Quanto varrebbero Kate e Meghan se fossero influencer? Una ricerca ha calcolato il valore (in euro) delle Duchesse su Instagram

Come membri della royal family inglese, Kate e Meghan rientrano senza dubbio tra le persone più influenti al mondo.

E in un mondo in cui i post su Instagram hanno un valore economico si può tranquillamente dire che la loro presenza sui social media supera di gran lunga come introiti quelli prodotti come duchesse.

Ogni volta in cui vengono fotografate con addosso un capo o accessorio moda particolare, questo ottiene il tutto esaurito in pochi minuti.

Un brand di occhiali da sole usati da Meghan Marke, per intenderci, ha riportato un incremento delle vendite del 1000%, mentre la piccola azienda produttrice dei jeans che indossava l'anno scorso ha dovuto addirittura aumentare la produzione per star dietro alle richieste.

Quanto vale tutto questo?

Facile.

Quanto valgono Kate e Meghan sui social

Secondo una ricerca, possiamo attribuire un valore economico ben preciso all'influenza delle due duchesse.

Il London Institute of Photography ha analizzato le immagini di Kate e Meghan postate sui social da sei account di moda nell'ultimo anno e ha calcolato che le due donne insieme hanno generato un valore calcolabile in oltre 2,1 milioni di euro.

«Entrambe sono estremamente influenti, ma Meghan ha prodotto un valore maggiore» - specifica il ricercatore capo Damon Culbert.

Questo è probabilmente dovuto al fatto che è il suo primo anno da reale.

Culbert ha aggiunto: «È stato un anno molto intenso con un matrimonio e la nascita di Archie. E la presenza online della Duchessa del Sussex è stata di grande valore per il pubblico di tutto il mondo».

I ricercatori hanno analizzato i dati di sei account Instagram di moda e trovato 281 foto di Meghan (che hanno raccolto 3,8 milioni di Mi piace) e 161 immagini di Kate (1,79 milioni di Like).

Ogni like vale 0,33 centesimi.

Nessuna delle due potrà mai guadagnare niente da Instagram, ma per avere un termine di paragone: Kylie Jenner, l'influencer più pagata al mondo, ha un valore di circa 1.7 milioni per post: più delle due Duchesse prese singolarmente, dunque, ma nettamente inferiore rispetto alla coppia reale.

Insomma, i “Kate effect” e “Meghan effect” sono ben lontani dal finire.