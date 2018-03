Dalle feste per San Patrizio a concerti, mostre e mercatini: ecco gli appuntamenti del fine settimana per decidere cosa fare a Milano

L'ultimo weekend d'inverno a Milano sarà ancora sotto l'insegna del freddo e della pioggia (tanto da chiederci se mai arriverà, questa benedetta primavera).

Ma questo non è un buon motivo per rinchiudersi in casa.

Anzi, come per una strana legge della fisica, più il clima fuori è ostile, più gli appuntamenti in programma sembrano volerci stimolare a uscire.

Così, tra birre artigianali, shopping vintage, iniziative beauty e feste da non perdere, ecco un altro fine settimana da vivere.

Questi gli appuntamenti:

St. Patrick's Day

Sono tante le feste in giro per la città che celebrano il giorno di San Patrizio.

Il 17 marzo torna per la sua terza edizione il Jameson Village, che trasforma gli spazi industriali dell'Ex Scalo Farini in un vero e proprio villaggio in festa in tipico stile irlandese.

Dalle 19, band folk-rock si alternano sul main stage mentre musicisti di strada animeranno la via principale. Spazio anche a street food e wiskey-pub. E per i più romantici sarà possibile persino sposarsi, purché si riesca a trovare il sindaco del villaggio.

Per l'occasione Jameson ha anche creato una nuova bottiglia in edizione limitata la cui etichetta è stata creata a 6 mani da illustratori e designer irlandesi e britannici.

Lo Spirit De Milan dedicherà addirittura l'intero weekend alla festa di San Patrizio con il festival Spirit of Ireland.

Tre giorni di workshop di danze irlandesi, sessioni musicali e piatti tipici della cucina irlandese (Guinness e ostriche in primis) e i migliori whiskey.

Domenica si chiude con un tipico Irish brunch con tante proposte anche per i bambini.





Festival delle birrette



Tre giorni alla scoperta dei birrifici artigianali italiani.

Da venerdì 16 a domenica 18, a Mare culturale urbano tornano i weekend che puntano a unire birra di qualità, street food e musica live.

Protagoniste sei aziende che da anni puntano sull'eccellenza e la varietà delle materie prime: Birrificio Italiano, Birrificio Rurale, Birrificio The Wall, Birrificio Brewfist, Birrificio Lariano, Birrificio Valcavallina.

Luppoli e malti diversi, tutti da assaggiare ma anche da scoprire e raccontare, grazie a una serie di speciali testing session.

E poi street food, con le specialità di Ape Cesare, il food truck con ricette romane, e ApeBEDDA, che propone cibo di strada siciliano.

Per conoscere gli orari e il programma completo basta visitare il sito.

Francesca Michielin in concerto

Sabato 17 marzo la cantante vincitrice della quinta edizione di X Factor arriva al Fabrique per la tappa milanese del tour.

La Michielin presenterà al pubblico i brani dell'ultimo album 2640, da Vulcano a Io non abito al mare, ripercorrendo anche i successi degli ultimi anni, come Nessun grado di separazione, Almeno tu e Battito di ciglia.

East Market



Torna anche questo weekend il mercatino vintage meneghino ispirato a quelli dell'East London e dedicato a collezionisti e appassionati.

Domenica 18 oltre 250 espositori si daranno appuntamento nel design district di Lambrate, tra via Ventura e via Massimiano, per proporre ogni tipo di articolo, dalla moda ai libri, fino ai complementi d'arredo.

Come sempre non mancheranno la zona dedicata ai vinili e ai videogiochi, il Diner, musica e dj set.

Per questa edizione è poi prevista un'area dedicata a Testanera con il progetto Create your style: saranno allestite 16 postazioni beauty con professionisti del settore, dove si potrà curare il proprio look a seconda del gusto e della personalità.

All'interno dell'area anche workshop con influencer, stylist e blogger.

Brunch a cinque stelle



La domenica è il giorno del riposo. Per questo, oltre ai soliti locali, anche gli hotel di lusso hanno iniziato a organizzare appuntamenti che facciano sentire i milanesi come a casa pur concedendosi qualche capriccio.



Il alternativa al solito brunch, il Mandarin Bar & Bistrot propone A tavola, un pranzo all'insegna della condivisione, in cui le proposte dello Chef Antonio Guida saranno servite in piatti da portata da cui attingere tutti insieme.



Il menu sarà una sorpresa ogni settimana, ma sempre fedele alle ricette della tradizione italiana rivisitate.

Anche il Ristorante Acanto dell'Hotel Principe di Savoia, guidato dallo Chef Alessandro Buffolino ha la sua proposta.

Il Sunday Brunch prevede un buffet di dolce e salato, sushi e piatti à la carte (dal pescato del giorno alle uova), champagne, centrifugati e soft drink, torte e dolci di ogni tipo.



Il brunch è accompagnato dalla musica swing eseguita dal vivo dall'Italian Swing Frequency.

Per i piccoli, a partire dai 4 anni in su, c'è il servizio di babysitting con intrattenimento e laboratori creativi.





Le Camelie in Cascina



Sabato 17 e domenica 18 marzo negli spazi di Cascina Merlata arriva la manifestazione dedicata a una delle piante più belle della primavera.



L'iniziativa si propone come una mostra-mercato di centinaia di esemplari divisi per appartenenza botanica e varietà provenienti da tutto il mondo.



In programma, poi, visite guidate didattiche, laboratori artistici e degustazioni di tè biologico.

Non solo origine, storia e coltivazione del genere camelia ma anche approfondimenti sulla produzione di tè (camellia Sinensis) e di olio (camellia Oleifera e Japonica).



Dalle 10 alle 18. Ingresso libero.



Weekend per beauty addicted

In occasione del lancio della nuova Acqua Micellare bifasica con fiordaliso, formulata per pelle sensibile e occhi delicati, Garnier organizza per tutto il mese di marzo un'iniziativa rivolta alle donne (specie per le più pigre).

Tutti i sabato sera di Marzo, dalle 20 alle 2, i taxi brandizzati Garnier Acqua Micellare, parcheggiati nei pressi l'Arco della Pace, offriranno un servizio di taxi gratuito a bordo del quale troveranno un kit di Acqua Micellare per potersi struccare.

Dal 16 al 25 marzo, invece, in tutte le farmacie e parafarmacie fiduciarie arriva la Lierac Beauty Ten: 10 giorni di speciali promozioni sull'acquisto dei prodotti.

Inoltre, continuano gli allenamenti di running e fitness tutti i sabati fino a maggio in vista della Lierac Beauty Run, in collaborazione con la palestra Hard Candy Fitness di Piazzale della Repubblica.

Milano Digital Week



Quattro giorni a porte aperte, fino al 18 marzo, fra dibattiti, mostre, curiosità, seminari, performance, spettacoli, workshop, corsi di formazione e laboratori per scoprire i volti più inaspettati della Milano digitale. Eventi diffusi in tutta la città, a partire dal quartier generale di BASE e Cariplo Factory.

Tantissimi gli appuntamenti in programma (per il calendario completo basta consultare il sito). Tra questi anche quelli organizzati da Microsoft all'interno della Microsoft House che apre le sue porte alla scoperta dei temi e dei protagonisti della trasformazione digitale del paese.



Pasqua solidale



In vista delle festività pasquali, l'Associazione Bianca Garavaglia Onlus organizza una vendita solidale di uova di cioccolato e colombe per finanziare il reparto di Pediatria Oncologica della Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.



Le uova e le colombe sono già in vendita presso la sede dell'Associazione in via Gavinana 6, a Busto Arsizio, ma si potranno acquistare anche presso i banchetti che troverete:



- domenica 18 e sabato 24 marzo nel centro di Busto Arsizio, in via Milano;

- sabato 24 marzo a Rho, in Piazza San Vittore;

- lunedì 19 marzo presso l’ospedale MultiMedica, in Viale Piemonte n° 70, a Castellanza (VA).