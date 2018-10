Mostre, spettacoli, rassegne e mercatini: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano questo fine settimana

L'ultimo weekend di ottobre a Milano ha il sapore dell'autunno, pioggia compresa.

Ma niente paura: shopping, benefico e non, mercatini vintage, arte e design, mostre e rassegne, musica e gusto sapranno come tenervi occupate le giornate.

Prendete carta e penna e segnatevi tutti gli appuntamenti da non perdere.

Golosaria

Torna anche quest'anno la manifestazione dedicata al cibo e alla cucina di casa, in programma al MiCo dal 27 al 29 ottobre e giunta alla sua tredicesima edizione.



Tanti gli appuntamenti in programma, dai master ai workshop alle degustazioni, con un'attenzione particolare per tutti quei valori strettamente connessi al cibo, dall'etica alla sostenibilità, alla cultura.

E poi oltre 200 prodotti food, 100 cantine e più di 80 eventi.



Programma completo e biglietti sul sito dell'evento.

East Market

Torna il mercatino ispirato ai market dell'East London, che questa edizione tocca la cifra record di 300 espositori.

Nella nuova area di via Mecenate 84 troverete di tutto: abbigliamento e accessori, scarpe e borse, cd e dischi, mobili e complementi d'arredo, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, artigianato, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora.

E poi il consueto Diner, musica e dj set.

Appuntamento domenica 28 ottobre dalle 10 alle 21.

Inaugurazione della Biblioteca degli alberi

Aprirà sabato 27 ottobre il nuovo parco pubblico realizzato da Coima nell'ambito del progetto urbanistico Porta Nuova.

Dopo la presentazione del primo lotto di 7.500 metri quadrati avvenuta nella primavera del 2017, da sabato sarà fruibile l'intero polmone verde progettato dalla paesaggista Petra Blaisse dello Studio Inside Outside.

Con i suoi quasi 10 ettari di estensione il parco collga piazza Gae Aulenti al quartiere Isola, alla sopraelevata su via Melchiorre Gioia, alla promenade verde di Varesine e al giardino di via de Castillia ed è il terzo più grande del centro di Milano.

Milano Design Film Festival

Appuntamento con la rassegna dedicata al mondo del design e della cultura in generale, giunta quest'anno alla sua sesta edizione.

Fino al 28 ottobre all'Anteo Palazzo del Cinema si potrà assistere a una delle 50 proiezioni in palinsesto che ruotano intorno al tema Fast-changing, che intende approfondire come la tecnologia non sia solo software ma riguardi anche oggetti in continuo cambiamento.

Per scoprire il programma completo basta visitare il sito dedicato.

Puffi in mostra

Un evento per bambini, ma forse anche di più per i loro genitori.

Fino al 25 novembre lo Spazio Fumetto ospita Mondo Puffo. 60 anni di Puffi in mostra, l'esposizione che condurrà i visitatori nell'atmosfera e nella realtà dei personaggi blu che hanno caratterizzato l'infanzia di molti.

Sarà possibile ammirare disegni, storie e ritagli di giornali rari dagli archivi della Fondazione "Franco Fossati", tra cui l’originale del numero di "Spirou" con la primissima apparizione in assoluto (1958) e i numeri di "Tipitì" (1963) con la prima apparizione italiana ancora col nome di "Strunfi".

E poi giochi, gadget e proiezioni.



The Rum Day + The Wisky Day

Tornano a Milano, riuniti in un solo evento due degli appuntamenti più amati dai bartender e dagli estimatori.

Domenica 28 e lunedì 29 sarà ancora il MegaWatt Court a ospitare le etichette più pregiate di rum e wisky, con la possibilità di degustare e conoscere gli abinamenti dei mixologist a seconda delle diverse aree tematiche.

Prendiamoci cura di ogni cuore



Sabato 27 e domenica 28 ottobre i volontari della Fondazione Mission Bambini Onlus saranno in 40 piazze italiane per distribuire, a fronte di una donazione, la Hoya Kerrii.

Questa piantina grassa dalla singolare forma a cuore per due giorni diventa infatti il simbolo della lotta alle cardiopatie infantili perché, proprio come un piccolo cuore malato, per continuare a vivere ha bisogno di cure.

Grazie ai fondi raccolti Mission Bambini potrà continuare a garantire ai bambini cardiopatici l’assistenza medica di cui hanno bisogno attraverso l’organizzazione di missioni operatorie salva-vita.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Milano

Sabato 27 ottobre le celebri boutique a cielo aperto di Forte dei Marmi invaderanno Piazza Città di Lombardia, ai piedi del Palazzo della Regione, dalle 8 alle 19.



Domenica si sposteranno a Monza in Piazza Cambiaghi.

Gli Ambulanti saranno presenti anche in caso di maltempo.

A Castiglioni

Fino al 20 gennaio 2019 la Triennale di Milano ospita la mostra dedicata ad Achille Castiglioni, una delle icone del design italiano.

L'esposizione arriva in occasione del centenario della sua nascita.

A cura di Patricia Urquiola, analizza l'opera di Castiglioni a 360 gradi, dal design all'architettura, dagli allestimenti alle mostre.

Mami Business



Sabato 27 ottobre Talent Garden ospita l'evento sul tema del lavoro dopo la maternità, organizzato da Stokke in collaborazione con Mami Club e Adecco.



La giornata prevede incontri e testimonianze di ospiti femminili scelte tra nomi di spicco del digital, dell'imprenditoria e dei media, che sono riuscite a conciliare con successo maternità e vita professionale.

Tra loro Paola Maugeri e Sara Foresti.