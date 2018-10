Dall’ombrello banana all’impermeabile per cani con pinna da squalo annessa, ecco 11 gadget divertenti per combattere pioggia, freddo e depressione autunnali

L’autunno è la stagione più grigia dell’anno, quella in cui pioggia, nebbia e tinte tristi da foglie cadute dettano legge.

Per contrastare tutta questa meteoropatica depressione targata autunno basta armarsi degli accessori giusti.

Quali? Quelli che, sì, innanzitutto ci proteggano dal freddo e dai mali di stagione ma che anche regalino a chi li porta con sé (e a chi li vede passare) una sana e sonora risata.

Ecco 10 gadget con cui non passare inosservati, colorando con un variopinto arcobaleno di allegria questa Fall 2018!

Per non fare scivoloni di stile, l’ombrello a forma di banana con tanto di astuccio tipo Chiquita è il must have dell'Autunno 2018.

Si chiama Hivel ed è pieghevole, ironico, utile e pratico.

Già a partire dal suo colore giallo fluo, illuminerà le vostre giornate novembrine di allegria solare!

Con l'autunno finalmente possiamo tornare a godere dei bagni caldi.

Aggiungeteci un tocco di unicorno e non ne uscirete tanto presto.

Non c’è tazza da ufficio più azzeccata della Fuck Funny Design “Have a Nice Day”.

Si tratta di una divertente trovata che farà sputare caffè bollente dappertutto al vostro collega ignaro.

Dopo un paio di sorsate, infatti, fuoriesce un dito medio in ceramica posto all’interno, attaccato al fondo.

Se siete i burloni dell’ufficio, ecco come toccare il fondo insomma.

Aspettandoci precipitazioni notevoli per quest’autunno incipiente, ecco un impermeabile davvero divertente e carino per proteggere dalla pioggia il nostro cagnolino.

Si chiama Zunea Pet Dog Life Jacket e regalerà a tutti i passanti una grassa, grassissima risata.

Quando le giornate si accorciano e la sveglia inizia a suonare che fuori ancora c'è buio l'unica è trovarne una da non buttare fuori dalla finestra.

Questa suona con la canzoncina di Super Mario Land.

Appena scatta l’autunno, noi incominciamo già a fare il conto alla rovescia di quanto manca alla primavera.

Nell’attesa, ecco il poncho impermeabile più adatto: a forma di farfalla variopinta, per contrastare i giorni di pioggia e grigiore.

Per i primi freddi, dichiarate guerra al raffreddore a colpi di cuffia di lana a forma di elmo da cavaliere!

Divertente, calda e nerd al punto giusto. In una parola: a-d-o-r-a-b-i-l-e!

Per chi più che il freddo teme l’umidità, il cappello-ombrello è la scelta più saggia.

Non la penseranno come voi quelli che vi vedranno e non riusciranno a trattenere le risate ma intanto le vostre idee staranno all’asciutto.

Tranne quella che vi ha fatto uscire con un copricapo così demenziale: quell’idea fa acqua da tutte le parti!

Per non bagnarsi i piedini quando piove, gli stivali di gomma modello Cowboy sono l’asso nella fondina.

Per duelli di stile all’ultima goccia. Di pioggia, mica di sangue!

La Mug in ceramica di Star Wars è il must have del necessaire da ufficio più squisitamente nerd.

Quindi procuratevela senza se e senza ma.

Box di fazzoletti griffati

Se bagni caldi e cappelli non avessero fatto il loro dovere, rispondete al raffreddore col giusto stile, con i fazzoletti in box di Tempo by Diesel in limited edition.

Tre box per la casa, a tema denim, militare e rock, da tenere sul comodino, in bagno o sulla scrivania dell'ufficio, che all'utilità uniscono un progetto charity: la linea Tempo by Diesel infatti sostiene Only The Brave Foundation, la Onlus del gruppo OTB, che ha realizzato la ricostruzione della scuola media di Sarnano – un piccolo centro in provincia di Macerata – fortemente danneggiato dal sisma che ha colpito il centro Italia nel 2016.