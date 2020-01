Jennifer Aniston deve il suo fisico (anche) alla dieta 16/8, che si basa sul digiuno intermittente: per 16 ore al giorno niente cibi solidi. Come funziona

Jennifer Aniston ha svelato il suo segreto per essere così in forma, raccontando ai tabloid americani la sua dieta per filo e per segno.

L'attrice di Friends, 50 anni compiuti a febbraio, si tiene in forma mangiando cibi solidi solo per 8 ore al giorno, seguite da 16 ore di digiuno.

La dieta 16/8 d'altra parte ha molti fan non a caso: limitando la finestra di assunzione del cibo si abbassa automaticamente anche il numero di calorie ingerite anche senza mettere in atto nessun altro tipo di restrizione.

Come funziona? Basta concentrare i pasti solidi in 8 ore, e digiunare per le restanti 16.

A ognuno la scelta di decidere le finestre: si può decidere di fare colazione e di smettere di mangiare dopo il primo pomeriggio, o di saltare la colazione e mangiare tra le 13 e le 21.

(Continua sotto la foto)

Jennifer, che di solito si alza alle 9 del mattino, inizia la sua giornata con una spremuta di sedano seguita da un'intensiva sessione in palestra e, a seguire, meditazione.

Riguardo al suo programma alimentare, la Aniston ha detto a Radio Times: «Pratico il digiuno intermittente, quindi niente cibo al mattino.

Ho notato una grande differenza da quando ho iniziato a evitare il cibo solido per 16 ore al giorno».

Ma, purtroppo per chi vuole emularla, non finisce qui: Jennifer, infatti, si allena in palestra tutti i giorni.

«Quando finisco di allenarmi mi sento davvero bella. Non c'è niente come prendersi cura del proprio corpo, con le endorfine che vanno alla grande, e il sangue che pompa all'impazzata: il corpo letteralmente risplende».

Quindi, palestra tutti i giorni, per almeno 20 minuti di attività. Ma senza dimenticarsi di concedersi dei giorni di riposo e soprattutto di mantenere i livelli di stress bassi.

