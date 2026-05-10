Maxi dress obsession: i vestiti lunghi più chic da indossare ora (e per tutta l’estate)
C’è un motivo se, ogni anno, appena iniziano le giornate più calde, il maxi dress torna immediatamente protagonista del guardaroba. Il vestito lungo infatti è uno di quei capi che riesce a mettere d’accordo tutto: è fresco, pratico, elegante e soprattutto è davvero versatile.
Basta un solo pezzo infatti per costruire un look completo e sentirci subito curate. E poi diciamolo: in primavera inoltrata e in estate poche cose sono chic quanto un maxi dress che si muove leggero a ogni passo.
La cosa più bella? Si può iniziare a indossarlo già adesso. A maggio potete indossarlo con blazer oversize, cardigan sottili e ballerine mesh, mentre tra qualche settimana basteranno sandali flat, occhiali da sole e una borsa in rafia per trasformarlo nell’uniforme ufficiale dell’estate.
Dai look da città ai weekend al mare, fino alle occasioni più eleganti, il maxi dress riesce sempre ad adattarsi in ogni occasione.
Maxi dress: su quali modelli puntare?
Le tendenze Primavera-Estate 2026 quindi parlano chiaro: i modelli di stagione puntano su silhouette morbide e rilassate, tessuti leggeri e dettagli romantici. Via libera quindi ad abiti in lino e cotone impalpabile, ma anche a versioni satin leggere e luminose che aggiungono subito un twist sofisticato.
Tra i dettagli più desiderati ci sono le spalline sottilissime, le schiene scoperte, i pois, le ruches leggere e i richiami al mood boho chic. Anche la palette racconta perfettamente la stagione: dominano il bianco latte, il verde, il marrone, il rosso e il rosa che regalano immediatamente un’allure fresca e irresistibile.
Insomma, romantico, minimal oppure boho, il maxi dress resta ancora una volta il capo chiave su cui puntare da qui fino a fine estate. Perché pochi pezzi riescono davvero a sorprendere con la stessa semplicità.
Vestiti maxi : i modelli a cui sarà impossibile dire no
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