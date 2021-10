Feste, mostre, passeggiate, spettacoli e concerti: ecco le iniziative più belle per decidere cosa fare a Milano in questo fine settimane da paura

Cosa fare a Milano nel weekend del 30 e 31 ottobre, quello che per tutti ormai è il fine settimana di Halloween? Dipende dai gusti.

Se vi siete fatti contagiare dallo spirito della festa delle streghe anglosassone di certo non mancano le occasioni per travestirvi o andare alla ricerca di zucche.

Se invece di mostri e ragnatele ne avete abbastanza, nessuna paura: le occasioni per divertirsi e rilassarsi non mancano.

Tra spettacoli, mostre, concerti e passeggiate nella natura, sarà un weekend da vivere intensamente per tutti.

Cosa fare a Milano nel weekend del 30 e 31 ottobre

(Continua sotto la foto)

Halloween per adulti e bambini

Per tutto il weekend saranno tante le iniziative dedicate ad Halloween con l'intento di catturare l'attenzione di grandi e piccoli.

Domenica 31 ottobre Neiade propone un ghost tour a caccia di spettri alla scoperta del lato più noir e misterioso della città (con ulteriori repliche lunedì primo novembre), mentre l'associazione culturale Dramatrà, torna a proporre la sua tradizionale visita guidata teatralizzata Delitti intorno al Duomo.

Sabato 30 ottobre, invece, è in programma il tour guidato Storie da brividi intorno a San Bernardino alle Ossa.

Per i bambini, da segnalare la tre giorni al CityLife Shopping District: da sabato 30 ottobre a lunedì primo novembre in programma spettacoli, performance itineranti, una kids area con laboratori a tema e un teatro delle marionette.

Sabato 30 ottobre da non perdere l'Halloween Parade nell'arena esterna del Teatro Martinitt, con giochi e laboratori a tema, oltre a bancarelle e musica.

E ancora, domenica 31 ottobre il Muba - Museo dei Bambini di Milano ospita una serata di Halloween tra paura e divertimento con improvvisazioni teatrali e storie incredibili.

In occasione dei suoi 50 anni Leolandia, parco di divertimenti che si trova nella bergamasca, la sera di Halloween, il 31 ottobre, resterà aperto fino alle 21. Oltre agli eventi speciali organizzati per la festa degli spiriti, nel parco si potranno incontrare tutte le star dei cartoni animati: i PJ Masks – Superpigiamini, Masha e Orso, Ladybug e Chat Noir dalla serie Miraculous e Bing e Flop.

Chi si recherà al parco in questi giorni otterrà un secondo ingresso gratis entro l'anno. Chi si recherà al parco il 31 ottobre ne otterrà anche un terzo in un giorno "verde" entro il 31 maggio 2022.

Il foliage all'Oasi Zegna

Assolutamente da non perdere il foliage nei boschi secolari della Brughiera, zona dell'Oasi Zegna particolarmente ricca di castagni che in autunno sfoggiano una tavolozza di tonalità calde che dal giallo virano all'arancione.

Grazie alla sua conformazione naturale, il mese di novembre offre uno spettacolo meraviglioso grazie ai colori dell’autunno che regalano sensazioni e panorami imperdibili per gli amanti della fotografia, ma non solo.

Tre sono i weekend dedicati alle passeggiate in Brughiera per un totale di 14 uscite (due al sabato, alle 10.30 e alle 14.30, e due alla domenica e una il primo novembre, stessi orari). Ecco le date: 30 e 31 ottobre, 1 e 6-7-13-14 novembre.

Gli orari e il ritrovo

Sia il sabato che la domenica sono previste due facili passeggiate di due ore circa, una al mattino alle 10.30, una nel primo pomeriggio, alle 14.30.

Ci si ritrova al ristorante Il Castagneto (frazione Brughiera 1, Trivero Valdilana) trenta minuti prima della partenza.

La prenotazione è obbligatoria, e si effettua sul sito web.

Fao Schwarz, il paradiso dei bambini (e dei grandi mai cresciuti)

Ha finalmente aperto a Milano, in piazza Cordusio, il primo store dell’Europa continentale dell’iconico marchio di giocattoli Fao Schwarz.

Il negozio si sviluppa su tre piani, per una superficie complessiva di 600 metri quadrati, e sarà aperto 7 giorni su 7, tutto l'anno.

Un viaggio nella meraviglia e nell’emozione tra esperienze uniche, giocattoli in esclusiva, divertimento, scoperta e intrattenimento. Un luogo del cuore non solo per i bambini, ma per tutti coloro che, in fondo in fondo, non hanno mai smesso di esserlo.

Amart 2021

Il Museo della Permanente ospita la Mostra degli Antiquari Milanesi (fino al 31 ottobre, orario continuato dalle 11 alle 21).

«Una Wunderkammer fuori dagli schemi, diffusa, erudita, dove ogni galleria presenta il meglio delle proprie collezioni tra bellezza e Connoisseurship: da visitare con curiosità e desiderio", scrivono gli organizzatori.

Amart ha attirato l’eccellenza dell’offerta del settore con i suoi poco meno di 70 espositori.

Vetrina dedicata all’antiquariato che, oltre a presentare dipinti, sculture, mobili, preziosi, argenti, tappeti e molto altro ancora, rende merito alla grandezza dell’arte, dei suoi artisti e dei suoi artigiani, oltre al valore degli antiquari stessi, divulgatori di una profonda tradizione culturale.

Halloween al cinema

Ora che finalmente è possibile tornare a godere dello spettacolo dei film al cinema, non si può non segnalare l'uscita di una delle pellicole più belle dell'anno, in grado di raccontare l'orrore del nazismo attraverso gli occhi di una compagnia di artisti di strada dotati di poteri straordinari.

Freaks out, il nuovo film di Gabriele Mainetti (Lo chiamavano Jeeg Robot) vanta una scenografia e una fotografia da opera hollywoodiana e una capacità attoriale dei protagonisti che non vi deluderà (la giovanissima Aurora Giovinazzo che interpreta Matilde è una vera rivelazione).

Tra le altre pellicole in programmazione questo weekend anche Dune, No Time To Die e Madres paralelas.

Se invece preferite un "film da paura" per immergervi completamente nel mood di questo fine settimana, potete scegliere tra l'horror Halloween Kills e il film d'animazione La Famiglia Addams 2.

JazzMi

Torna anche quest'anno la manifestazione che punta ad animare l'intera città all'insegna del jazz.

E nonostante le misure di sicurezza, non rinuncia a nessuna delle sue caratteristiche principali: artisti italiani e internazionali, concerti gratuiti per scoprire la città, le periferie e la provincia, arte, libri, film e documentari, incontri, eventi speciali e tanto altro.

Non è più tempo di stare a casa, è tempo di tornare in città.

Maggiori informazioni sul sito web.

Mammarà, il bistrot da scoprire

Inaugurato circa un mese fa, se ancora non lo avete scoperto ma volete concedervi una cena che vi trasporti in un viaggio alla scoperta della Sicilia e dei suoi sapori, dovete andare da Mammarà, bistrot che si trova nel nuovo quartiere di Porta Nuova.

Un menù prevalentemente di mare, ma in grado di unire ingredienti anche apparentemente lontani in piccoli tesori di gusto (come il gambero rosso con il fois gras e i fichi caramellati o il risotto allo zafferano con i moscardini).

L'ambiente è caldo e non troppo formale, lo staff gentilissimo e sempre pronto a offrire consigli per guidarvi nella complicata scelta (complicata perché vorrete provare tutto il menù).

Consiglio: sedetevi in uno dei posti al bancone per ammirare lo chef al lavoro mentre vi prepara il piatto.

TiLov, lo show sul sesso

Diventa uno show dal vivo l'irriverente format sull'amore e sul sesso ideato e condotto da Federica Minia, che vanta circa dieci anni di vita e ha l'obiettivo di approfondire in assoluta libertà argomenti della sfera relazionale e sessuale, con la competenza di esperti di varia natura (medici, sessuologi, attivisti etc.) e l’ilarità di artisti del panorama comico italiano.

L'appuntamento è per venerdì 29 ottobre alle 21,10 da Mare Culturale Urbano.