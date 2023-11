È interessante però notare che le persone con una tolleranza elevata per lo zucchero potrebbero, in realtà, avere una bassa sensibilità al gusto dolce. Queste persone potrebbero infatti avere solo un terzo delle papille gustative di altri, il che significa che necessitano di più zucchero negli alimenti per raggiungere la stessa soddisfazione.

In sintesi, il nostro rapporto con il dolce sembra radicato nella genetica e nella sensibilità individuale al sapore, con implicazioni intriganti sulla nostra scelta di cibi dolci.

***Cosa succede al corpo se si smette di mangiare zucchero**