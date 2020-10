Lyst, la piattaforma di ricerca di moda più grande al mondo, ha realizzato studio che misura l’impatto dei reali sulle scelte di acquisto dei consumatori.

Non sbagliano mai un colpo, i loro look sono sempre una grande fonte di ispirazione e tutto ciò che indossano diventa sold out nel giro di pochi minuti: che i reali la sappiano lunga in fatto di stile non è certo una novità e oramai non stupisce neanche più il fatto che regine, principesse e duchesse si siano guadagnati nel tempo il titolo di vere e proprie fashion icon, capaci di influenzare i nostri acquisti.

A confermarlo anche Lyst, la piattaforma più grande al mondo di ricerca di moda, che ha realizzato il primo Royal Fashion Report, uno studio dedicato proprio ai reali che, grazie a un algoritmo innovativo, ha misurato l’impatto dei Royals sulle vendite e sulle ricerche di moda analizzando le abitudini di oltre 9 milioni di utenti che fanno shopping online.



Scelta di marchi accessibili e attenzione al riciclo: due grandi trend emersi dallo studio di Lyst

Da sempre gli abiti rappresentano per i reali un vero e proprio strumento di comunicazione.

“La moda che indossano invia messaggi che vanno oltre uno scatto di un red carpet. La scelta di un colore è per veicolare un sentimento; un brand locale viene indossato per supportare il luogo che stanno visitando; un capo economicamente accessibile serve a dimostrare vicinanza alla gente; il riutilizzo di un abito simboleggia la volontà di abbandonare eccessi. I loro vestiti probabilmente comunicano più dei loro discorsi” ha affermato Brenda Otero, Project Leader Lyst Royal Report.

E proprio per avvicinarsi di più alla gente comune e connettersi con il pubblico, negli ultimi anni le donne reali hanno sempre più spesso optato per look composti da capi firmati dai marchi di lusso e pezzi dai prezzi decisamente più accessibili e hanno iniziato a indossare gli stessi capi in più di un’occasione.

Dall’analisi di Lyst è emerso ad esempio che da quando la regina Letizia di Spagna lo scorso giugno ha sfoggiato un abito di Zara da 20 € l’interesse per il brand è cresciuto a dismisura e che grazie alla principessa Beatrice di York, che per il suo matrimonio celebrato durante la pandemia ha deciso di indossare un vecchio abito della nonna, le ricerche di abiti da sposa vintage hanno raggiunto picchi del 297% nelle 48 ore successive al Royal Wedding.



I reali hanno influenzato i trend anche durante il lockdown



Proprio come le persone comuni, anche i reali durante il lockdown hanno dovuto rivedere le loro abitudini e adattarsi ai cambiamenti imposti dalla pandemia. In quei mesi in cui eventi pubblici e visite ufficiali hanno lasciato il posto a videochiamate e interviste a distanza, i Royals hanno stravolto il loro look e con le loro scelte riusciti a influenzare il consumo e le ricerche di moda anche in piena pandemia.



Kate Middleton ad esempio, quotidianamente impegnata su Zoom insieme al marito William, ha optato per look più casual e dai colori più vivaci. Il risultato? Dopo aver indossato un maglione giallo ad aprile, le ricerche per questo capo di abbigliamento sono aumentate del 20%; e lo stesso è accaduto per il top a righe firmato JoosTricot e scelto per un’apparizione alla BBC, che ha fatto crescere le ricerche per i capi a righe nel 147%.

A dettare legge in fatto di stile anche la regina Elisabetta, il cui abito verde indossato durante il lockdown per un discorso alla nazione ha fatto schizzare alle stelle le ricerche per abiti declinati in questo colore che sono cresciute del 52%; e la regina Maxima dei Paesi Bassi, il cui abito giallo di Max Mara indossato durante un evento ufficiale ha fatto aumentare le ricerche per questo capo del 14%.



Gli abiti più ricercati del 2020 e gli altri trend svelati dal Lyst Royal Report



Il report di Lyst ha rivelato che il 64.5% delle ricerche influenzate dei reali riguarda la categoria “abiti donna midi” e che le principesse Olympia di Grecia, Omiliana di Nigeria e Lady Amelia Windsor sono tra le giovani reali più amate di Instagram e ha anche svelato quali sono gli abiti più amati del 2020.

Al primo posto nella top four degli abiti più ricercati in assoluto, il vestito a stampa floreale di Faithfull The Brand indossato da Kate Middleton che ha fatto salire le ricerche online per il marchio del 512%; mentre al secondo posto, un maxi dress in cotone bianco dallo stile bohémien di Charo Ruiz, sfoggiato quest’estate dalla Regina Letizia di Spagna, che ha fatto gonfiare le ricerche per il brand che hanno raggiunto il 353%.



Sul gradino più basso del podio, c’è un altro abito a fiori, quello di Dries Van Noten, scelto da Mathilde di Belgio per un’apparizione pubblica, che ha fatto crescere su Lyst l’interesse per il marchio del 39%; e a seguire c’è invece uno abito stampato di Rixo, sfoggiato dalla Regina Maxima dei Paesi Bassi, che ha fatto salire le ricerche per questo modello del 320%.

L'ennesima conferma che oramai anche i reali possono essere considerati dei veri e propri influencer!