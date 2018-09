Degustazioni, incontri, spettacoli, maratone: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a (e da) Milano in questo ultimo weekend di settembre

L'ultimo weekend di settembre a Milano ha il sapore dell'autunno.

Sono tante le iniziative dedicate al palato e alla scoperta del gusto, che si tratti di bollicine, di prodotti tipici o di eccellenze della tradizione italiana.

Non mancano gli incontri, dedicati ai temi più disparati, dalla prevenzione alla spiritualità, al calcio.

Largo anche agli spettacoli con il Milano film festival che inaugura proprio questo fine settimana.

Prendete carta e penna e segnatevi tutti gli appuntamenti.

Milano film festival

Torna dal 28 settembre al 7 ottobre la kermesse dedicata al cinema indipendente, giunta alla sua 23esima edizione.

Novità più rilevante il debutto di Gabriele Salvatores alla direzione artistica, in co-direzione con Alessandro Beretta, che segue la manifestazione dal 2011.

Incontri e proiezioni si terranno per tutta la città, con un programma ricco di titoli e spunti.

A cominciare dall'anteprima che dà il via al Milano film festival, quella di The world is yours, gangster movie europeo diretto da Romain Gavras con Vincent Cassel e Isabelle Adjani (venerdì alle 22,30 all'Anteo Palazzo del Cinema, sala Excelsior).

Trentodoc in città

Nove giorni di bollicine di montagna. È questo in sintesi il programma della manifestazione che sbarca a Milano dal 28 settembre al 6 ottobre con l'obiettivo di far conoscere lo spumante metodo classico.

In diversi locali sparsi per la città si terranno aperitivi, cene e degustazioni che permetteranno al pubblico di scoprire le etichette delle case spumantistiche associate all’Istituto Trento Doc, uno dei primi in Italia e nel mondo ad aver ricevuto la Denominazione di Origine Controllata, che raggruppa 51 cantine vinicole.



Per conoscere il programma completo degli eventi basta consultare il sito

Milano CalcioCity



Andrà avanti fino all'1 ottobre il primo grande evento diffuso dedicato al calcio, che ha invaso la città per raccontare lo sport nazionale.

Il cuore pulsante degli eventi sarà la Triennale, ma tante iniziative saranno organizzate in giro per strade, cortili, centri sportivi e oratori.

In programma tante storie, quelle che hanno reso grande questo sport e i suoi protagonisti, attraverso il racconto che ne è stato fatto nel cinema, nella letteratura, nella musica e nel teatro.

E poi giochi, progetti di inclusione sociale e incontri con le squadre, maschili ma anche femminili.



Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero.

Il programma è disponibile sul sito dedicato.









Nespresso Master Origin

Venerdì 28 e sabato 29 settembre Nespresso invita tutti gli amanti del caffè ad un viaggio virtuale intorno al mondo alla scoperta delle origini del caffè più pregiato e delle tecniche di lavorazione che permettono di conservare tutto il gusto e l'aroma.



I partecipanti potranno indossare HoloLens, un visore di mixed reality con il quale si tufferanno in tre dimensioni con cui interagire.



Appuntamento presso i Dazi Arco della Pace, in Piazza Sempione, venerdì dalle 16 alle 20 e sabato dalle 10 alle 20.





Cascine aperte

Anche quest'anno torna l'appuntamento dedicato alle cascine di Milano, sabato 29 e domenica 30 settembre.

Sono circa una trentina le strutture meneghine che hanno aderito all'undicesima edizione della manifestazione e che potranno essere visitate dagli amanti della campagna in città.

Tante le attività in programma, tra biciclettate, mercati agricoli e artigianali, degustazioni, attività sportive e benessere, visite guidate, animazioni e giochi per bambini, workshop, musica e teatro.

Per conoscere la lista completa delle cascine aderenti basta consultare il sito.

A tutta birra

Si chiama così la gara podistica organizzata dal Northen Runners Milano al Parco Nord sabato 29 settembre.

Si tratta di una maratona della birra, della durata di 45 minuti, durante i quali bisognerà fermarsi per sorseggiare boccali di birra.

Il primo pit stop è previsto dopo i primi 4 chilometri, i restanti ogni 2.

L'obiettivo è quello di percorrere più giri possibili nell'arco di tempo stabilito.

Anche i più piccoli avranno la loro gara, con bibite analcoliche a chilometro zero al posto della birra.



Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto a sostegno delle attività di Parco Nord Milano e soprattutto di AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

I posti sono limitati: 250 per la "maratona della birra"; 150 per le competizioni di bambini e ragazzi.

Prevenzione, il cuore della vita

In questo ultimo weekend di settembre non manca uno spazio dedicato alla salute.

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, Croce Rossa Milano ha organizzato una tre giorni dedicata alla prevenzione delle patologie cardiovascolari, alla promozione di stili di vita sani e alle ultime frontiere della salute del cuore.

Dal 28 al 30 settembre i cittadini avranno la possibilità di sottoporsi a esami gratuiti e di partecipare ad attività di formazione e sensibilizzazione.

Appuntamento in Piazza Beccaria, dalle 10 alle 19.







Caseifici aperti

Sabato 29 e domenica 30 settembre torna la manifestazione alla scoperta del mondo del Parmigiano Reggiano.

Cinquanta produttori, tra le province Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Mantova, apriranno le porte dei loro caseifici per permettere ai visitatori di assistere alla lavorazione, di passeggiare nei magazzini di stagionatura e anche di acquistare direttamente.

Tutto il weekend sarà animato poi da eventi e degustazioni.

Per conoscere la lista dei caseifici aderenti e gli orari basta accedere al sito.

Torino spiritualità

Chi avesse voglia di un'altra gita fuori porta, di altro genere, può fare tappa nel capoluogo piemontese.

Qui si tiene la XIV edizione della manifestazione dedicata al significato dell’essere e della contemporaneità.

Fino al 30 settembre, infatti, diversi luoghi della città ospiteranno incontri, lezioni, letture e spettacoli quest'anno dedicati al tema Preferisco di no: l'essere umano non è solo ciò che fa, ma anche quello che sceglie di non fare o non accettare.