Oggi le vediamo raggianti e bellissime sui red carpet, ma anche le star hanno avuto il loro momento da brutto anatroccolo: ecco i loro racconti

L'adolescenza è difficile, anche per le star.

Tutti siamo passati da quel periodo in cui c'è da combattere con brufoli, capelli dalle acconciature improbabili, apparecchi per i denti, occhiali da vista. Incubi estetici che se sommati possono trasformare chiunque in mostro, persino se poi crescendo ci si trasforma in una divinità come Beyoncé.

Prima di diventare famose anche le celebrity hanno avuto un passato da brutti anatroccoli.

In certi casi la presa di coscienza è arrivata solo a posteriori, in altri hanno dovuto combattere con le insicurezze tipiche dell'età.

Abbiamo curiosato tra le loro interviste per scoprire qual è stato il momento ugly dei vip.

Ecco i loro racconti.

Gwyneth Paltrow

Parlando della figlia Apple, l'attrice ha ricordato la sua adolescenza:

«È stata brutale, anni difficili per me. Cercavo di crescere in questo corpo scoordinato.

Avevo l'apparecchio e ho pensato che fosse una grande idea quella di rasarmi dietro la testa.

Credo sia stato quel periodo della vita in cui cerchi di essere una persona diversa e provi a capire quale vuoi diventare.

Ma è anche abbastanza penoso».

Sara Sampaio

La modella di Victoria's Secret ha pubblicato questa foto sul suo profilo Instagram come throwback per far vedere ai suoi fan com'era da ragazzina e soprattuto quanto è migliorata oggi.

«Prego, ragazzi», ha scritto, mostrandosi con una bandana al posto della maglietta, occhiali e forcine e aggiungendo l'hashtag #nevergiveuphope (tradotto: non perdere mai la speranza).

Justin Timberlake

Prima di diventare una popstar internazionale e un sex symbol, il cantante era un ragazzino come tanti, che veniva bullizzato dai compagni di scuola per via dell'acne e dei suoi capelli strambi.

«Quando sei un bambino provi con tutte le tue forze a farti accettare e quando poi cresci ti rendi conto che non è la cosa più importante e interessante.

Non sarei qui se avessi ascoltato tutti quei ragazzetti che mi dicevano che ero una femminuccia con una terribile voce. Siate diversi», ha detto.

Nicole Kidman



Nonostante in molti le invidino la sua fluente chioma rossa, l'attrice ha confessato che quando era piccola non si sentiva per niente a suo agio.

I suoi capelli la facevano sentire «brutta e repellente.

Quando ero bambina avevo i boccoli che arrivavano fino al sedere e la gente me li tirava continuamente. Lo odiavo».

Beyoncé

Ebbene sì, anche Queen Bey ha avuto i suoi complessi da piccola, specie quando si trovava insieme ad altri bambini e si sentiva brutta e impacciata. Ma è riuscita a lavorare su se stessa e superarli:

«Quando cresci impari un po' di cose, non ti fa paura lasciarti andare e non ti preoccupi più dell'ignoto. Non ti vergogni più di scoprire il tuo corpo, la tua mente e la tua anima, anche se possono farti sentire a disagio.

Inizia tutto così, un giorno ti guardi allo specchio e dici 'Sai che c'è? Mi piace quello che vedo'.

Se non avessi attraversato dei momenti bui nella mia vita, non sarei io».

Kristen Stewart

Che l'attrice non sia mai stata troppo orgogliosa della sua partecipazione alla saga di Twilight è ormai cosa nota, ma durante un'intervista con Ellen Degeneres ha spiegato quanto siano stati complicati quegli anni per lei:

«Riguardo quelle foto e mi sento come se stessi sfogliando l'annuario del liceo.

Non faccio i salti di gioia quando rivedo quelle immagini, ma mi sembra ieri. Invece avevo solo 17-18 anni quando la mia vita è stata stravolta ed è stato uno dei momenti più strani, complicati e assurdi della mia vita».

C'è da dire che almeno ha conosciuto Robert Pattinson, non proprio una tortura.

Dwayne Johnson

È stato proclamato l'uomo più sexy del mondo dalla rivista People lo scorso anno, eppure anche The Rock ha avuto la sua fase da brutto anatroccolo, a suo dire.

«il periodo peggiore è stato quando avevo 13-14 anni.

Cercavo di trovare la mia identità e di sentirmi a mio agio. Amavo i dolci.

Ogni giorno dopo la scuola andavo a comprare delle ciambelle e dei biscotti. Ma avevo una reazione quasi allergica a zuccheri e cioccolato e la mia pelle reagiva riempiendosi di brufoli. Provate a immaginarmi così e con i capelli ricci da afro».

Zooey Deschanel



«Niente è più difficile del periodo delle scuole medie», ha confessato la star di New Girl, aggiungendo che in quegli anni veniva presa in giro dai suoi compagni perché era paffutella.

Un'esperienza che, a suo dire, l'ha resa più forte e che si è portata dietro anche ora che è un'attrice affermata, tanto da voler fondare il sito HelloGiggles per dispensare consigli.

«Ora sento di avere la missione di dover aiutare le altre donne.

Se ci fosse stato un posto come quello quando avevo 13 anni, non mi sarei sentita così tanto sola».

Tina Fey

Prima di diventare famosa grazie al Saturday Night Live e a 30 Rock, l'attrice e comica ha passato «una pubertà piuttosto turbolenta» che l'ha portata a essere una «combinazione fatale di pelle unta e seno già formato all'età di dieci anni», ha raccontato.

Sandra Bullock

L'attrice ha rivelato che quando andava a scuola ad Arlington, in Virginia, era ben lontana dall'essere la diva da red carpet che è oggi:

«Portavo sempre delle stupide forcine per tenere i capelli tirati indietro. Ero proprio fuori moda», ha confessato.