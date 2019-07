La riprogettazione dell'anello di Meghan Markle è stato un regalo del principe Harry per l'anniversario e la nascita di Archie: ecco il suo significato

Il mistero attorno il nuovo anello di Meghan Markle è stato risolto.

Durante la sua prima apparizione pubblica dopo la nascita di Archie (a Trooping the Colour all'inizio di Giugno), un nuovo anello ha fatto capolino sull'anulare di Meghan Markle, lasciando i fan desiderosi di sapere da dove arrivasse e perché.



E finalmente ecco la risposta.

Secondo Harper's Bazaar U.K., le modifiche all'anello di fidanzamento sono un dono speciale del principe Harry in onore del loro primo anniversario di matrimonio e della recente aggiunta alla famiglia, il piccolo Archie.

Le modifiche e il significato del nuovo anello

Harry ha lavorato personalmente alle modifiche dell'anello, che ora include una pietra zodiacale portafortuna per Meghan, una per Archie e una per Harry, sul lato inferiore della fascia di diamanti.



Il che significa che la parte inferiore dell'anello presenta segretamente uno smeraldo verde per Archie (Toro), uno zaffiro blu per il principe Harry (Vergine) e un peridoto per la duchessa del Sussex (Leone).

«Meghan è stata molto toccata da questo gesto di suo marito. Si vede che il principe Harry ci ha pensato molto ma soprattutto è un chiaro esempio di come lui la ami e ami la sua nuova famiglia», riporta Harper's Bazaar.



Non è però noto se l'anello sia stato donato alla duchessa in occasione della nascita di loro figlio, o in occasione del loro primo anniversario di matrimonio.