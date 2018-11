La qualità della vita è la percezione soggettiva del modo in cui si vive e dunque siamo noi stessi a definirla: ecco come aumentarla e sentirsi più felici

Avere un’alta qualità della vita significa essere felici.

Questo dato viene misurato con degli indicatori che valutano le relazioni, la salute fisica e psichica, il livello di indipendenza, le credenze personali e il rapporto che si ha con le caratteristiche dell’ambiente in cui si vive.

In particolare, le credenze personali giocano un ruolo fondamentale poichè definiscono il senso della propria vita e danno significato a tutto ciò che si vive.

In altre parole, la qualità della vita si basa sulla percezione che un individuo ha di veder soddisfatti i propri bisogni e di credere nella possibilità di raggiungere la felicità.

Vi mostriamo come alzare la qualità della vita in 4 step.

(Continua sotto la foto)

1. Smettete di preoccuparvi

Se volete alzare la vostra qualità della vita, smettetela di preoccuparvi per le cose inutili.

Analizzate i vostri timori, capite quando hanno delle fondamenta e quando invece è il caso di razionalizzare e ridimensionare.

La maggior parte degli eventi, infatti, sono imprevedibili e fuori dal nostro controllo e proprio per questo non ci rimane altro che accogliere quello che arriva senza resistenze.

2. Investite su relazioni sociali e hobby

Individuate cosa vi permette di staccare la spina tanto da riuscire a godervi solo il momento presente.

Solitamente le attività che danno maggior benessere sono legate alle relazioni sociali e alle passioni da coltivare.

I rapporti infatti promuovono l’empatia e la solidarietà, ci permettono di rispecchiarci e di ridimensionare le tensioni personali.

Gli hobby e le passioni coltivano la parte libera e creativa che permettere di esprimerici e che ci rende unici.

3. Sviluppate pensieri positivi

La qualità della vita è determinata dal nostro pensiero che, se positivo, sarà produttivo ed efficace anche nelle situazioni di difficoltà.

Frasi come Non sono capace o Non andrà bene ci faranno precipitare ancora prima di aver cominciato e per questo non sono utili al nostro benessere.

4. Siate voi stessi

Dulcis in fundo, siate voi stessi.

Uscite dalla massa, permettetevi di avere idee diverse, evitate di cambiare maschera in base a chi avete davanti, accettatevi semplicemente per quello che siete.

Appropriatevi di un vostro stile di vita e mantenetelo con chiunque e nelle diverse situazioni, cambiatelo solo se siete voi a volerlo.

Ne va della vostra qualità della vita.