La dieta del riso (meglio se integrale) consente di dimagrire e sgonfiarsi in pochi giorni. Ma funziona davvero o è solo una fake news? Ecco cosa saperne

Il riso, grazie alle sue numerose varietà, è un alimento versatile e leggero, che si presta a ricette semplici e ultimamente tornato in grande auge grazie al successo di ritorno dell'omonima dieta, ideata negli anni Quaranta da un medico tedesco, tramandata nel tempo con qualche variazione e correzione e destinata a chi vuole perdere peso facilmente, senza apportare danni all'organismo.

Ma come è strutturata? È vero che si dimagrisce in poco tempo? C'è qualche particolare attenzione da seguire?



Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla dieta del riso.



(Continua sotto la foto)



Dieta del riso: cosa si può mangiare

Esistono due versioni della dieta del riso, a seconda delle esigenze personali: la prima, più blanda, dura un mesetto ed è composta da una fase detox e una fase di mantenimento, mentre la seconda, che funge da terapia d'urto, può essere seguita per 9 giorni al massimo.

Nella dieta del riso in due fasi, i primi 15 giorni sono incentrati sulla disintossicazione dell'organismo: l'apporto calorico giornaliero, infatti, non può superare le 800 calorie (che sono pochissime!).

Per rimanere nei limiti consentiti si deve mangiare riso, meglio se integrale, con olio extravergine di oliva a crudo, verdura (cruda, cotta o al vapore) e frutta di stagione, a colazione, pranzo e cena.

In queste due settimane ci si sgonfia e si dimagrisce a vista d'occhio.

Nei restanti 15 giorni, invece, si passa a una fase di mantenimento: le calorie concesse sono 1200 al dì e gli alimenti nuovi, da alternare a riso, ortaggi e frutta, sono pollo, pesce bianco magro, legumi, miglio, quinoa, grano saraceno e ricotta.

Nella seconda versione della dieta del riso, invece, i primi 3 giorni sono decisamente detox: si può mangiare solo riso condito con olio extravergine d'oliva a crudo in ogni pasto della giornata.

Nei successivi giorni si possono aggiungere verdura e frutta di stagione, pollo e latticini magri.

Funziona sul serio?

Ma tanti sacrifici serviranno davvero a qualcosa? La risposta è sì: la dieta del riso consente di perdere peso, asciugare la linea e sgonfiare l'addome.

Tutto ciò è possibile grazie alle proprietà di questo cereale, che peraltro può essere consumato anche da chi ha un'intolleranza al glutine.

Il riso, infatti, ha un apporto calorico molto basso (per 100 grammi di prodotto integrale cotto ci sono solo 111 kcal) e un potere saziante molto elevato, grazie al quale i morsi della fame si placano fin dai primi bocconi.

La presenza di fibre, poi, non solo contribuisce a farci sentire sazi prima ma aiuta anche il benessere intestinale, favorendo la regolarità (fattore determinante per sentirsi sgonfi).

Infine il riso, che è ricco di potassio e povero di sodio, favorisce la diuresi e svolge un'azione drenante sul corpo.

Ci sono controindicazioni?

Assumendo esclusivamente carboidrati e fibre, questa dieta è considerata ipocalorica e sbilanciata, quindi è fondamentale non protrarla oltre i limiti consentiti (un mese circa nella prima versione, 9 giorni nella seconda).

Al contrario, si rischia di sentirsi deboli e spossati, di non avere le energie necessarie per muoversi, praticare attività e fare sport e di perdere troppi liquidi, senza ottenere ulteriori risultati in termini di perdita di peso.