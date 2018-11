Il giudice più severo dei nostri pensieri e delle nostre scelte spesso siamo noi: ecco come smettere di giudicare se stessi e di bloccare la nostra felicità

Succede in modo inconsapevole, giudichiamo le nostre capacità di fare o non fare qualcosa e abbiamo pensieri negativi sul modo in cui viviamo la nostra vita.

Perché lo facciamo? Probabilmente siamo stati condizionati dalle critiche fin da piccoli.

Qualcuno ci diceva cosa fare e come farlo interrompendo l’espressione di noi stessi.

Capitava che venivamo sgridati per qualcosa che l’adulto riteneva errato e nella nostra mente scattavano le parole Sei sbagliato.

A causa di tutti questi condizionamenti oggi siamo noi stessi a dircelo.

Il giudizio negativo può causare un malessere che ci impedisce di vivere a pieni polmoni la nostra vita, vi diamo 4 passaggi per liberarvene.



(Continua sotto la foto)

Guardatevi per come siete oggi

Provate a pensare agli adulti con cui siete cresciuti.

Genitori, insegnanti, allenatori potrebbero essere stati critici severi in alcuni momenti della vostra vita e oggi tendete a esserlo al loro posto.

Per interrompere questa catena proviamo a pensare che non viviamo più nel passato ma nel presente.

Oggi non abbiamo più bisogno di quelle critiche e possiamo avere un metro di giudizio basato solo sui nostri pensieri, non su quelli degli altri.

Smettetela di pensare negativo

Se continuerete a dire Non sono capace, Non è la scelta giusta, Andrà male… continuerete a nutrire la parte insicura e fragile che caratterizza ognuno di noi.

Date più attenzione alla parte più propositiva che abita dentro di voi.

I pensieri negativi sono solo pensieri che non definiscono chi siete ma solo a cosa state pensando in quel momento.

Rimanete ancorati alla realtà, vi aiuterà a essere meno severi con voi stessi.



Trattatevi come trattereste un amico

Spesso ci comportiamo con noi stessi come se fossimo i nostri acerrimi nemici.

Quando vi accorgete di giudicarvi, provate a pensare di avere a che fare con un amico: gli dareste ugualmente la colpa per aver fallito in qualcosa o per avere timori e paure?

Accettate le vostre debolezze

Per smettere di giudicarvi dovete accettare di avere punti di forza e di debolezza.

Accettarsi significa guardare con tenerezza i momenti di sconforto e avere la capacità di comprendersi e consolarsi.

A questo punto non avrete più bisogno di pacche di incoraggiamento e complimenti dall’esterno, vi basterete da soli.