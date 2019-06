Placano la fame, favoriscono la sazietà e aiutano a mangiare di meno. Ecco 5 spuntini sani ed equilibrati che non fanno ingrassare





Gli spuntini spezzafame possono essere degli ottimi alleati della linea e della dieta. Se sono sani ed equilibrati placano la fame fuori orario, prolungano la sazietà e aiutano a mangiare di meno nei pasti successivi.

Per gestire l'appetito che può sopraggiungere a metà mattina e a metà pomeriggio sì alla frutta, fresca, secca o essiccata.

Ricca di fibre, minerali e vitamine dà la carica immediata e aiuta a soddisfare la voglia di dolce in modo sano.

No invece agli snack preconfezionati: patatine, merendine, biscotti, cracker anche se sono semplici da trasportare, forniscono calorie e grassi, dannosi per la linea e per la salute.

Apportano poi elevate quantità di zuccheri che favoriscono i picchi di insulina e stimolano gli attacchi di fame improvvisi.

Ecco allora 5 spuntini sani ideali per dimagrire.

Cioccolato fondente

Un quadratino di cioccolato fondente almeno al 70% è perfetto per soddisfare la voglia di qualcosa di buono che può sopraggiungere tra un pasto e l’altro.

Fornisce triptofano, un aminoacido precursore del neurotrasmettitore serotonina, l’ormone del buonumore.



Noci

Assicurano fibre che aiutano a tenere a bada la produzione di insulina, l’ormone che stimola gli attacchi di fame.

Hanno poi un elevato potere saziante. Sono ricche di grassi buoni, tra cui gli Omega 3.





Albicocche essiccate

Sono perfette per soddisfare la voglia di dolce. Consumate con moderazione (non più di 40 grammi al giorno) a metà mattina o a metà pomeriggio, aiutano ad allontanare il senso di fame.



Forniscono poi tanti minerali preziosi per combattere l’affaticamento psicofisico.



Kiwi

Questo frutto è un’ottima fonte di vitamina C che favorisce la circolazione e aiuta a contrastare i gonfiori.

Assicura poi magnesio e potassio, due minerali che favoriscono l’eliminazione delle tossine e delle sostanze di scarto attraverso la diuresi.

Apporta poi tante fibre che favoriscono la sazietà e agevolano la motilità e la regolarità dell’intestino, indispensabili per mantenersi in forma.



Semi di zucca

Apportano acidi grassi essenziali in particolare Omega 3, che favoriscono la concentrazione e la sazietà.

Forniscono poi tanti minerali tra questi il magnesio e il potassio utili per combattere la stanchezza.



Photo Credits: Unsplash