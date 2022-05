Bere acqua fa davvero dimagrire? Svariate ricerche confermano la connessione tra acqua e perdita di peso, ma solo se si segue uno stile di vita sano

Questa probabilmente non è la prima volta in cui avete sentito parlare di quanto sia saggio e benefico bere 2 litri di acqua al giorno per la vostra salute. C'è chi suggerisce che bere acqua faccia addirittura dimagrire.

Ma è davvero così?

Anche se ovviamente non vi sveglierete più leggeri semplicemente sorseggiando acqua prima di andare a letto (o in qualsiasi altro momento della giornata), alcune prove scientifiche supportano la connessione acqua-perdita di peso.

Dopo tutto, il 60% del nostro corpo è composto da acqua, il che significa che questo liquido essenziale e privo di calorie gioca un ruolo in quasi tutte le funzioni corporee.

Più si è idratati, suggeriscono le ricerche, più efficientemente il proprio corpo affronta i suoi compiti; che vanno dal pensare al bruciare il grasso corporeo.

Bere acqua fa dimagrire? Ecco la risposta degli esperti

Bere acqua fa dimagrire.

Questa affermazione non è nata per caso. Si basa infatti sulla regola che il corpo umano ha bisogno di ricevere la stessa quantità di acqua che perde per trovare un equilibrio.

Ecco perché è così importante mantenere il corpo idratato ogni giorno, bevendo quei tanto suggeriti due litri di acqua.

Ma come fa l'acqua a farci perdere peso? La scienza suggerisce che bere acqua può aiutarci a dimagrire in vari modi.

Una ricerca ha confermato che l'acqua aiuta ad aumentare la termogenesi, aumentando cioè la produzione di calore nel corpo. Il che comporta, essenzialmente, l'aumento del metabolismo che, a sua volta, aiuta a bruciare più calorie.

Un altro studio ha evidenziato come bere acqua prima di un pasto previene il consumo eccessivo di cibo e aumenta la lipolisi, il processo metabolico che scompone i grassi che poi vengono utilizzati come fonte di carburante.

Un'ennesima ricerca condotta da scienziati americani ha scoperto che l'assunzione di acqua durante i pasti ha comportato una perdita di peso maggiore di 2 kg e una perdita di peso del 44% in più in 12 settimane rispetto alle persone che non consumavano acqua durante i pasti.

Sì, bere acqua fa dimagrire. Ma da sola non basta

Bere acqua può sì aiutare a perdere peso. Abbiamo visto infatti che agisce riducendo l'assunzione di cibo, aumentando la sazietà, migliorando il metabolismo e stimolando la disgregazione dei grassi.

Tutti questi effetti benefici dell'acqua potrebbero dunque contribuire a vedere i risultati sulla bilancia.

Ma attenzione, non si può sperare nei miracoli, ed è importante bisogna non esagerare.

Bere acqua, infatti, dovrebbe essere solo una piccola parte del vostro percorso di benessere.

Gli esperti commentano: «Bere acqua non avrà un enorme effetto sulla perdita di peso e, senza restrizione calorica e/o esercizio, è probabile che solo l'acqua non porti a una perdita di peso significativa».

Come sempre, quindi, è importante adottare un approccio più completo e apportare modifiche al proprio stile di vita.