Come fa Jennifer Aniston ad avere sempre una pelle perfetta e un fisico che sembra migliorare con l'età? Vi raccontiamo i suoi segreti di bellezza

Jennifer Aniston è tra le star in assoluto più amate dalle donne.

Un po' probabilmente perché ha realizzato una favola quando, ragazza della porta accanto, ha sposato uno degli uomini più desiderabili del cinema, un po' per l'empatia che si è scatenata unanime quando quello stesso uomo l'ha lasciata per Angelina Jolie.

Amata dal pubblico e dal cinema, all'età di 50 anni l'attrice sembra ancora uguale a quando l'abbiamo conosciuta nei panni di Rachel in «Friends»: stesso sorriso sbarazzino, pelle perfetta, trucco leggero e look semplice. Tutto accompagnato da un fisico che sembra migliorare con l'età.

Come fa a essere sempre così perfetta?

Ecco tutti i trucchi di bellezza che siamo riusciti a carpirle.

I capelli

Ci sono poche certezze nella vita. Una di queste, però, è rappresentata dai capelli di Jennifer. La star ha fatto della sua chioma un tratto distintivo fin dai tempi di «Friends».

La sua acconciatura negli anni Novanta è stata la più imitata di sempre, nonostante lei abbia ammesso di recente di averla sempre odiata .

Il motivo? Non era facilmente gestibile senza un parrucchiere accanto.

Ora la star è seguita dallo stylist Christopher McMillan, ma il suo segreto per quei capelli sempre lucenti e perfetti pare essere quello di lasciarli asciugare al naturale, quando possibile.

«I miei capelli di solito stanno meglio con quell'effetto da appena sveglia.

Chris purtroppo non vive con me, ma ho imparato molto da lui e sono diventata abbastanza brava a maneggiare spazzola e phon», ha rivelato l'attrice.

La pelle

A 50 anni Jennifer Aniston mostra ancora una pelle da ragazzina, liscia e perfetta, come se per lei il tempo non passasse mai.

«Mio padre era al 100% greco, ha superato gli 80 anni e difficilmente riesci a trovargli una ruga. E anche mia nonna era così, nonostante sia morta a 95 anni.

Ma credo sia anche merito dell'acqua. Bere tanta acqua e usare dei prodotti di qualità per il viso. Senza esagerare.

E poi credo che tanto lo faccia il sonno. Dormire bene è sempre importante».

La dieta di Jennifer Aniston

Jennifer è sempre stata in forma senza essere troppo magra e nella sua carriera ha mostrato ben pochi sbalzi di peso.

Questo grazie a un'alimentazione sana, ma adatta al suo organismo.

«Di solito mangio poco pane, il mio corpo non ama i lieviti, li assimila subito, per questo tendo a concedermeli nel weekend».

Qualche mese fa su Instagram la star ha pubblicato due foto che ritraevano un esempio dei suoi pasti: a colazione una fetta di pane con un uovo, tre spicchi di avocado e due fette di pomodoro; a pranzo un'insalatona con lattuga, cetrioli, feta, menta, prezzemolo, cipolla rossa e pistacchi.

Il corpo

In «Come ti spaccio la famiglia» Jennifer ha mostrato un corpo da urlo, tanto da potersi permettere uno striptease come quello della foto.

Come ci è riuscita? Lo ha raccontato lei stessa in un'intervista:

«Mi alleno quasi ogni giorno, più o meno cinque o sei giorni a settimana.

Faccio 40 minuti di cardio: spinning, corsa, l'ellittica o una combinazione delle tre.

Poi faccio pilates un giorno a settimana e anche yoga, tre volte a settimana. Insomma, cerco di mischiare un po'».

Il make-up

Jennifer ha sempre optato per un look acqua e sapone, sia sul red carpet delle grandi occasioni, sia per la vita quotidiana.

Niente trucco eccessivo o colori sgargianti.

Tutto inizia dal primer, per fissare bene il make-up, poi bastano un po' di fondotinta, matita per occhi, mascara e blush e il gioco è fatto.

Anche sul tappeto rosso, poi, Jennifer porta sempre con sé del burrocacao, mai il rossetto.

«Quando vedo delle ragazze con le labbra rosse agli eventi penso sempre "Come diavolo pensi di poterlo mantenere così perfetto tutta la notte?" Ecco perché non lo porto mai».

Lo stile

L'attrice non ama seguire troppo la moda e il suo stile è sempre casual, semplice, ma sofisticato.

Per un perfetto look alla Jennifer Aniston bastano un paio di jeans, una t-shirt e un blazer.

«Il segreto è farsi sistemare le magliette dal sarto. Sembra una follia, ma funziona. A meno che non ne trovi di perfette.

Di solito mi affido a James Perse e Theory per le t-shirt e i capi basici. Per i jeans adoro Hudson e Genetic, ho ancora dei modelli che neanche esistono più. E per le giacche Saint Laurent è il migliore per me».