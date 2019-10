In una nuova intervista, Jennifer Aniston ha confermato di essere single dichiarato di essere troppo presa con la carriera per pensare alle relazioni

Jennifer Aniston è attualmente single, e non potrebbe essere più felice.



Mentre il mondo sembra essere costantemente a caccia di un nuovo flirt da affibbiarle (o di scoprire se stia uscendo con Brad Pitt) la Aniston afferma che non ha fretta di ributtarsi in una relazione. Anzi.

In una nuova intervista per The Howard Stern Show su SiriusXM Radio, l'attrice ha rivelato di star bene con se stessa e di odiare quando amici e amiche le propongono appuntamenti combinati.

Perché Jennifer Aniston non esce con nessuno

Avendo spiegato che è troppo impegnata per uscire con qualcuno, Jennifer Aniston ha rifiutato in diretta live l'offerta di Stern per un'appuntamento al buio con uno dei suoi amici.

«Ehi, ascolta - ha detto l'attrice - Non mi piace essere sistemata. Non mi piace proprio. Anzi lo odio».

La Aniston ha spiegato che il motivo principale per cui non esce con nessuno in questo momento è che sta lavorando duramente alla sua serie per Apple TV +, The Morning Show, in cui recita con Reese Witherspoon e Steve Carell.

Ha detto: «Sono davvero troppo impegnata ora come ora. Mi sto preparando per la prossima stagione, e non voglio distrarmi con altro».

