Le dimensioni a volte contano. Soprattutto se si parla di diamanti. Ecco le foto degli anelli di fidanzamento più belli delle celebrity

Forse l'amore non si misura a carati, ma se dipendesse dalle dimensioni dell'anello di fidanzamento le star non avrebbero davvero di che preoccuparsi.

Nonostante i matrimoni a Hollywood durino spesso meno delle riprese di un film, infatti, i diamanti che li sanciscono sono sempre da sogno.

Volete dare un suggerimento al vostro fidanzato? Sognare a occhi aperti?

Abbiamo raccolto gli anelli di fidanzamento più belli che abbiamo visto alle dita delle star negli ultimi anni

Per dovere di cronaca abbiamo inserito anche quelli di qualche coppia già scoppiata, o che non ha fatto nemmeno in tempo a pronunciare il fatidico sì.

D'altra parte un diamante è per sempre. Nessuno ha mai detto che lo fosse il matrimonio.







Meghan Markle

È stato il Principe Harry a disegnare l’anello di fidanzamento con cui ha chiesto la mano di Meghan Markle.



Una fascia di oro giallo e tre diamanti, uno centrale acquistato in Botswana, Paese caro a entrambi, e due laterali, che provengono da una spilla di Lady D.



I due sono convolati a nozze il 19 maggio 2018.

Hailey Baldwin



È arrivato a sorpresa l'annuncio del fidanzamento di Justin Bieber e Hailey Baldwin.



Il cantante era reduce dall'ennesima rottura con Selena Gomez e nessuno si aspettava che solo dopo qualche mese potesse proporre le nozze alla modella, con cui è tornato da pochi mesi.



Invece c'è chi sostiene di non averlo mai visto così felice e convinto.



Jennifer Aniston



L'attrice aveva annunciato il fidanzamento con Justin Theroux nel 2012.



Si sono sposati in segreto con una cerimonia a sorpresa a Bora Bora nell'agosto del 2015.



Nel febbraio 2018 hanno annunciato la separazione.



Kate Hudson



L'attrice ai tempi del fidanzamento con il cantante dei Muse, Matthew Bellamy, dal quale ha avuto un figlio, Bingham.



Il suo anello? Platino con diamante taglio smeraldo da 9 carati.



Oggi è fidanzata con Danny Fujikawa, dal quale aspetta un altro figlio.



Gwyneth Paltrow

Questo è il solitario con cui Chris Martin ha chiesto la mano dell'attrice nel 2003.



I due sono convolati a nozze un anno dopo, per poi annunciare l'ormai celebre conscious uncoupling nel 2014.



Oggi Gwyneth è fidanzata con il produttore Brad Falchuk, con il quale fa coppia fissa da tre anni. Le nozze sono attese alla fine dell’estate.



Reese Witherspoon



Reese Witherspoon è convolata a nozze con Jim Toth nel 2011, dopo soli tre mesi di fidanzamento, avendo alle spalle un divorzio con Ryan Phillippe e una convivenza con Jake Gyllenhaal.



Scarlett Johansson



Era alla Mostra del Cinema di Venezia Scarlett Johansson quando ha sfoggiato questo anello vintage in stile Art Deco regalatole da Romain Dauriac.



I due si sono conosciuti nel 2012 e sono convolati a nozze nel 2015.

Due anni dopo hanno annunciato il divorzio.



Katy Perry



Anche il matrimonio di Katy Perry con Russel Brand è naufragato in poco tempo, nonostante l’anello di diamanti donatole dal comico.



Dopo il tira e molla con John Mayer, adesso la cantante è tra le braccia di Orlando Bloom.



Halle Berry



È durato solo pochi anni anche il matrimonio dell’attrice con il collega Olivier Martinez, conosciuto sul set nel 2010.



I due avevano annunciato il fidanzamento nel 2011 e avevano accolto il primo figlio nel 2013, prima di annunciare il divorzio due anni dopo.



Beyoncé



Anello da 18 carati disegnato da Lorraine Schwartz per Queen Bey, regalo del marito Jay-Z pochi mesi prima del loro matrimonio, nel 2004.



Adele



Nel giro di due anni Adele è diventata una star mondiale, è diventata mamma e si è fidanzata con Simon Konecki, 14 anni più grande di lei.



Angelina Jolie



L'anello di fidanzamento di Angelina Jolie, disegnato da Brad Pitt, ha al centro una pietra di forma allungata ed è montato insieme a tante pietre più piccole.



Un vero peccato non poterlo più indossare ora che la coppia più bella del mondo è separata.



Victoria Beckham



Anche David Beckham ha voluto disegnare personalmente l'anello per Victoria: un diamante da 3 carati taglio marquise.



Miley Cyrus



Si sono lasciati annullando il matrimonio qualche anno fa, ma la cantante ha tenuto ugualmente il solitario da 3,5 carati ricevuto da Liam Hemsworth.



E ha fatto bene visto che nel 2017 sono tornati insieme.



Blake Lively



L'anello di Blake Lively è un diamante ovale di luce rosa, che Ryan Reynolds ha personalizzato con una tempesta di diamanti.



Khloe Kardashian



Lo ha indossato per un po’ anche dopo il divorzio, ma ora che sta con Tristan Thompson se n’è dovuta separare.



Peccato, perché l'anello con diamante a 9 carati che Khloe Kardashian ha ricevuto da Lamar Odom era davvero da favola.



Jessica Biel



Risale al marzo 2012 il fidanzamento di Jessica Biel e Justin Timberlake, siglato con un diamante da 6 carati



Katherine Heigl



Elegante, ma discreto l'anello che Katherine Heigl porta dal 2007, regalo del marito Josh Kelley, con il quale ha adottato due bambini e ne ha avuto un terzo.



Zoe Saldana



Nozze in gran segreto per Zoe Saldana e il marito italiano Marco Perego, che con questo anello nel 2013 ha battuto la concorrenza di Bradley Cooper.



Anne Hathaway



Vale circa 120mila euro l'anello che Adam Schulman ha disegnato, in collaborazione con Kwiat, per l’attrice nel 2012.



Nel 2016 hanno avuto il loro primo figlio.



Fergie



Risale al 2007 anche il fidanzamento di Fergie dei Black Eyed Peas con Josh Duhamel siglato da questo solitario con diamante.

La coppia purtroppo si è separata nel 2017.



Natalie Portman



Di platino riciclato con un diamante antico certificato “conflict-free” l’anello di Natalie Portman progettato dal marito Benjamin Millepied.



Salma Hayek



Un fidanzamento che è coinciso con la nascita di un figlio per Salma Hayek, moglie del magnate del lusso Francois Henri-Pianult.



Kim Kardashian



È finito all'asta l'anello di fidanzamento che Kim Kardashian aveva ricevuto da Kris Humphries per il loro matrimonio durato appena 72 giorni.



Kim Kardashian bis



Poco male, perché la star si è consolata con non uno ma ben due anelli di fidanzamento da parte di Kanye West.



Gwen Stefani



Gwen Stefani e il marito Gavin Rossdale stavano insieme dal 1996, ma il fidanzamento è stato ufficializzato con questo anello nel 2002.



Sembravano una coppia indistruttibile. E invece il divorzio è arrivato anche per loro, nel 2015.



Poco dopo Gwen si è messa con il cantante country Blake Shelton conosciuto dietro il bancone della giuria di The Voice.



Katie Holmes



L'anello che Tom Cruise regalò a Katie Holmes è una doppia fede in oro bianco con un grosso diamante dal taglio ovale, circondato da punti luce.



I due si sono lasciati nel 2012.

Poco tempo dopo si è iniziato a vociferare di una relazione tra l’attrice e Jamie Foxx, ufficializzata solo nel 2017.



Nicole Kidman



Keith Urban ha regalato questo anello a Nicole Kidman quando le ha fatto la proposta nel 2006, aggiungendo, dopo il matrimonio, un Trinity di Cartier.



Kate Middleton



Chi non ha studiato in ogni dettaglio l'anello di fidanzamento che William ha regalato a Kate?

Uno zaffiro circondato da diamanti appartenuto a Lady Diana.



Amal Alamuddin



Simbolo di purezza, l'anello dell’avvocato libanese, sposa di George Clooney, che le ha regalato questo diamante da sette carati su montatura in platino.

La coppia si è sposata a Venezia nel 2014 e ha avuto due gemelli.



Leighton Meester



Sia il fidanzamento che il matrimonio di Leighton Meester e Adam Brody sono stati tenuti nascosti agli occhi dei curiosi nel 2014.

Non si può dire lo stesso per il solitario al dito dell’attrice.



Michelle Hunziker



D'oro bianco e brillanti l'anello che Tomaso Trussardi ha donato a Michelle Hunziker, il cui matrimonio si è tenuto nel 2014 al Palazzo della Ragione di Bergamo.

La coppia ha avuto due figlie, Sole e Celeste.

Olivia Palermo



Sicuramente originale l'anello di fidanzamento che Johannes Huebl ha regalato a Olivia Palermo, con il quale è convolata a nozze a sorpresa nel 2014.



Chiara Ferragni



È stata la proposta di fidanzamento più social del mondo, quella che Fedez ha fatto a Chiara Ferragni nel maggio del 2017 nel bel mezzo di un concerto all’Arena di Verona.



I due si sposeranno a Noto, in Sicilia, il 1° settembre.



