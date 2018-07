Se siete indecisi cronici, sapete bene quanto è difficile fare una scelta. Vi diamo 4 consigli per smettere di essere indecisi e imparare prendere decisioni

Quando siete davanti a una scelta sbarrate gli occhi e sapete già che passeranno minuti (o forse ore o giorni) interminabili prima di prendere una decisione di cui, tra l’altro, non sarete per niente convinti.

L’indecisione è una caratteristica che può nascere da conflitti interni, paure inconsapevoli, giudizi che portano a rimandare la scelta o addirittura a non scegliere assolutamente nulla.

L’indeciso non andrà in crisi solo con le scelte importanti ma anche davanti a quelle più banali come scegliere che film vedere al cinema o il ristorante in cui andare a cena.

Se fate parte della categoria degli indecisi, vi diamo quattro suggerimenti per imparare a prendere decisioni in modo più rapido ed efficace.

Allenamento

Per allentare la vostra indecisione, dovete fare allenamento.

Prima di tutto smettetela di chiedere consiglio a tutti, non vi servirà ed anzi potrebbe essere dannoso.

Fare in modo che gli altri si sostituiscano a voi non farà altro che aumentare il vostro senso di insicurezza e di paura del fallimento.

Accettatela

Sì, sei indeciso e ogni scelta ti spaventa, e allora?

Imparate ad accettare questo lato così cauto perchè vi sarà utile tutte le volte che avvertirete un pericolo.

Nel momento di fare una scelta, ricordatevi che l’indecisione è un aiutante che vi avverte di stare attenti, niente di più.

Se avrete questo in mente, potrete fare la vostre scelte con molta più tranquillità.



Mettete dei limiti

Se la scelta che dovete prendere è importante e proprio non sapete come e cosa fare, stabilite una data entro la quale la decisione dovrà essere presa.

Nel frattempo cercate di non pensarci, con molta probabilità la vostra mente lavorerà per trovare una soluzione e quel giorno avrete la risposta che cercate.

E se non arriva? Lanciate una moneta e fate testa o croce, quando la moneta sarà in aria saprete esattamente qual è la risposta giusta - perché vi apparirà nella mente la vostra scelta sotto forma di speranza.

Pensate a un’altra prospettiva



Spesso si è frenati nel prendere decisioni perché, in un modo o nell’altro, coinvolgono altre persone.

Ecco che quindi i dubbi si sommano l’uno sull’altro E se sbaglio? Cosa penseranno le persone?

Proviamo a pensare alla stessa situazione immaginando che nessuno sappia della decisione che si sta per prendere. In questo caso cosa scegliereste?

Grazie a questa domanda potrete capire cosa vorreste fare veramente.