Il dilemma dei dilemmi: dobbiamo ascoltare mente o cuore per essere felici? Vi spieghiamo come risolvere la questione e trovare una risposta in sei passaggi

La lotta tra mente e cuore non è altro che la contrapposizione tra la mente razionale ed emotiva.

Uno studio psicologico di Fetterman e Robinson (2013) mostra come le persone molto razionali e quelle che ascoltano solo il cuore siano letteralmente sulla stessa barca: non c’è una modalità migliore dell’altra per prendere decisioni poiché entrambe portano vantaggi e svantaggi.

C’è solo un modo per aggirare le scelte sbagliate e prendere le decisioni giuste: dare ascolto ad entrambe le voci e integrare i loro pensieri.

Vi facciamo vedere come fare per seguire sia la mente che il cuore ed essere felici.



(Continua sotto la foto)

Ascoltare la mente: pro e contro

Se siete troppo razionali, state mettendo da parte un lato importante del vostro essere.

Non siete macchine ma siete umani, seguire solo la testa vi porterà a fare scelte ponderate ma che potrebbero non rendervi felici.

Allentate la presa, concedetevi (qualche volta) di ascoltare anche la vostra parte emotiva e notate cosa succede dentro di voi.

Seguire il cuore: pro e contro

Allo stesso modo, se siete persone particolarmente impulsive considerate che avete un cervello e dovete usarlo.

Sì quindi a seguire la propria istintività ma sempre con un fondo di razionalità che possa aiutare a prendere la direzione giusta.

Come dare voce a entrambi

Capite cosa vi dicono la testa e il cuore. Cercate un modo per farli dialogare.

La modalità migliore per integrarli è scegliere la direzione da prendere con la testa ma poi usare le emozioni per percorrere quella strada.

Ascoltatevi di più

Dopo aver dato voce a mente e cuore, se i due divergono molto, la sensazione sarà di confusione.

La soluzione per sentirvi meglio è la calma e la concentrazione su di voi.

Usate tecniche come mindfulness, yoga e meditazione per accogliere quello che arriva senza giudizio.

Troverete un punto di accordo tra le due voci e saprete cosa fare.

Accettazione è la parola chiave

Non scacciate dalla mente ciò che arriva dal cuore.

Dare le spalle ai vostri sentimenti non vi servirà per sentirvi meglio, anzi.

Se respingerete ciò che sentite, la forza di questi pensieri aumenterà.

Dedicatevi piuttosto a capire da dove provengono quei sentimenti, dategli un significato e infine accettateli.

Concedetevi di perdere il controllo

Spesso non si fanno delle scelte perché si vorrebbe avere la sicurezza che quel salto nel vuoto andrà bene.

Nessuno può assicurare il successo della vostra decisione, il futuro non è prevedibile.

Scegliete ascoltando la voce emotiva e razionale che arriva da dentro di voi e, comunque andrà, non ve ne pentirete.