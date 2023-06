Per sgonfiarsi e disintossicarsi in poco tempo la dieta dei 3 giorni è l'ideale. Ecco come funziona e quali sono gli alimenti consigliati

La dieta di 3 giorni è una delle diete a breve termine più popolari al giorno d'oggi.

Più che per perdere peso, molte persone adottano questo regime alimentare per depurare l'organismo dalle tossine e sgonfiarsi in poco tempo.

Alimentazione ipocalorica e un moderato esercizio fisico sono i principi fondamentali della dieta dei tre giorni, che - come tutte le diete detox - permette di disintossicarsi e depurarsi velocemente.

Dieta dei 3 giorni: come funziona?

La dieta dei 3 giorni è una dieta rapida che promette di aiutare le persone a eliminare il senso di gonfiore grazie alla sua azione detox.

Questo regime si basa su un menù ben dettagliato per tre giorni consecutivi, con cibi ipocalorici (in quantità controllate) per colazione, pranzo e cena.

Povera di calorie, affinché la dieta dei 3 giorni abbia effetto le quantità devono essere controllate. Ogni giorno si devono infatti consumare piccole quantità di carboidrati, proteine magre, frutta e verdura.

No a tutti gli alimenti ricchi di grasso. No a dolci, bevande zuccherate, alimenti preconfezionati e alcolici.

Un esempio di menù

L'obiettivo della dieta dei 3 giorni è quello di disintossicare l'organismo e sgonfiarsi velocemente. È quindi importantissimo evitare dolci, grassi, carboidrati e abbuffate a pranzo e a cena.

Cosa mangiare allora?

La colazione deve essere ricca di proteine e vitamine, che servono per dare carica per iniziare al meglio la giornata e riempire lo stomaco (evitando così la tentazione di uno spuntino a metà mattina).

Tra gli alimenti consigliati quindi latte vegetale, yogurt bianco, fette biscottate integrali e tanta frutta.

Per pranzo e cena è invece suggerito di evitare carboidrati complessi. No quindi a pasta, ma sì a cereali integrali e a legumi, come carni magre e pesce bianco.

Importantissimo poi è accompagnare i piatti con abbondante verdura, che deve essere uno degli elementi cardine in questo senso.

Un'altra regola fondamentale per depurare l'organismo (che vale anche al di fuori della dieta dei 3 giorni) è quella di bere almeno 2 litri di acqua al giorno e fare 30 minuti di esercizio fisico quotidiano.

Pro e contro della dieta dei 3 giorni

È importante specificare che non ci sono prove scientifiche a sostegno dell'efficacia della dieta dei 3 giorni.

Come tutte le diete detox, anche questa non fa miracoli per il dimagrimento. Va però intesa come una piccola pausa dalla solita alimentazione, magari per eliminare le tossine in eccesso e sgonfiarsi dopo un periodo di abbuffate.

I benefici che questo regime alimentare porta all’organismo sono infatti più legati a un discorso di disintossicazione che di dimagrimento.

La dieta dei 3 giorni aiuta a disintossicare fegato e reni, sgonfiare la pancia e abbassare il livello della ritenzione idrica della pelle.