Per dimagrire, seguire diete drastiche spesso è controproducente, meglio adottare dei piccoli accorgimenti per tagliare le calorie senza fatica: eccone 5







Molto spesso la causa di gonfiore, chili in più e senso di pesantezza sono semplicemente gli stili di vita sbagliati.

Avere l’abitudine per esempio di consumare ogni giorno pasti magari sani ma ipercalorici fa accumulare ben più chili e centimetri rispetto al concedersi il dolce una volta ogni tanto.

Inoltre, il surplus calorico favorisce l’accumulo di tossine e scorie che intossicano il corpo e rallentano il metabolismo, il meccanismo che consente di trasformare il cibo ingerito in energia e bruciare di più.

Ridurre le porzioni a tavola d'altra parte non è impossibile, anzi, bastano alcuni piccoli accorgimenti per riuscirci senza (quasi) accorgersene.

Ecco allora 5 trucchi che possono essere d’aiuto per risparmiare calorie e dimagrire con più facilità.

Fate il pieno di vegetali

Le verdure apportano tante fibre che hanno un elevato potere saziante.

Riducono l’assorbimento di zuccheri e prolungano il senso di sazietà.

Favoriscono poi la regolarità intestinale e l’eliminazione delle tossine e delle sostanze di scarto che favoriscono gonfiori e ritenzione idrica.

Le fibre solubili presenti in carciofi, porri, cipolle e in molti altri vegetali hanno poi un’azione prebiotica. Nutrono i batteri “buoni” che popolano l’intestino, indispensabili per mantenersi in forma e in salute.

Aggiungetele in abbondanza: il piatto sarà più grosso e il vostro stomaco più pieno senza appesatire l'apporto calorico.

Mangiate lentamente

Consumare i pasti in modo frettoloso favorisce il gonfiore addominale.

Inoltre, spinge a mangiare maggiori quantità di cibo.

Il cervello infatti per avvertire la sensazione di sazietà ha bisogno di circa 20 minuti dall’inizio del pasto.

Insaporite con spezie ed erbe

Assicurano gusto e super nutrienti facendo risparmiare zuccheri, grassi e calorie.

Sono poi degli ottimi sostituti del sale e dello zucchero, che se consumati in eccesso favoriscono gonfiore e sovrappeso.



Bevete tanta acqua

L’acqua agevola la diuresi e lo smaltimento delle tossine e delle sostanze di scarto che favoriscono il gonfiore e l’accumulo di chili in più.

Contribuisce poi al buon funzionamento del metabolismo, il meccanismo che trasforma il cibo ingerito in energia.

Il modo più semplice per farne scorta è berne almeno 2 litri al giorno.

Aggiungete la frutta secca ai menu

Mandorle, noci, nocciole e in generale tutta la frutta secca a guscio assicurano tanti acidi grassi essenziali, utili per spegnere le infiammazioni, mantenere efficiente il metabolismo e bruciare più calorie.

Sono ricche poi di fibre che spengono la fame e aiutano a sentirsi sazi.

Aggiunte per esempio alle insalate obbligano a masticare il cibo per qualche minuto in più e ad avvertire prima il senso di sazietà.

