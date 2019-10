Jennifer Aniston per 16 ore al giorno evita di mangiare cibi solidi, secondo quello che viene definito digiuno intermittente: ecco in cosa consiste

Jennifer Aniston ha finalmente svelato il suo segreto per essere così in forma, raccontando ai tabloid americani la sua dieta per filo e per segno.

L'attrice di Friends, 50 anni compiuti a febbraio, si tiene in forma mangiando cibi solidi solo per 8 ore al giorno, seguite da 16 ore di digiuno.

Ecco perché lo fa e tutto quello da sapere sulla dieta e sulla beauty routine di Jennifer Aniston.

Jennifer, che di solito si alza alle 9 del mattino, inizia la sua giornata con una spremuta di sedano seguita da un'intensiva sessione in palestra e, a seguire, meditazione.

Riguardo al suo programma alimentare, la Aniston ha detto a Radio Times: «Pratico il digiuno intermittente, quindi niente cibo al mattino.

Ho notato una grande differenza da quando ho iniziato a evitare il cibo solido per 16 ore al giorno».

Ma, purtroppo per chi vuole emularla, non finisce qui: Jennifer, infatti, si allena in palestra tutti i giorni.

«Quando finisco di allenarmi mi sento davvero bella. Non c'è niente come prendersi cura del proprio corpo, con le endorfine che vanno alla grande, e il sangue che pompa all'impazzata: il corpo letteralmente risplende».

Quindi, palestra tutti i giorni, per almeno 20 minuti di attività. Ma senza dimenticarsi di concedersi dei giorni di riposo e soprattutto di mantenere i livelli di stress bassi.



