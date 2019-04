Azzerano la fame e aiutano a mangiare di meno. Ecco quali sono i cibi che saziano senza ingrassare perché contengono poche calorie

Vincere gli attacchi di fame non è impossibile.

Per sentirsi più sazi non serve esagerare a tavola. Anzi, un comportamento di questo tipo rischia di avere l’effetto opposto.

Una dieta ricca di zuccheri e grassi, per esempio, stimola la fame.

Per gestire meglio il senso di sazietà la prima cosa da fare è non farsi mai mancare le fibre di cui sono ottime fonti le verdure e la frutta di stagione.

Sono delle alleate della linea per svariate ragioni. Favoriscono la regolarità intestinale, essenziale per liberarsi da tossine e sostanze di scarto in eccesso che possono favorire gonfiore e aumento di peso.

Aiutano, poi, a gestire meglio gli attacchi di fame e prolungano la sazietà. Aiutano, infatti, a tenere a freno la produzione eccessiva da parte del pancreas di insulina, un ormone che stimola la fame.

Ecco allora 5 super cibi che saziano con poche calorie.

Finocchi

Sono un’ottima fonte di acqua e fibre che favoriscono il senso di pienezza.

Hanno poi poche calorie: circa 31 in 100 grammi.

Assicurano infine una gran varietà di vitamine del gruppo B, in particolare vitamina B1, B2, B3, B5 e B6, essenziali per il buon funzionamento del metabolismo, il meccanismo che fa bruciare energia.

Rucola

Ha uno straordinario potere saziante.

Contiene elevate quantità di fibre che riducono l’assorbimento degli zuccheri nel sangue prevenendo di conseguenza gli sbalzi repentini di insulina, responsabili degli attacchi di fame.

Mela

Ha un elevato potere saziante.

Apporta tante fibre che rallentano l’assorbimento degli zuccheri nel sangue e aiutano a tenere a freno gli attacchi di fame.

Ananas

Contiene solo 50 calorie ogni 100 grammi.

Questo frutto è ricco di fibre e acqua che favoriscono la sazietà.

Inoltre, assicura tanti minerali alleati della linea come il potassio e il magnesio, che favoriscono il corretto funzionamento della circolazione e aiutano a contrastare l’accumulo di liquidi in eccesso e il gonfiore.

Barbabietola rossa

È super saziante e ha poche calorie: circa 43 in 100 grammi.

Assicura poi tante fibre che rallentano lo svuotamento gastrico e l’assorbimento degli zuccheri nel sangue. Prolungano la sazietà e aiutano a tenere a freno gli attacchi di fame improvvisi.

È poi una buona fonte di triptofano, un aminoacido essenziale che favorisce la produzione di serotonina, un ormone che regola l’appetito.

Photo credits: Unsplash