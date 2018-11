Musica, shopping, mostre e giochi: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano questo weekend

L'ultimo weekend di novembre a Milano è all'insegna della musica.

In tutta la città si sprecano gli eventi e i concerti che celebrano le sette note per concludersi con un grande party domenica sera che raggrupperà alcune delle più grandi star italiane.

Ma sarà anche il fine settimana che inaugura ufficialmente la stagione dei regali, con mercatini (benefici e non) in cui potersi portare avanti con lo shopping natalizio.

E poi mostre, fiere, giochi e buon cibo.

Ecco tutti gli appuntamenti da segnare in agenda.

(Continua sotto la foto)

Banksy in mostra

Arriva a Milano A Visual Protest. The Art of Banksy la prima mostra personale in un museo pubblico sullo street artist britannico, dopo quella che curò lui stesso nel museo di Bristol nel 2009.

L'esposizione dall’artista di cui nessuno conosce la vera identità raccoglie circa 80 opere, tra serigrafie numerate e opere uniche, 60 copertine di dischi e vinili e una quarantina di memorabilia e oggetti, come adesivi, litografie e magazine, accompagnati da fotografie e video che raccontano i temi, lo stile e la crescita artistica di Banksy.

Non opere sottratte da spazi pubblici, ma solo lavori di proprietà di collezionisti privati.

In occasione della mostra, Milano sarà tappezzata da 660 manifesti gialli (dal 27 Novembre al 15 Gennaio) su cui chiunque potrà esprimere la propria Visual protest: ogni 15 giorni verranno affissi 220 nuovi manifesti su cui dare libero sfogo alla propria creatività usando come tela il manifesto della mostra.

Mentre per celebrare l'artista, Gusto 17, l'agrigelateria in via Savona (a pochi passi dalla sede della mostra), ha creato Il gelato con il palloncino, in omaggio all'opera più celebre di Banksy, quella che subito dopo l'acquisto all'asta si è autodistrutta per volere dell'artista.

Dove: Mudec, via Tortona 56, fino al 14 aprile

Milano Music Week

Torna la manifestazione ideata da Luca De Gennaro, alla sua seconda edizione, che porterà fino al 25 novembre il meglio della musica pop in città.

Il quartier generale della manifestazione sarà rappresentato da BASE Milano, che ospiterà la quarta edizione di Linecheck, Music Meeting and Festival, e che sarà anche la location del grande closing party organizzato da Billboard.

Ospiti della serata: Emma, Ghemon, Takagi & Ketra, Le Vibrazioni, Andro e i dj set di Giolì & Assia.

Le porte apriranno alle ore 21.00, ingresso gratuito previa iscrizione (fino ad esaurimento posti) scaricando o aggiornando l'App di Billboard Italia.

Il programma completo della Milano Music Week è disponibile sul sito ufficiale.

Dove: BASE Milano, via Bergognone 34.

I Maestri del Panettone

Seconda edizione della manifestazione dedicata al panettone artigianale.

Il 24 e 25 novembre, 25 artigiani lievitisti giungeranno da ogni parte d'Italia per proporre circa 100 variazioni del dolce simbolo delle festività.

I visitatori potranno assaggiare e acquistare i migliori panettoni prodotti con lievito madre e ingredienti naturali.

Ricco il programma, che prevede incontri e masterclass con degustazioni a tema, laboratori, lezioni, assaggi gratuiti e contest.

Novità di questa edizione l'Happy Hour con il panettone salato e, il sabato pomeriggio, l'appuntamento per tutti i bambini con Geronimo Stilton.

Dove: Le Cavallerizze, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, via Olona 6.

Il Natale con Paola Iezzi

Dopo il successo dello scorso anno, che l'ha vista in testa alle classifiche di iTunes, Paola Iezzi torna con A Merry Little Christmas, l'album di cover dei grandi classici delle feste, in uscita venerdì 23 novembre in una New Version arricchita di 3 nuovi brani.

La cantautrice ha voluto fare un regalo a se stessa e più in generale a tutti gli amanti delle atmosfere natalizie con questo nuovo lavoro, disponibile anche in vinile, che spazia dal rock al blues, dallo swing al pop al country.

Per celebrare l'arrivo di A Merry Little Christmas - New Version con tutti i fan, Paola terrà un mini live acustico domenica 25 novembre alle 17 in Duomo.

I partcipanti potranno assistere anche all'intervista con Diego Passoni di Radio Deejay.

Ma non solo, perché tutti coloro che avranno acquistato il cd avranno accesso prioritario al firmacopie.

Dove: Mondadori Megastore, Piazza Duomo 1.

Black Friday weekend all'Amazon Loft for XMas

Weekend di Blackfriday nel primo pop-up di Amazon.



Venerdì 23, alle ore 19:30, Elisa regalerà ai visitatori una session in occasione dell’uscita del suo nuovo album Diari Aperti.



Per tutta la giornata del 24 novembre, Sony Pictures, in occasione del lancio del nuovo film di animazione Spider-Man: Un nuovo universo, realizzerà il corner del film con la scrivania di Miles Morales. I visitatori potranno giocare in una corsa contro il tempo per vincere i gadget del film e nel pomeriggio potranno assistere alla street art exhibition con la creazione dei graffiti a tema.



Lunedì 26, Cyber Monday, in mattinata i concorrenti di X Factor 2018 si alterneranno all’interno dell’Amazon Loft for Xmas per incontrare i propri fans.



Dove: Via Dante 14.

DesignCircus

L'evento dedicato alla migliore autoproduzione italiana torna in versione natalizia con uno speciale appuntamento organizzato per l'occasione negli spazi dell'Hyper Room.

Appuntamento sabato 24 e domenica 25 novembre con gli espositori selezionati tra designer, artisti e piccoli artigiani che proporranno le loro creazioni al pubblico.



Obiettivo di DesignCircus è realizzare appuntamenti unici durante i quali è possibile incontrare e parlare direttamente con i creativi, per conoscere le loro storie e quelle dei loro manufatti, che sarà possibile acquistaare direttamente.



Dove: Hyper Room, Corso Venezia 6 angolo Piazza San Babila.

Wishraiser per le donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra sabato 25 novembre, Wishraiser ha deciso di lanciare due campagne di raccolta fondi in favore di White Matilda, associazione non profit che da anni aiuta donne vittime di abusi.

Per ognuna delle due campagne è stato scelto un testimonial sensibile alla causa: lo youtuber Gordon e la giornalista sportiva Ludovica Pagani.

Coloro che faranno una donazione a favore dell’associazione, potranno partecipare ad un contest che mette in palio, per un fortunato estratto ed un amico, una giornata in compagnia del testimonial.

Thanksgiving mood

Il Giorno del Ringraziamento è una delle festività americane più sentite che fa radunare attorno al tavolo famiglie intere e che di anno in anno cresce di interesse anche nel nostro Paese.

Per celebrare questa ricorrenza, Deliveroo, in collaborazione con Sonia Peronaci e Panino Giusto, ha ideato il Panino del Thanksgiving di Sonia Peronaci.

Come da tradizione americana infatti il giorno seguente il giorno del ringraziamento, si è soliti utilizzare la carne di tacchino arrosto per realizzare dei panini e ottimizzare in questo modo quanto preparato il giorno prima.

Lo speciale panino è realizzato con tacchino arrosto, salsa gravy, bacon croccante, coleslaw, e cipolle caramellate e sarà disponibile in esclusiva online su Deliveroo a partire da venerdì 23 novembre per tutto il weekend.

Dove: ordinando dai locali Panino Giusto di Piazza XXIV Maggio 4, via Cherubini 8, viale Monte Nero 23, Corso Garibaldi 125, Via Agnello 6 e via Malpighi 3,

Riscatti Fashion Market



Il mercatino vintage benefico promosso dalla Onlus Riscatti torna nella sua versione natalizia per raccogliere fondi che andranno a finanziare il suo nuovo workshop di fotografia per adolescenti vittime di bullismo e la scuola di fotografia per senza fissa dimora.



Appuntamento per sabato 24 e domenica 25 nei locali della Viscontea Casa d'Aste.



In vendita abbigliamento uomo, donna e bambino e accessori, che si potranno acquistare con donazioni libere a partire da un contributo minimo di 20 euro.

Dove: Viscontea Casa d'Aste di Milano, via Cavalcanti 8.



G come Giocare

Una festa dedicata al gioco in tutte le sue forme e per tutta la famiglia. Torna G come Giocare, il parco giochi adatto a ogni bambino (anche quelli che anagraficamente hanno qualche anno in più).

Dal 23 al 25 novembre saranno ben 2 i padiglioni di Fieramilanocity che ospiteranno oltre 100 espositori con i loro stand di giocattoli e non solo.

Dal Trenino Thomas ai mattoncini Lego, da Barbie alle Winx, passando per Star Wars e le teen idol Maggie e Bianca, saranno presenti tutti i personaggi preferiti da grandi e piccini.

Ma ci saranno anche gli elfi di Babbo Natale, pronti a raccogliere le letterine per i regali in un mini villaggio con tanto di casetta e caminetto.

Dove: Fieramilanocity, viale Scarampo 2.