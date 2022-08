Il modo migliore per allenarsi, tonificarsi e rilassarsi: camminare sulla spiaggia offre un'ondata di benefici per corpo e mente. Eccoli

Non è di certo un segreto: camminare sulla spiaggia è un ottimo esercizio, indipendentemente dall'età e dalla forma fisica.

Secondo svariate ricerche, infatti, camminare (che sia sul tapis roulant o in un parco) ha tantissimi benefici fisici, tra cui quella di aumentare l'aspettativa di vita.

Se poi aggiungiamo il sole sul viso, il rumore del mare e la brezza tra i capelli, non c'è niente di più rilassante e gratificante.

Ma non solo. I vantaggi del camminare sulla spiaggia sono davvero numerosi, per la mente e per il corpo.

Ecco perché.

Beach Walking: 6 benefici del camminare sulla spiaggia

(Continua sotto la foto)

1. Attiva tutti (ma proprio tutti) i muscoli

Non importa dove, camminare allena sempre tutti i muscoli delle gambe. Ma camminare sulla spiaggia amplifica gli effetti.

Passeggiare sulla sabbia, soprattutto se fatto a piedi nudi, è un'opportunità per attivare ancora più muscoli in tutto il corpo, dai piedi all'addome, stimolare i nervi e migliorare l'equilibrio.

2. Tonifica e rafforza i muscoli

Non si tratta solo di un esercizio completo che stimola tutti i muscoli del corpo: mentre sprofondate nella sabbia a ogni passo che fate, lo sforzo fisico extra necessario per sollevare il piede dalla sabbia tonifica e rafforza i muscoli.

Gli scienziati affermano che ci vuole 2,1-2,7 volte più energia per camminare o correre sulla sabbia rispetto a quella necessaria per muoversi allo stesso ritmo su superfici dure.

Tale energia viene utilizzata per rafforzare tutti i muscoli tra i piedi e la schiena, in particolare polpacci, quadricipiti e glutei.

**4 esercizi da fare (anche) in spiaggia per rimettersi in forma in fretta**

3. La sabbia è un esfoliante naturale

La sabbia è piuttosto grossolana e quando si cammina sulla spiaggia, specialmente nella sabbia bagnata, si esfolia naturalmente parte della pelle dei piedi.

Camminare sulla sabbia esfolia quindi le cellule morte della pelle e rende i piedi più morbidi.

4. Camminare sulla spiaggia fa dimagrire

Come tutte le altre forme di esercizio, anche camminare brucia calore. Ma camminare sulla spiaggia ne brucia più di quanto pensate.

Camminando su una superficie sabbiosa, infatti, come abbiamo detto il corpo usa i muscoli in modo diverso e con più fatica: i muscoli delle gambe e della schiena devono fare uno sforzo maggiore per mantenervi stabili.

Questo sforzo extra fa bruciare quindi più calorie rispetto a una normale camminata.

Secondo uno studio, il dispendio calorico del corpo quando si cammina o si corre su terreni irregolari va dal 26 al 68% in più rispetto a una camminata o a una corsa in palestra.

5. Riduce il rischio di dolori e lesioni

Moltissimi atleti di svariate discipline, sopratutto sport di squadra, usano il beach walking e l'allenamento sulla sabbia per aumentare la forza e prevenire infortuni.

Non solo, camminare sulla spiaggia rispetto alla camminata in città è un'attività più sicura per le articolazioni.

6. Migliora l'umore e fa bene all'autostima

Sappiamo tutti che l'esercizio fisico in ogni sua forma migliora l'umore, ma quando si cammina sulla spiaggia si ha spinta in più per la propria salute mentale.

Le attività all'aria aperta sono altamente rigeneranti e ci aiutano a fare il pieno di benessere: diversi studi hanno dimostrato che l'esercizio fisico vicino a uno specchio d'acqua come un lago, un fiume o un oceano può migliorare l'umore e persino l'autostima.

**Cibo, sesso e sole: vi diamo la ricetta per produrre gli ormoni della felicità**