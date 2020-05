Con la riapertura delle palestre, è sicuro tornare ad allenarsi in sala o è meglio continuare a farlo da casa? Ecco in base a cosa prendere una decisione

Dopo tre mesi di chiusura, riaprono i battenti le palestre d’Italia (come anche le piscine, i centri yoga, danza, pilates, etc).

È possibile dunque tornare ad allenarsi nelle strutture sportive, a patto che siano rispettate tutte le norme e le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza e la salute del personale addetto e dei clienti.

Ma ha davvero senso? O si corre un rischio inutile?

Quali sono le regole che devono rispettare le palestre

Le regole in merito sono chiare: finché l’emergenza non sarà superata, non si potrà entrare e uscire dalla palestra liberamente, ma servirà prendere un appuntamento; non ci si potrà allenare in compagnia; si dovrà mantenere il distanziamento sociale e anche fermarsi a chiacchierare o sostare negli ambienti comuni sarà vietato.

Le principali regole per allenarsi in palestra dopo il lockdown:

Sarà possibile allenarsi in sala pesi, ma non condividere gli attrezzi con altre persone;

Sarà obbligatorio mantenere il distanziamento sociale sia durante l’attività sia nelle pause.

I pesi, manubri, i bilancieri e i tappetini dovranno essere disinfettati a fondo dopo ogni utilizzo, mentre le macchine e tutto ciò che non potrà essere igienizzato non potrà essere utilizzato.

Sarà necessario regolamentare gli ingressi in sala, in modo da evitare assembramenti e aggregazioni, il che renderà impossibile accedere alla palestra liberamente.

L'elenco delle presenze, inoltre, dovrà essere conservato per almeno 14 giorni.

Vietato anche farsi la doccia nello spogliatoio, come anche usare la sauna o il bagno turco insieme insieme ad altri iscritti.

Vietato appoggiare gli oggetti personali sulle panche durante l’allenamento.

Obbligatorio, invece, gettare in contenitori ben sigillati la carta usata per asciugarsi il sudore.

Le alternative alla palestra

Chi più e chi meno, siamo tutti reduci da una quarantena a tutto sport. Lo dimostrano i dati di un report globale*, che ha registrato un’impennata del numero di abbonamenti alle app di fitness sottoscritti durante il periodo di lockdown.

Il che è prova del fatto che a molte persone non serve andare in palestra per allenarsi e tenersi in forma.

Esistono tanti altri modi per farlo. A casa, per esempio, come al parco, visto che ora si può tornare a correre e ad utilizzare i percorsi vita.

Fare squat, flessioni e addominali, allenarsi a circuito da soli o con gruppi virtuali attraverso una app o seguendo le lezioni streaming è possibile. E può essere anche molto efficace.

Oltre alle app, infatti, la quarantena ha sdoganato anche un altro tipo di allenamento: il training in diretta su zoom, instagram e facebook.

Un trend che, a quanto pare, è destinato a continuare anche nel post quarantena, visto che molti personal trainer propongono già pacchetti di lezioni private o di gruppo su varie piattaforme web che permettono di interagire con le persone in casa e allenarle senza tanti divieti e in tutta sicurezza.

Le migliori App per allenarsi a casa

SWEAT: Kayla Itsines Fitness

una tra le community di fitness femminile più grandi al mondo. Alla guida c'è Kayla Itsines, la personal trainer di fama internazionale che, insieme ad altre colleghe donne, propone circuiti cardio e di tonificazione, oltre a fornire consigli utili di nutrizione. Gratis per la prima settimana. Info qui

Beachbody: l'app dell'anno

Durante la quarantena ha sfondato il tetto dei due milioni di abbonati e a fine aprile una lezione online è stata seguita in diretta da oltre 31 mila persone contemporaneamente. Info qui

Virtuoso: più ti impegni, più guadagni

Il concetto è semplice, ma incentivante: l’applicazione premia le persone che seguono lo stile di vita salutare suggerito, dando anche la possibilità di sfidare amici e colleghi. Offre in più alcuni plus come analisi del sonno e percorso di meditazione guidata. Info qui