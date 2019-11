Incontri, presentazioni, spettacoli e degustazioni: ecco gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano nel weekend

In questo secondo weekend di novembre le cose da fare a Milano di certo non mancano, anzi.



Le iniziative sono disparate e variegate per temi e zone.

Si va dagli incontri sulle nuove tecnologie e l'informazione agli spettacoli musicali, dalle degustazioni guidate alle mostre fino agli eventi sportivi.

Attività da fare da soli, in coppia o in compagnia: ce n'è per tutti e per tutti i gusti.

Prendete l'agenda e iniziate a segnare gli appuntamenti che preferite.

(Continua sotto la foto)

IF! Italians Festival



Torna anche quest'anno la manifestazione dedicata alla tecnologia e alla creatività, in scena al Base fino al 9 novembre.



Tema di questa edizione: #MetteteviScomodi, un invito a esplorare strade e mondi nuovi per lasciare il segno in un panorama comunicativo sempre più frammentato e complesso.



Tanti gli eventi in programma: interviste, talk, approfondimenti, suddivisi nei tre percorsi tematici scelte coraggiose, cambi di prospettiva e (dis)intermediazione.

Ma tanti soprattutto gli ospiti che saliranno sul palco, da Enrico Mentana a Linus, da Tito Boeri a Nino Frassica e molti altri.



Parte integrante del dna di IF! Italians Festival anche l’attenzione all’aspetto formativo. Quest’anno i percorsi didattici, tra certificazioni Google, learning breakfast e lunch, workshop e seminari interattivi, saranno ben diciassette. Per scoprire quali sono e iscriversi, basta consultare il sito.



Milano anni '60



Fino al 9 febbraio 2020 Palazzo Morando ospita la mostra dedicata a un periodo d'oro per la città.



L’esposizione ripercorre quella stagione di grande splendore, vissuta dal capoluogo lombardo, caratterizzata dalla voglia di lasciarsi alle spalle in maniera definitiva gli orrori della guerra attraverso un irrefrenabile fermento creativo e una forza progettuale senza precedenti, che prese avvio con la costruzione dei primi grattacieli e si arrestò bruscamente il 12 dicembre 1969 con l’attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura.

Fotografie, manifesti, riviste, arredi, oggetti di design e molto altro ancora, faranno rivivere ai visitatori l’atmosfera di quell’epoca non a caso definita nel sottotitolo della mostra «decennio irripetibile».



Next Gen Atp Finals

I migliori giovani del panorama tennistico internazionale si incontrano a Milano.

È l'Allianz Cloud a ospitare quest'anno le finali di uno dei più importanti tornei giovanili di tennis, che proprio questo weekend entra nel vivo con le semifinali di venerdì (dalle 19) e le finali di sabato (dalle 21).

Proprio da questa competizione, che quest'anno vede sfidarsi 8 talenti nati dal 1998 in poi, nacque la carriera folgorante di Roger Federer.

E sempre qui è nato uno dei campioni degli ultimi anni, Tsitsipas (in foto), ora settimo nella classifica mondiale.

** Chi è Stefanos Tsitsipas il tennista greco che fa strage di cuori (e avversari) **

Spettacoli

Da venerdì 8 arriva alla Fabbrica del Vapore Charlie e la fabbrica di cioccolato, il musical basato sul romanzo di Roald Dahl che trasformerà per la prima volta la location di via Procaccini in un teatro.

Oltre due ore di spettacolo, con musica dal vivo eseguita da 18 musicisti diretti dal Maestro Giovanni Maria Lori e coreografie curate nel dettaglio da Gillian Bruce, effetti speciali (curati da Paolo Carta già autore degli effetti speciali di Mary Poppins) e costumi di scena sfavillanti che fin da subito catturano l’attenzione del pubblico.

Fino al 24 novembre in giro per la città si terrà Shakespeare Underground il nuovo tour di Tournée da Bar, con il contributo del Comune di Milano.

Diciotto serate di spettacoli, in sedici locali diversi, tutte a ingresso gratuito, in compagnia di tre grandi classici shakespeariani: Antonio&Cleopatra, Macbeth e Il Mercante di Venezia, tutte e tre nelle versioni #unplugged: il teatro a prova di bar!

Ogni settimana uno spettacolo diverso viaggerà di sera in sera all’interno di bar, circoli e locali notturni di Milano. Questo weekend si andrà in scena venerdì alle 21 al Cafè Banlieu, sabato alle 22 al Ghe Pensi Mi e domenica alle 21 al Bar Ristorante Jodok/Olinda.



EICMA 2019



Torna anche quest'anno negli spazi di Fiera Milano Rho la 77esima Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo che fino al 10 novembre presenterà per tutti gli appassionati delle due ruote le numerose novità in arrivo previste per il settore.

Nell’area esterna dei padiglioni 18-22 sarà possibile prendere parte alle dimostrazioni pratiche e simulare il test d'esame della patente A con istruttori esperti di BikerX, la scuola di guida sicura che promuove la conoscenza e la cultura delle due ruote.

I visitatori potranno inoltre immortalarsi in sella a una “custom d’autore”, opera di Accia Skar, attraverso la tecnologia digitale del “Social Live Printer”.

JazzMi



Torna a Milano il festival che per dieci giorni trasforma la città in un palcoscenico degno delle più grandi metropoli.

Fino al 10 novembre oltre 190 appuntamenti tra concerti, mostre, film, incontri, dj set, feste, libri, masterclass e perfino due spettacoli teatrali.

Sul palco artisti che hanno fatto la storia del jazz internazionale, ma anche nuovi talenti tutti da scoprire ospiti in diversi luoghi della città, dalla Triennale al Blue Note, dal Conservatorio a Mare Culturale Urbano.



Milano Whisky Festival



Sabato 9 e domenica 10 all'Hotel Marriott di via Washington torna la manifestazione dedicata ai migliori spirits provenienti da ogni parte del mondo.



Una non stop in cui si potranno degustare e acquistare whisky ma anche a cognac, brandy e Armagnac e partecipare a diverse masterclass.



Tra queste la vertical Choco-Whisky Lab organizzata sabato 9 alle 17 da The Glenlivet e T'a Milano.

Per l'occasione Ken Lindsay, Global Brand Ambassador di The Glenlivet e il Maître Chocolatier di T’aMilano Stefano Bottelli duellano in una doppia verticale –di whisky e di praline –per un intreccio di sapori e consistenze.





Festa del galoppo



Domenica 10 novembre l'Ippodromo Snai San Siro sarà aperto gratuitamente per celebrare la chiusura della 132esima stagione del Galoppo.



Per l'occasione tra i viali della struttura si terrà una rievocazione storica in costumi d'epoca rinascimentale che renderà omaggio al genio di Leonardo.



I 13 cavalli di design, dopo il lungo viaggio che in questi mesi li ha portati tra le vie di Milano, Porto Cervo e Roma, rientreranno all’Ippodromo e saranno collocati intorno alla maestosa statua equestre del Cavallo di Leonardo.

I visitatori potranno interagire con le installazioni attraverso la realtà aumentata della App Leonardo Horse Project.

I bambini più tecnologici potranno dilettarsi con una divertente caccia al tesoro, sempre tramite App che attraverso indovinelli porta a scoprire l’Ippodromo e approfondire la conoscenza di Leonardo da Vinci.