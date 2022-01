Mancano sempre meno partite alla fine del campionato di calcio, ed è arrivato il momento di stilare la classifica dei giocatori più belli della Serie A

Sexy, attraenti e affascinanti: abbiamo selezionato una rosa di calciatori da tenere sott’occhio in quelle domeniche di campionato in cui magari ci tocca sprofondare sconfortate sul divano - magari anche un po’ annoiate - mentre assistiamo inermi alla trasformazione del salotto di casa in una curva hooligans (tra amici, amici degli amici e vicini a cui, guarda caso, si è rotta la parabola), da parte di mariti, fratelli e fidanzati.

E se così deve essere che perlomeno che ne valga la pena! E noi vi daremo ben otto ragioni.

Gli 8 calciatori più sexy della Serie A

(Continua sotto la foto)

Oliver Giroud - Milan

Attaccante della nazionale francese, nato a Chambery il 30 settembre 1986, è proprio lui una delle grandi new entry della Serie A 2021/2022 passando infatti dal Chelsea al Milan.

Occhi azzurri e fisico prestante (è alto oltre un metro e novanta) è una costante nelle classifiche dei calciatori più belli in circolazione e noi ne sappiamo qualcosa.

Purtroppo non c’è trippa per gatti come si dice a Roma: Giroud è sposato da ormai una decina di anni con Jennifer che gli ha dato ben quattro figli.

Leonardo Bonucci - Juventus

Al cugino d’oltralpe (e magari averne così pure in famiglia, meglio ancora se di grado lontano) rispondiamo con il numero 19 della Juventus e della nazionale italiana: Leonardo Bonucci.

Il neo campione d’Europa - nato a Viterbo trentaquattro anni fa - è un veterano bianconero (seppur con una breve parentesi al Milan) e delle hit parade dei giocatori più affascinanti.

Forse sarà per quello sguardo tenebroso e per la grinta da leone. Peccato che ci abbia già pensato Martina Maccari a mettergli l’anello al dito, la coppia ha anche due bellissimi figli maschi di 7 e 9 anni.

Salvatore Sirigu - Genoa

Per gran parte della sua carriera è stato a Parigi - al Psg, dove oggi gioca Gigio Donnarumma - ma proprio questa estate (dopo aver alzato anche lui la coppa di Euro 2020 allo stadio di Wembley) è tornato in Italia.

Oggi infatti il portiere sardo difende i pali del Genoa. Di grande personalità dentro e fuori dal campo Sirigu, alto e ben piazzato (1 metro e 92 per oltre 80 chili di peso) colpisce per i suoi occhi blu e lo sguardo dolce.

Tutte caratteristiche che hanno sicuramente colpito l’attuale compagna Claudia Pischedda, Miss Sardegna e finalista a Miss Italia 2007.

Rui Patricio - Roma

C’è un altro portiere nella nostra classifica dei calciatori più belli della Serie A. Per ammirare le sue gesta (sì, soprattutto quelle calcistiche) tocca sedere in prima fila allo Stadio Olimpico.

Il portoghese trentatreenne Rui Patricio gioca nella Roma dove ha firmato un contratto triennale da circa 2 milioni di euro a stagione.

Sposato con una sessuologa e psicologa, due figli, il giocatore fortemente voluto da mister Mourinho - suo connazionale - ha una grande passione per lo yoga, il golf e la meditazione. Eh già anche noi meditiamo…

Federico Fazio - Roma

Compagno di squadra di Rui Patricio, Federico Fazio veste la maglia numero 20 e gioca nel ruolo di difensore. Moro e altissimo anche lui è nato a Buenos Aires il 17 marzo 1987.

Dopo aver militato nel Siviglia e nel Tottenham è arrivato nella Capitale dove però oggi è fuori rosa nell’undici di Josè Mourinho. Tipo molto riservato, probabilmente si consolerà con la moglie spagnola Alejandra e con il suo Tomi che ha tre anni.

Antonio Candreva - Sampdoria

Romano, classe 1987, Antonio Candreva dopo gli esordi nella Ternana è esploso tra le fila della Lazio nel 2012 per poi passare all’Inter nel 2016. Dallo scorso anno è nella Samp dove ricopre i ruoli di centrocampista e attaccante.

Attualmente è fidanzato con Allegra Luna - con cui ha avuto due figli, Romeo e Raul - e di cui posta spesso foto insieme su Instagram. In passato Candreva è stato sposato con Valentina Biancifiori con cui è diventato padre di una bambina di nome Bianca.

I rapporti tra i due sono molto tesi al punto che il calciatore ha chiesto addirittura l’annullamento alla Sacra Rota portando avanti come motivazione la sua incapacità di intendere nel momento del sì.

Remo Freuler - Atalanta

Originario del Canton Glarona, Remo Freuler è un calciatore della nazionale svizzera e dell’Atalanta per cui indossa la maglia dal 2016. Felicemente sposato con la serba ventottenne Kristina Sivcic detta Kiki - nominata tra le WAGS più sexy di Euro 2020 - hanno insieme un volpino che trattano come un figlio.

Come tante coppie durante la prima ondata di Covid i due sono stati costretti a rimanere lontani per molto tempo per via della chiusura dei confini elvetici: lui a Zingonia, in provincia di Bergamo, e lei a Zurigo.

Atleta tosto in campo, uomo di grande sentimento fuori: «L’immagine con i carri dell'esercito che portavano via da Bergamo così tante bare mi rimarrà dentro per sempre», aveva commentato in quei giorni durissimi a Tuttosport.

Alex Meret - Napoli

Udinese, ventiquattro anni, Alex Meret è l’estremo difensore del Napoli (insieme a Ospina) e della nazionale italiana con cui è diventato campione d’Europa la scorsa estate. Molti fanno il suo nome come alternativa più valida al momento in circolazione dell’attuale portiere titolare azzurro Donnarumma.

Il suo metro e novanta di altezza, gli occhi blu e il sorriso irresistibile hanno stregato l’attuale fidanzata Debora Romano - modella molto attiva sui social - e ancora prima la sua ex Francesca Calori (figlia di Alessandro, ex capitano dell’Udinese).

Re di cuori ma anche di denari: il suo ingaggio attuale è di un milione di euro netti a stagione.