Ogni mattina milioni di italiani mandano giù caffè e integratori insieme, convinti di fare il pieno di salute. Il biologo nutrizionista spiega perché questa abitudine, soprattutto per ossa e ferro, potrebbe essere un errore sottovalutato.

«Caffè e integratori mai assieme», spiega il biologo nutrizionista e divulgatore scientifico Christian Lenzi. Una frase che suona quasi come una insulto per chi, ogni mattina, prende il multivitaminico con il primo espresso al volo.

Eppure l’abbinata caffè + pillolina “per fare il pieno di energia” è uno dei modi più efficaci per buttare soldi in integratori che il corpo assorbe solo a metà. Il risultato: voi pensate di proteggere ossa, ferro, pelle e sistema immunitario, ma la caffeina sta remando contro.

Perché vi hanno fatto credere che stiano bene insieme

Il rituale è comodissimo: colazione rapida, caffè, integratori, tutto in un colpo solo. La pubblicità spinge proprio questa immagine di efficienza.

Il problema è che il corpo non ragiona per “comodità”. L’intestino ha tempi e meccanismi precisi di assorbimento e la caffeina non è una spettatrice neutrale: interferisce con il passaggio di molte vitamine e sali minerali dal lume intestinale al sangue. Quindi quella “coppia perfetta” è, in realtà, una relazione tossica.

Cosa succede al vostro corpo se prendete caffè e integratori insieme

Lenzi lo riassume in modo molto chiaro: «La caffeina contenuta nel caffè, nel tè e negli energy drink può interferire negativamente con l'assorbimento di micronutrienti come vitamine e sali minerali».

Un esempio concreto è il calcio. Per ogni circa 150 mg di caffeina - più o meno la quantità di una tazza di caffè - si perdono circa 5 mg di calcio. E questo effetto continua per ore dopo l’assunzione. In studi condotti su donne in post-menopausa, chi superava i 300 mg di caffeina al giorno aveva un rischio maggiore di osteoporosi e fratture dell’anca rispetto a chi restava più bassa.

La caffeina riduce anche l’assorbimento intestinale del calcio e ne aumenta la perdita con le urine. Doppio colpo alle ossa. E non riguarda solo il calcio:

- può inibire i recettori coinvolti nell’assorbimento della vitamina D, fondamentale proprio per fissare il calcio nelle ossa

- i polifenoli e i tannini del caffè e del tè “sequestrano” ferro e altri minerali, formando complessi che l’intestino fatica a utilizzare

- accelera il transito intestinale, riducendo il tempo di contatto delle vitamine idrosolubili (gruppo B e vitamina C) con la mucosa.

Secondo vari studi citati dai nutrizionisti, ferro e calcio assunti in integratore insieme al caffè possono vedere l’assorbimento ridotto anche di oltre la metà. Tradotto: la compressa c’è, ma il beneficio molto meno.

Le linee guida europee indicano per un adulto sano un tetto di sicurezza di circa 400 mg di caffeina al giorno. Ma se assumete integratori (o avete già carenze di ferro, vitamina D, problemi di ossa) molti specialisti consigliano di non superare i 300 mg, cioè 3 tazzine “generose”.

Gli integratori che soffrono di più l’effetto del caffè

I più penalizzati dall’abbinata con il caffè sono:

Calcio e vitamina D

Se prendete un integratore di calcio o vitamina D, il caffè è il peggior vicino di casa. La caffeina ostacola l’assorbimento di entrambi e indebolisce la densità ossea nel lungo periodo, soprattutto in chi è già a rischio osteoporosi (donne in menopausa, persone molto magre, fumatori).

Ferro

Il ferro “non eme”, quello presente nei vegetali e nella maggior parte degli integratori, viene facilmente legato da tannini e polifenoli del caffè. Risultato: meno ferro nel sangue, rischio di anemia che non migliora nonostante la terapia. Situazione delicata per vegetariane, vegane, donne con cicli abbondanti.

Magnesio e zinco

La caffeina aumenta l’escrezione urinaria di magnesio e può interferire con l’assorbimento dello zinco. Se usate questi integratori per stanchezza, crampi o pelle, associarli al caffè è quasi un autogol.

Vitamine del gruppo B e vitamina C

Sono idrosolubili, delicate e vengono eliminate in fretta. Il caffè ne accelera il “giro” nell’organismo, riducendo il tempo utile perché vengano assorbite.

Vitamine A, E, B12, omega 3 e probiotici sono meno sensibili, ma spesso nei multivitaminici sono mischiate a minerali: vale comunque la regola di separarli dal caffè.

Come organizzare la giornata perché caffè e integratori non si pestino i piedi

La buona notizia: non dovete scegliere tra caffè e integratori. Dovete solo separarli. Lenzi suggerisce di assumere il caffè almeno tre ore dopo l’integratore, soprattutto se contiene calcio, ferro, vitamina D o complessi del gruppo B ad alto dosaggio. Altri nutrizionisti indicano come minimo prudente 1-2 ore.

Qualche schema pratico:

- Multivitaminico del mattino

Appena sveglie: acqua e integratore. Colazione senza caffè o con latte/tisane. Primo caffè a metà mattina, un paio d’ore dopo.

- Ferro prescritto dal medico

Assumetelo con un po’ di vitamina C (es. succo di agrumi) lontano da latticini, caffè, tè, cacao e da verdure ricche di ossalati come spinaci, cavolfiori, barbabietole.

- Magnesio serale

Perfetto la sera, lontano dal caffè pomeridiano. Meglio fermare l’ultima tazzina intorno alle 16 se volete aiutare anche il sonno.

Ricordate che non esiste solo il caffè: tè, cola, bevande energetiche e parecchi integratori “brucia grassi” contengono caffeina e si sommano nel conteggio quotidiano.

In caso di dubbi, una regola semplice funziona sempre: considerate il caffè un rivale degli integratori. Separate orari e momenti della giornata, leggete le etichette e, se avete terapie specifiche per ferro, vitamina D o osteoporosi, confrontatevi con il medico o il nutrizionista. Così la vostra tazzina resta un piacere, e la compressa fa davvero il suo lavoro.