Come tenersi in forma durante l'estate e le vacanze? Con questi consigli non dovrete rinunciare a niente, ma raggiungerete i vostri obiettivi

Agosto è arrivato. L’estate è in pieno svolgimento e non potremmo essere più contenti di così! C’è solo una domanda che ci perseguita: come tenersi in forma durante le vacanze?

Estate è infatti sinonimo di gelati e aperitivi in compagnia, colazioni in hotel e cene al ristorante. È una stagione godereccia, che porta con sé serenità ma che può anche mettere a dura prova chi vuole essere sempre fit.

Come fare allora per tenersi in forma durante le vacanze senza però rinunciare ai momenti più belli?

Non esiste una risposta giusta per tutti: gli esperti concordano sul fatto che tutto dipende dai vostri obiettivi e dal vostro attuale livello di forma fisica. Ecco allora qualche consiglio generale.

5 consigli per tenersi in forma durante le vacanze senza troppe rinunce

1. Fate attività all’aperto (e in compagnia)

Fare esercizio fisico in compagnia è molto più divertente, e l’estate è il periodo migliore dell'anno per uscire e praticare sport con gli amici.

Sfruttate l'estate per affinare le vostre abilità di beachvolley, imparate ad andare in kayak o semplicemente fate un bel giro in bicicletta in compagnia.

Inserire nella vacanza un qualche tipo di attività fisica, anche a basso impatto come una lunga camminata sulla spiaggia, vi aiuterà a rimanere in forma.

2. Bevete, bevete e… bevete un altro po’

Chi vuole tenersi in forma durante le vacanze, non dovete perdere le buone abitudini di casa. Indipendentemente da come e dove trascorrerete le ferie, è fondamentale rimanere idratati (anche più del solito). Quando fa caldo, il corpo umano suda di più per rinfrescarsi. Quando si suda, si perde acqua e quindi ci si disidrata.

Per questo il consiglio è quello di portare sempre con voi se una bottiglia d’acqua.

Bere acqua e rimanere idratati durante le vostre attività estive vi assicurerà un corpo e una mente sani ed equilibrati.

3. Via libera a colazioni abbondati (ma comunque sane)

Sicuramente una delle cose più belle delle vacanze estive e dei soggiorni in hotel è la ricca colazione. Ed è assolutamente vietato rinunciare al buffet intercontinentale.

La colazione è spesso definita "il pasto più importante della giornata", e per una buona ragione: reintegra la scorta di glucosio per aumentare i livelli di energia e prontezza, fornendo anche altri nutrienti essenziali necessari per rimanere in forma.

È sempre sbagliato quindi saltare la colazione, ancor più in vacanza quando tra caldo e attività, le nostre energie sono messe alla prova. L’importante, come sempre, è non esagerare.

4. Fate degli spuntini spezza-fame

Un altro consiglio per rimanere in forma durante le vacanze è quello di fare spuntini spezza-fame.

Anche se vengono spesso additati come “non salutari", gli snack sono una parte importante della vostra dieta. Possono infatti fornire energia a metà giornata e ricaricarvi dopo una passeggiata sotto il sole. Uno spuntino sano tra i pasti può anche ridurre la fame, impedendovi così di mangiare troppo durante i pasti.

Via libera allora a frutta fresca e di stagione, frutta secca, yogurt o anche, perché no, verdure crude con pezzo di formaggio.

5. Godetevi la vacanza

Tutti i viaggi che facciamo sono fondamentali per rinfrescare il corpo e la mente: non è una vacanza se non potete rilassarvi! Quindi lasciatevi andare e divertitevi.

Troverete infatti molto più facile bilanciare le scelte più sane combinandole con alcune indulgenze estive.

Quando il cervello è felice, il corpo ne risente positivamente; aiutandovi così a rimanere in forma durante le vacanze.