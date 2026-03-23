Ecco cosa mangiare durante il ciclo per ridurre gonfiore, crampi e stanchezza, migliorando energia e benessere durante le mestruazioni

Ci sono quei giorni del mese in cui il corpo cambia ritmo, e con lui anche le nostre esigenze. Sapere cosa mangiare con il ciclo può fare davvero la differenza: non solo per sentirsi più leggere, ma anche per gestire meglio energia, umore e piccoli fastidi.

Durante le mestruazioni, infatti, i cambiamenti ormonali possono influire su diversi aspetti del benessere quotidiano. Gonfiore, ritenzione idrica, crampi, stanchezza e quella sensazione di fame difficile da controllare sono tra i disturbi più comuni. Anche la digestione può rallentare, contribuendo a una percezione generale di pesantezza.

In questo scenario, l’alimentazione diventa un alleato prezioso. Alcuni cibi aiutano a riequilibrare l’organismo e ad alleviare i sintomi, mentre altri rischiano di accentuarli.

Scegliere cosa portare in tavola, a partire da ingredienti semplici come verdure ricche di acqua e nutrienti, può trasformare questi giorni in un momento più gestibile, e persino più gentile con sé stessi.

Ecco allora quali alimenti scegliere e quali sarebbe meglio evitare durante il ciclo.

**Cosa mangiare prima del ciclo per ridurre disagi e dolori**

Cosa mangiare con il ciclo mestruale per sentirsi subito meglio

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I cibi da mangiare

Sì al pesce

Durante il ciclo si perde ferro, soprattutto in caso di flussi abbondanti. Per reintegrarlo è utile consumare alimenti come il pesce che non può mancare nell'alimentazione durante il ciclo. Un trucco semplice? Abbinarlo a fonti di vitamina C, come il succo di limone oppure mangiarlo nello stesso pasto con la frutta ricca di questo nutriente come i kiwi, per migliorarne l’assorbimento.

Il pesce è un valido alleato anche perché è particolarmente ricco di acidi grassi essenziali dall'azione antinfiammatoria. Inoltre fornisce vitamine del gruppo B e aminoacidi essenziali che aiutano a sostenere l’energia e il tono dell’umore.

Sì alle mandorle

Tra i cibi da mangiare con il ciclo c’è la frutta secca a guscio, ottima da consumare come snack a metà mattina o a metà pomeriggio oppure da usare come ingrediente per arricchire le insalate e i contorni a base di verdure e ortaggi.

Le mandorle, in particolare, sono dei veri e propri integratori utili durante i giorni del flusso. In particolare sono una delle migliori fonti di magnesio, un minerale che contribuisce a rilassare i muscoli, a ridurre i crampi e favorire il rilassamento generale.

Sì ai cereali integrali

Anche i cereali integrali in chicco, come il farro, l'avena e l'orzo, sono tra i cibi da mangiare durante il ciclo.

Dal punto di vista nutrizionale sono ottime fonti di carboidrati complessi e fibre. Aiutano a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue e a contrastare la stanchezza, evitando i bruschi cali di energia che possono accentuare la sensazione di spossatezza dei primi giorni di flusso. In più sono degli ottimi alleati a tavola per ridurre gli attacchi di fame durante il ciclo.

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I cibi da limitare

No a salumi e formaggi stagionati

Alimenti come i salumi e i formaggi stagionati sono ricchi di sodio, che favorisce la ritenzione idrica e il gonfiore addominale. È meglio consumarli con moderazione nei giorni del ciclo.

No a biscotti e dolci

Biscotti, merendine e dessert contengono elevate quantità di zuccheri semplici, che possono aumentare l’infiammazione e provocare sbalzi energetici, peggiorando la stanchezza e l'irritabilità.

Quindi, anche se tutto quello che vorremmo fare in quei giorni è riempirci lo stomaco di cibi dolci, è meglio evitare.

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No ai cibi fritti

Patatine fritte, polpette, crocchette e, in generale, tutti i cibi fritti ricchi di grassi e sale, possono peggiorare i disturbi legati al ciclo mestruale.

Questi alimenti tendono ad aumentare il senso di pesantezza, la spossatezza e possono favorire il gonfiore addominale. Per ridurre questi sintomi, è meglio prediligere cibi leggeri e facilmente digeribili.