Le buone maniere non vanno in vacanza! Ecco 5 regole di bon ton da seguire in spiaggia per andare d'accordo con i vicini di ombrellone

Una giornata perfetta in spiaggia non dipende solo dal bel tempo: il comportamento delle persone intorno a voi può fare la differenza tra una vacanza riposante e una giornata stressante.

Questo è ancor più valido nel mese di Agosto, quando le spiagge della nostra bella penisola si riempiono di turisti e sono più affollate che mai.

Ma come ci si deve comportare sotto l'ombrellone? Esiste un galateo della spiaggia?

Partendo dal presupposto che in estate le buone maniere non vanno in vacanza, anche al mare ci sono delle regole da seguire e un galateo da onorare.

Ecco allora alcuni consigli su come comportarsi sotto l'ombrellone per passare un estate priva di problemi!

**Estate green: i consigli per una vacanza sostenibile**

5 regole bon ton da mettere in pratica in spiaggia

1. Rispettate gli spazi degli altri

Il bon ton in spiaggia comincia dall’attenzione verso gli altri. Per cui una volta trovato il vostro spazio cercate di rispettare le distanze con i vostri vicini di ombrellone.

Non conta se siete arrivati prima degli altri o meno, una buona regola è proprio quella di non allargarvi troppo.

2. Tenete basso il volume della voce (e della musica)

Essere in spiaggia non significa poter fare tutto quello che si vuole. È importante infatti rispettare la tranquillità di chi si trova a pochi metri da voi.

Nessuno si reca in una spiaggia pubblica in estate aspettandosi un'esperienza silenziosa e meditativa, ciò non toglie che non è lo stesso corretto disturbare le persone intorno a voi con musica e conversazioni ad alto volume.

3. Evitate certe attività imbarazzanti

Una volta arrivati in spiaggia, evitate di tagliarvi le unghie, sistemarvi lo smalto, farvi le sopracciglia o qualsiasi altra attività che darebbe vita a spettacoli a dir poco imbarazzanti.

Certe cose fatele in casa o in hotel prima di scendere in spiaggia.

4. Fate attenzione ai vostri figli

Il bon ton in spiaggia riguarda tutti, a prescindere dall’età. Se avete dei bambini piccoli lasciateli giocare e divertirsi, ma spiegategli che ci sono delle regole da rispettare.

Non si gioca a palla tra gli ombrelloni, non si schizzano le persone sul bagnasciuga e non si tira la sabbia. E se combinano qualche marachella, voi genitori non dovete urlare mentre cercate di richiamarli e di tenerli a bada.

5. La spiaggia non è una discarica

Arriviamo alla regola d'oro del bon ton in spiaggia: lasciare i propri rifiuti in giro è da incivili, e da qualche anno anche un reato. Si rischiano infatti pesanti multe, fino a 3.000 euro, e, in alcuni casi, anche l'arresto.

La spiaggia è di tutti, ma sopratutto l'ambiente marino non è la vostra personale discarica. Evitate di rovinarlo.