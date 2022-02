Degustazioni, feste, mostre e spettacoli: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere per decidere cosa fare a Milano questo fine settimana

Cosa fare a Milano nell'ultimo weekend di febbraio? Di tutto e di più.

A cominciare da una delle mostre più attese dell'anno, quella di Tiziano a Palazzo Reale, fino alla fiera del cioccolato e alle feste di Carnevale.

Questo fine settimana non mancano di certo le occasioni per divertirsi, rilassarsi e distrarsi, grazie alle tante iniziative sparse per la città, animata dalla Fashion Week che torna in presenza con la partecipazione e l'entusiasmo di sempre.

Qui gli appuntamenti da non perdere.

Cosa fare a Milano nel weekend del 26 e 27 febbraio

Tiziano a Palazzo Reale

L’immagine della donna nel Cinquecento veneziano del grande maestro Tiziano e dei suoi celebri contemporanei: Giorgione, Lotto, Palma il Vecchio, Veronese e Tintoretto.

È questo il tema della mostra, aperta fino al 5 giugno a Palazzo Reale, promossa e prodotta da Comune di Milano–Cultura, Palazzo Reale e Skira editore, in collaborazione con il Kunsthistorisches Museum di Vienna.

Oltre un centinaio le opere esposte di cui 47 dipinti, 16 di Tiziano (molti dei quali in prestito dal Kunsthistorisches Museum di Vienna), cui si aggiungono sculture, oggetti di arte applicata come gioielli, una creazione omaggio di Roberto Capucci a Isabella d’Este (1994), libri e grafica.

«L’esposizione – afferma la curatrice Sylvia Ferino - aspira a riflettere sul ruolo dominante della donna nella pittura veneziana del XVI secolo, che non ha eguali nella storia della Repubblica o di altre aree della cultura europea del periodo».

Per costi e prenotazioni visitare il sito web.

Choco Experience

Sabato 26 e domenica 27 febbraio arriva il festival del cioccolato, in programma in piazza Città di Lombardia dalle 10 alle 23,30.

Due giorni di cucina al cacao, street food corner con tante specialità gastronomiche dolci e salate a base di cacao, bancarelle con prodotti artigianali a base di cacao ma anche liquori, vini, liquirizia, caramelle e zucchero filato.

In programma anche laboratori e cooking show e una area bimbi con giochi e intrattenimento.

Il Carnevale da Fao Schwarz

Sabato 26 e domenica 27 febbraio e sabato 5 e domenica 6 marzo Fao Schwarz invita tutti i bambini a partecipare a una festa all'insegna delle principesse Disney dei supereroi Marvel. Ad attenderli anche una sorpresa da portare a casa.

Ad animare le quattro giornate, poi, anche il mondo di Harry Potter. Maghi e streghe sono invitati da Fao Schwarz per vivere la magia del Wizarding World. Si può provare il cappello parlante di Spin Master e scoprire in quale casa di Hogwarts si viene smistati tra Grifondoro, Tassorosso, Corvonero o Serpeverde.

Festa dell'Orgoglio Locale da Eataly

Prosegue da Eataly Milano Smeraldo la Festa dell'orgoglio locale.

Dopo la replica del Giro d’Italia in 8 Pizze di venerdì 25, sabato 26 febbraio è la volta del Gran Galà Campari, con la possibilità di assistere a una masterclass tenuta dall’azienda e gustare un aperitivo preparato da barman a ritmo di musica ammirando una selezione di storiche fotografie della celebre azienda milanese.

La Festa dell’Orgoglio Locale termina domenica 27 febbraio, sempre da Pianodue, con il brunch e l’aperitivo preparati con gli ingredienti provenienti da alcune delle più celebri cascine lombarde presenti in store per l’occasione.

La moda nel piatto

Mentre la moda è in fermento per la fashion week milanese e le collezioni di primavera sono già nei negozi, la ristorazione prende ispirazione dal fashion system portando in tavola i colori che animeranno la prossima primavera-estate!

E lo fa con specialità che hanno anche nella variabilità cromatica degli ingredienti uno dei segreti del successo, come il pokè e il sushi.

Deliveroo, in collaborazione con Macha Cafè, ha ideato una speciale limited edition ispirata proprio alla palette colore protagonista nei prossimi mesi. La Macha Collection P/E limited edition, questo il nome della coloratissima edizione limitata, sarà disponibile nelle versioni Sushi Burger e Pokè Bowl in esclusiva su Deliveroo a partire dal 22 febbraio.

La versione sushi burger, ordinabile dagli store Macha Cafè, sarà realizzata con riso aromatizzato alla barbabietola, cavolo viola, salmone, mango, spinacino, semi di sesamo, masago, salsa avo mayo. La pokè bowl, con riso bianco in sostituzione di quello aromatizzato, sarà invece disponibile negli store Macha Pokè.

Primavera ai Giardini di Largo Balestra

Si avvia la prima stagione di eventi nel Parco Agos Green & Smart, inaugurato lo scorso settembre nei Giardini di Largo Balestra a Milano.

Al via un nuovo e ricco calendario di attività e laboratori didattici, dedicato a grandi, bambini e famiglie, che animerà il Parco fino da sabato 26 febbraio fino a giugno - ogni quarto sabato del mese.

Al mattino e nel pomeriggio si terranno attività di animazione destinate a tutte le fasce di età, da vivere in famiglia e con gli amici, incentrate sullo sport, sulla musica, sull’ambiente, con un filo comune legato alla sostenibilità, dove sarà possibile imparare a dare nuova vita agli oggetti da buttare, conoscere meglio e rispettare la natura, o semplicemente coltivare il benessere di mente e corpo.