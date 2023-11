Dalle candele ai cocktail, passando per giochi, cioccolatini e birre: ecco i calendari dell'Avvento 2023 più belli (o buoni)

A giudicare dai corridoi dei supermercati, che da un giorno con l'altro si sono riempiti di calendari dell'Avvento 2023 uno più goloso dell'altro, possiamo iniziare ufficialmente il countdown al Natale.

E non possiamo che esserne felici - soprattutto ora che nei calendari dell'Avvento si trova davvero di tutto, e con una piccola ricerca ci si può regalare un mese di piccole felicità quotidiane super personalizzate o addirittura personalizzabili.

** Chi fa l'albero di Natale in anticipo è una persona più felice della media (lo dice la scienza) **

Tra tutti, abbiamo selezionato i calendari dell'Avvento 2023 che secondo noi sono i più belli (o utili, o buoni) di quest'anno (tradotto: quelli che ci piacerebbe avere, che non sono mai abbastanza. Come lo spazio in casa, ma quella è un'altra storia).

Ce n'è per tutti i gusti (letteralmente) e per tutte le tasche.

I calendari dell'Avvento 2023 più belli, buoni, utili o divertenti

(Continua sotto la foto)

Per gli amanti del caffè

Per questo Natale Nespresso ha lanciato una collezione in edizione limitata, Festive 2023, frutto della collaborazione con Fusalp, marchio di abbigliamento francese per il tempo libero. La linea si ispira alle cime innevate delle Alpi, ai sapori invernali della montagna e al puro stile alpino.

Per entrare appieno nell'atmosfera, è stato ideato anche il nuovo calendario dell’Avvento, disponibile sia per Original che Vertuo Line. Ogni giorno un gusto diverso della selezioni di caffè Nespresso e, per celebrare la fine del conto alla rovescia, dietro alla 24esima casella la Festive Coffee Mug Nespresso x Fusalp in edizione limitata in regalo.

Per gli amanti delle tisane

Se siete tra quelli per cui l'inverno è soprattutto divano, copertina e tisana, il calendario dell'Avvento Pukka Herbs è quello che fa per voi.

Al suo interno 48 miscele, due dietro ogni casellina, per condividere con chi si vuole il piacere degli infusi a base di erbe biologiche.

21 gusti diversi, dall'essenza natalizia della cannella alle note agrumate dell'arancia fino alla dolcezza del sambuco.

Per i patiti del pistacchio

Per questo Natale, l'associazione no profit che raggruppa i coltivatori di pistacchi americani, l'American Pistachio Growers, ha lanciato un calendario dell'Avvento in collaborazione con NonSoloFood.

24 caselle che comprendono altrettante sorprese a base di pistacchi, dai dolcetti alla crema alla frutta secca.

Ogni giorno una sorpresa diversa

Se non vi accontentate di un calendario dell'Avvento tematico, ma volete essere sorpresi ogni giorno, vi suggeriamo la proposta di JewelCandle.

Nelle 24 case si può trovare di tutto, dalle candele alle decorazioni natalizie ai bijoux.

Il calendario dell'Avvento per collezionisti

È una vera e propria opera d'arte il calendario dell'Avvento Tiffany&Co x Andy Warhol.

Ispirato dai biglietti di auguri natalizi che il maestro della Pop art realizzò per la maison di gioielli durante gli Anni ’50 e ’60, è caratterizzato dalle illustrazioni e dai colori più famosi al mondo di Warhol ed è riempito con una selezione di design Tiffany.

Un Avvento da supereroi

Come ogni anno non può mancare il conto alla rovescia cadenzato dai mattoncini Lego. Se a questo si aggiunge una delle saghe più amate di sempre, quella Marvel Avengers Infinity, allora non c'è scampo, neanche per gli adulti.

Le finestrelle nascondono 7 minifigure - Okoye, Doctor Strange, Capitan America, Spider-Man, Wong, Iron Man e la Vedova Nera - più mini-modelli e accessori del Marvel Cinematic Universe, tra cui un mini Quinjet e un treno Hydra.

Disney per tutti

Dal calendario dell'Avvento di Topolino e i suoi amici ai micro-peluche Disney Munchlings fino alla Droid Factory di Star Wars. L'attesa del Natale con Disney è una garanzia e soddisfa tutti.

Per bambini (e adulti diversamente cresciuti)

Anche quest'anno Playmobil ha pensato a nuovi calendari dell'Avvento ad hoc che si aggiungono ai classici.

Il marchio tedesco del Gruppo Brandstätter ha messo infatti a punto quattro nuove proposte a tema che vedono protagonisti personaggi originali, animali e accessori. Dai viaggi in slitta ai furti al museo, dalle epiche battaglie nella neve alle feste danzanti sotto l’arcobaleno. Dietro ogni casella un'avventura.

Per i fan di Stranger Things

Articoli di cancelleria, gadget, accessori. All'interno del calendario dell'Avvento che Cinereplicas ha realizzato ispirandosi alla quarta stagione di Stranger Things c'è tutto quello che un fan della serie potrebbe desiderare.

Per un viaggio nel Sottosopra in attesa della quinta e ultima stagione.

Per un Avvento da bere

Dietro le 24 caselle che compongono il calendario dell’Avvento di Nio Cocktails è possibile trovare miscele ready-to-drink, due per tipo, da gustare ogni giorno per 12 giorni (se si è in due o una al giorno da single).

All'interno della box è possibile scoprire un mini cocktail bar davvero completo: dai best seller come il Negroni, Cosmopolitan, il Daiquiri e il Margarita, ai grandi classici come il Dry Martini, Tea Sour e il Manhattan, fino a rivisitazioni del tutto nuove come il Cuban Negroni.

Il calendario dell'Avvento goloso

Per molti il calendario dell'Avvento ha senso solo se c'è il cioccolato. E allora ecco che il maestro Iginio Massari quest'anno ha voluto dare il suo contributo realizzando un cofanetto in edizione limitata all'interno del quale scoprire le sue creazioni di Alta pasticceria. Per il 25 dicembre, poi, c'è anche una sorpresa da scartare nel giorno di Natale.

Per gli amanti della birra

Il calendario contiene 24 birre e beer cocktail artigianali prodotti dal birrificio agricolo Baladin. Ma per scoprire quale casella aprire bisognerà seguire gli indizi delle icone.

La box contiene: 14 birre in bottiglia da 33 cl – 5 lattine di birre in lattina da 33 cl – 5 lattine di beer cocktail da 23,7 cl.

Il classico da riempire a proprio gusto

Se non siete vittime del marketing e, anzi, preferite trovare voi una sorpresa con cui riempire ogni giorno una scatolina di dimensioni diverse, c'è sempre la soluzione proposta da Flying Tiger, con le sue casette pronte ad accogliere ciò che preferite.

Per i cuori di panna

L'idea romantica che coniuga la dolcezza delle proprie foto a quella degli snack Kinder e Ferrero. È quella proposta da Cheerz, con i suoi calendari dell'Avvento personalizzabili. La scelta è da una a tre immagini (per cui varia anche il prezzo) e al suo interno contiene una sorpresa Kinder® Schoko-bons, Ferrero Rocher, Kinderbueno® mini.