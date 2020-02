Le uova fanno ingrassare? Quante calorie hanno? Ecco 3 buone ragioni per non rinunciare alle loro preziose virtù e, anzi, mangiarle anche se si è a dieta

Uova a dieta. Spesso quando si ha la necessità di sbarazzarsi di qualche chilo di troppo si rinuncia a questo alimento per il timore che faccia ingrassare.

Le uova in realtà hanno il grosso vantaggio di essere super nutrienti. E inserite in una dieta sana ed equilibrata sono delle ottime alleate della linea.

Ci sono solo alcune regole da seguire: evitare di consumarle nello stesso pasto con altre fonti proteiche come la carne, il pesce, i latticini o i formaggi. E fare attenzione alle quantità e ai metodi di preparazione. Vanno privilegiate le uova sode o alla coque a quelle fritte.

Dal punto di vista nutrizionale le uova contengono proteine, minerali, vitamine e grassi “buoni” alleati della linea. Forniscono in particolare preziosi Omega 3, maggiormente presenti in quelle di galline allevate a terra.

Hanno poi proprietà anti age. Combattono l’invecchiamento perché ricche di preziosi antiossidanti. Contengono in particolare carotenoidi come la luteina e la zeaxantina. Ma i benefici non finiscono qui.

Sono delle ottime alleate del buonumore che è indispensabile per evitare gli sgarri quando si segue una dieta. Apportano acidi grassi essenziali e vitamine del gruppo B che favoriscono la produzione dei neurotrasmettitori del benessere tra questi la serotonina, un ormone che regola l’umore e la sazietà. Assicurano poi vitamina D e minerali come fosforo e zinco che sostengono il buon funzionamento del sistema nervoso.

L’abbinamento ok? Con le verdure di stagione e il succo di limone. La vitamina C di cui sono ottime fonti favorisce l’assorbimento da parte dell’organismo del ferro di cui sono ricche le uova.

Hanno un elevato potere saziante

Le uova contengono proteine e grassi essenziali che rallentano la risposta dell’insulina e l’assorbimento degli zuccheri nel sangue, dando un senso di sazietà prolungato.

L’importante è non esagerare con le quantità. La porzione consigliata equivale a massimo 3-4 uova a settimana.

Favoriscono la costruzione di massa magra

Le uova sono una buona fonte di proteine di elevato valore biologico. Sono complete di tutti gli aminoacidi essenziali per la costruzione e la salute dei muscoli e di conseguenza della massa magra.

Danno una mano al metabolismo

Le uova sono alleate del corretto funzionamento del metabolismo, il meccanismo che trasforma il cibo in energia da bruciare.

Sono infatti una buona fonte di vitamine del complesso B.

Apportano in particolare vitamina B5, B6, B9 e B12 che sono coinvolte nel metabolismo di carboidrati, grassi e proteine.

