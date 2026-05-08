Camminare 10 mila passi al giorno ha comprovati benefici per la salute. Ecco come raggiungere l'obiettivo senza fare alcuno sforzo

Sappiamo tutti che muoversi fa bene alla nostra salute fisica e mentale, e non a caso in plenaria vengono raccomandati i famosi 10mila passi al giorno, ma come camminare tutti i giorni per avere benefici?

La teoria dei 10mila passi è una raccomandazione assai diffusa, che esiste da decenni e che è probabilmente nata nel 1965 quando un'azienda giapponese creò un dispositivo chiamato Manpo-kei, la cui traduzione significa proprio "10.000 metri di passi".

Tattiche di marketing a parte, 10mila passi al giorno, che equivalgono a circa 8 chilometri, sono ancora un buon consiglio, i cui vantaggi non vanno sottovalutati.

Svariati studi hanno infatti dimostrato che camminare ha effetti positivi sulla forma fisica, sul controllo della pressione sanguigna, sulla prevenzione del rischio di malattie cardiovascolari e anche sulla depressione.

Come unità di misura, diecimila di qualsiasi cosa sembra tantissimo. Ma quando si tratta di camminare, questo obiettivo è più realizzabile di quanto potreste pensare.

Certo, chi sta ancora lavorando in smart working o ha a disposizione poco tempo deve fare un piccolo sforzo, ma è comunque fattibile.

Come?

Non è necessario sottrarre del tempo al lavoro e programmare lunghe passeggiate per muoversi di più. Ci sono alcune strategie da mettere in atto durante l'arco della giornata che vi aiuteranno a raggiungere l'obiettivo dei 10mila passi al giorno.

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Come camminare 10mila passi al giorno: 6 trucchi

(Continua sotto la foto)

1. Incorporate la camminata nel vostro tragitto giornaliero

Se potete, andate al lavoro a piedi o accompagnate i vostri figli a scuola a piedi.

Se di solito prendete i mezzi pubblici, potete raggiungere a piedi una fermata più lontana o scendere qualche fermata prima e arrivare a destinazione camminando.

Lo stesso vale per chi si muove in macchina: parcheggiare più lontano vi aiuterà a raggiungere l'obiettivo di 10mila passi al giorno.

2. Scomponete i 10mila passi in piccoli blocchi

Il modo più semplice per camminare 10mila passi è scomporlo in piccoli blocchi.

Lavorando in ufficio è più facile perché, senza volerlo, ci si muove di più.

Chi lavora da casa invece dovrebbe fare una passeggiata di 10-15 minuti prima di iniziare il turno, un'altra dopo la pausa pranzo e infine concludere la giornata lavorativa con altri 15 minuti di camminata per elaborare tutti i pensieri prima di passare ai tempi di inattività.

Scomporre l'attività fisica in questo modo significa non solo raggiungere i 30-45 minuti di esercizio richiesti al giorno, ma vi darà anche ampie opportunità di godersi l'aria fresca e tutti i benefici per la salute mentale che ne derivano.

**Camminare 10 minuti dopo i pasti vi migliorerà la vita (provare per credere)**

3. Fate tutte le commissioni camminando

Supponiamo che sia sabato mattina e che abbiate un certo numero di commissioni da sbrigare. Invece di guidare tra un'attività e l'altra, parcheggiate in una posizione centrale e camminate da e per ogni commissione. Ancora meglio se invece riuscite a portare a termine tutte le commissioni a piedi da casa.

Sì, sicuramente ci vorrà più tempo per completare tutte le faccende, ma questo aggiungerà movimento alla vostra giornata, regalandovi benefici per la salute imparagonabili.

4. Muovetevi ogni 45 minuti

Sappiamo che il nostro cervello funziona meglio durante brevi periodi di tempo. Questo vuol dire che potete impostare un timer ogni 45 minuti (per circa quattro volte al giorno) per prendere una pausa dal lavoro, alzarsi e muoversi un po'.

Non serve fare chilometri, basta passeggiare attorno all'ufficio, uscire in giardino, salire e scendere le scale.

Quattro pause di 15 minuti equivalgono a un'ora di esercizio al giorno. Combinandole con il resto del movimento quotidiano raggiungerete i 10mila passi in un batter d'occhio. Il vostro cervello e il vostro corpo vi ringrazieranno.

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5. Arruolate un "compagno di camminata"

Avere qualcuno con cui passeggiare non solo ci rende più responsabili, ma ci tiene compagnia mentre cerchiamo di raggiungere quei famosi 10mila passi al dì.

Un altro vantaggio di camminare in compagnia è avere condividere momenti sociali, che sappiamo ha svariati benefici per noi sia a livello mentale che a livello fisico.

6. Fate più viaggi

Non stiamo dicendo che dovete diventare il prossimo Forrest Gump e attraversare gli Stati Uniti a piedi, ma rimarrete sorpresi dalla velocità con cui raggiungerete il vostro obiettivo quotidiano semplicemente facendo dei piccoli cambiamenti.

Ad esempio, quando scarichiamo i sacchetti della spesa dall'auto o trasportiamo il bucato da una stanza all'altra siamo tentati di provare a fare meno viaggi possibile, impilando in modo innaturale quanti più oggetti possibile sulle nostre braccia.

Provate invece a fare un viaggio in più del necessario, magari prendendo un sacchetto della spesa alla volta. Ogni passo in più che farete sarà fondamentale per raggiungere l'obiettivo.