Dodo e l'installazione dell'artista Windy Chien



Dal 9 al 14 aprile presso la boutique Dodo in corso Matteotti 9 sarà visibile l’installazione Stronger Together dell'artista Windy Chien, ispirata alla collezione Nodo.

Un modo originale per raccontare la storia del marchio che quest'anno spegne 25 candeline.

Filorga e il #NoFilterSkin Lab per riossigenarsi

Martedì 9 e mercoledì 10 aprile dalle ore 10 alle 21; giovedì 11 aprile dalle 12 alle 22; venerdì 12 e sabato 13 aprile dalle ore 11 alle ore 24 e domenica 14 aprile dalle 11 alle 21, Filorga apre le porte del suo #NoFilterSkin Lab, una pop-up lounge in Largo delle Culture con protagonista la nuova linea riossigenante e illuminante Oxygen-Glow.

In partnership con Tortona Design Week e nel cuore di Tortona District potrete riossigenarvi la pelle ma anche la mente godendovi l'’installazione fotografica: una mostra di ritratti #nofilter scattati agli ospiti della lounge da giovani fotografi che usano i social network come mezzo di espressione.

Iceberg e le tavole da skateboard di Surf The Road



Dall'8 aprile, Iceberg presenta presso la propria boutique di via Pietro Verri 4 una capsule collection di tavole da skateboard realizzate in collaborazione con Surf The Road, interessante crew di giovani designer marchigiani.

La Volkswagen T-Cross

Dal 9 al 14 aprile, presso la sede di Archiproducts (in Via Tortona 31), la Volkswagen T-Cross sarà protagonista della Milano Design Week in partnership con Archiproducts.

Nella stanza realizzata per l’occasione, i visitatori potranno provare un’esperienza immersiva grazie all’installazione anamorfica dello studio di comunicazione visiva di artisti urbani torinesi Truly Design.

Si potrà inoltre viaggiare a bordo di quattro T-Cross che effettueranno un servizio navetta tra la sede di Archiproducts e Brera, altro quartier generale della settimana del design targato Milano.

La nuova collezione Versace Home 2019



Dal 10 al 14 aprile presso lo show-room di Versace in via Gesù 12 ci sarà una mostra speciale per presentare la nuova collezione Versace Home 2019.

Per l’allestimento, il brand ha collaborato con l’interior designer SashaBikoff e l’artista Andy Dixon.

Il numero di biglietti giornaliero è limitato.

Il talk Charging the Future e il concerto di Ludovico Einaudi by Audi



Il 9 aprile Audi City Lab negli spazi del Dazio di Ponente ospiterà il talk Charging the Future che racconterà l’interpretazione del brand Audi della trasformazione della mobilità in atto e la sua visione di domani, per una mobility più tecnologica, sicura e sostenibile.

E alle 20.30 Audi offrirà l’attesissimo concerto patrocinato dal Comune di Milano del maestro Ludovico Einaudi, presso l’Arco della Pace.

Pijama e il cuscino ipnotico LSDREAM



Dall'8 al 13 aprile, dalle 11 alle 19 presso lo store di via Pastrengo 11, il marchio Pijama presenta il suo cuscino ipnotico LSDREAM disegnato assieme allo studio di designer La Tigre.

Silvian Heach e Lombrello: la sedia Lombrella



Dal 9 al 14 aprile presso lo store di Silvian Heach in via Dante 7, il brand di moda assieme al marchio di design italiano Lombrello presenterà una capsule collection in edizione limitata della sedia Lombrella, vestita per l’occasione con i tessuti e le texture della collezione estate di Silvian Heach.

Freitag e l’installazione Unfluencer De-sinning the designer



Dal 9 al 14 aprile presso Ventura Centrale in via Ferrante Aporti 23, Freitag presenta Unfluencer De-sinning the designer, un’installazione in cui ci si immerge tra filmati e luci per un'esperienza top.

Vernissage - 50 Words For Rain by Kouichi Okamoto e Canada Goose



Martedì 9 aprile dalle 19.30 alle 21.30 presso il Tortona District, il marchio di abbigliamento Canada Goose organizza un evento multisensoriale che riprodurrà la pioggia realizzato dal celebre designer acustico giapponese Kouichi Okamoto.

Ingresso gratuito con accredito obbligatorio.

House in a Box di Amazon



Giovedì 11 aprile, dalle 15.00 alle 20.00; venerdì 12 e sabato 13 aprile, dalle 10.00 alle 20.00 presso la sede di Amazon in Viale Monte Grappa 3, sarà visitabile l’esposizione dal titolo House in a Box.

Esplorando lo showroom, si possono scattare fotografie all’interno di un percorso che presenterà diverse illusioni ottiche.

L’opera di Google allo Spazio Maiocchi

Dal 9 al 14 aprile lo Spazio Maiocchi in via Achille Maiocchi 7 ospita un'opera di Google: A Space for Being: Exploring Design’s Impact On Our Biology.

Un’esplorazione che rende tangibile la capacità del design di influire sulle nostre emozioni e sul nostro benessere.